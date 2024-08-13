Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic

Малый вес, высокая сила всасывания и высокая надежность: эти решающие для профессиональной эксплуатации качества сочетаются в нашем компактном пылесосе сухой уборки T 11/1 Classic с привлекательной ценой.

Обладающий универсальными возможностями и легкий в транспортировке благодаря малому весу (лишь 3,8 кг), наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic является идеальным выбором для сотрудников клининговых компаний, которым приходится часто перемещаться с одного участка выполнения работ на другой. Оснащенный вместительным 11-литровым мусоросборником, этот компактный аппарат начального уровня с потребляемой мощностью 850 Вт создает разрежение 235 мбар (23,5 кПа), позволяющее в кратчайшее время достигать превосходных результатов уборки. При этом низкий уровень шума (лишь 61 дБ(А)) не только облегчает условия труда, но и дает возможность применять пылесос в любое время суток даже на таких требующих соблюдения тишины объектах, как больницы или гостиницы. Продолжительной работе без переутомления, в т. ч. и при уборке на лестницах, способствуют колено эргономичной формы и удобная ручка для переноски. Прочная конструкция пылесоса T 11/1 Classic гарантирует долгий срок его службы, а отбойник по периметру аппарата надежно предотвращает его опрокидывание. Принадлежности (удлинительные трубки и насадка для пола) можно удобно закрепить на корпусе пылесоса. В комплект его поставки входит фильтр-мешок из нетканого материала. По желанию аппарат можно дооснастить предлагаемым в качестве опции высокоэффективным фильтром HEPA 14.

Особенности и преимущества
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic: Малый вес
Малый вес
Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес в сравнении с пылесосами конкурентов с тем же объемом мусоросборника. Разработано для длительный периодов работы без утомления
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic: Очень низкий уровень шума – 61 дБ(А)
Очень низкий уровень шума – 61 дБ(А)
Идеальное решение для выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины. Низкий уровень шума облегчает условия труда.
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic: Крюк для кабеля
Крюк для кабеля
Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке Предусмотрено практичное хранение кабеля на корпусе аппарата.
Прочная и долговечная конструкция
  • Аппарат удобен для хранения и транспортировки.
  • Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
  • Долговечный, прочный и экономичный аппарат
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Номинальная мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 11
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 61
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,915
Масса (с упаковкой) (кг) 5,901
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 385 x 285 x 385

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 3 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 350 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Крюк для кабеля
  • Держатели для принадлежностей
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic

Видео

Области применения
  • Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Для твердых поверхностей, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровые напольные покрытия
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.