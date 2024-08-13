Обладающий универсальными возможностями и легкий в транспортировке благодаря малому весу (лишь 3,8 кг), наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic является идеальным выбором для сотрудников клининговых компаний, которым приходится часто перемещаться с одного участка выполнения работ на другой. Оснащенный вместительным 11-литровым мусоросборником, этот компактный аппарат начального уровня с потребляемой мощностью 850 Вт создает разрежение 235 мбар (23,5 кПа), позволяющее в кратчайшее время достигать превосходных результатов уборки. При этом низкий уровень шума (лишь 61 дБ(А)) не только облегчает условия труда, но и дает возможность применять пылесос в любое время суток даже на таких требующих соблюдения тишины объектах, как больницы или гостиницы. Продолжительной работе без переутомления, в т. ч. и при уборке на лестницах, способствуют колено эргономичной формы и удобная ручка для переноски. Прочная конструкция пылесоса T 11/1 Classic гарантирует долгий срок его службы, а отбойник по периметру аппарата надежно предотвращает его опрокидывание. Принадлежности (удлинительные трубки и насадка для пола) можно удобно закрепить на корпусе пылесоса. В комплект его поставки входит фильтр-мешок из нетканого материала. По желанию аппарат можно дооснастить предлагаемым в качестве опции высокоэффективным фильтром HEPA 14.