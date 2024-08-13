Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic
Малый вес, высокая сила всасывания и высокая надежность: эти решающие для профессиональной эксплуатации качества сочетаются в нашем компактном пылесосе сухой уборки T 11/1 Classic с привлекательной ценой.
Обладающий универсальными возможностями и легкий в транспортировке благодаря малому весу (лишь 3,8 кг), наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic является идеальным выбором для сотрудников клининговых компаний, которым приходится часто перемещаться с одного участка выполнения работ на другой. Оснащенный вместительным 11-литровым мусоросборником, этот компактный аппарат начального уровня с потребляемой мощностью 850 Вт создает разрежение 235 мбар (23,5 кПа), позволяющее в кратчайшее время достигать превосходных результатов уборки. При этом низкий уровень шума (лишь 61 дБ(А)) не только облегчает условия труда, но и дает возможность применять пылесос в любое время суток даже на таких требующих соблюдения тишины объектах, как больницы или гостиницы. Продолжительной работе без переутомления, в т. ч. и при уборке на лестницах, способствуют колено эргономичной формы и удобная ручка для переноски. Прочная конструкция пылесоса T 11/1 Classic гарантирует долгий срок его службы, а отбойник по периметру аппарата надежно предотвращает его опрокидывание. Принадлежности (удлинительные трубки и насадка для пола) можно удобно закрепить на корпусе пылесоса. В комплект его поставки входит фильтр-мешок из нетканого материала. По желанию аппарат можно дооснастить предлагаемым в качестве опции высокоэффективным фильтром HEPA 14.
Особенности и преимущества
Малый весВозможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес в сравнении с пылесосами конкурентов с тем же объемом мусоросборника. Разработано для длительный периодов работы без утомления
Очень низкий уровень шума – 61 дБ(А)Идеальное решение для выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины. Низкий уровень шума облегчает условия труда.
Крюк для кабеляКабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке Предусмотрено практичное хранение кабеля на корпусе аппарата.
Прочная и долговечная конструкция
- Аппарат удобен для хранения и транспортировки.
- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
- Долговечный, прочный и экономичный аппарат
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Номинальная мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|11
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,915
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,901
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 3 шт.
- Длина удлинительных трубок: 350 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей
Видео
Области применения
- Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Для твердых поверхностей, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровые напольные покрытия
Принадлежности
Оригинальные запасные части
