Благодаря серийно устанавливаемому фильтру HEPA 14 с эффективностью пылезадержания 99,995 % наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA отвечает даже строгим стандартам санитарии, распространяющимся, например, на больницы и медицинские центры. Этот фильтр, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, надежно задерживает аэрозольные смеси, вирусы, прочие микроорганизмы и другие частицы размерами порядка нескольких микрометров. Надежный, долговечный и, как следствие, гарантирующий высокую рентабельность эксплуатации пылесос с потребляемой мощностью 850 Вт создает разрежение 235 мбар (23,5 кПа), обеспечивающее превосходные результаты уборки, и в то же время отличается очень низким уровнем шума, не превышающим 61 дБ(А). Благодаря этому он может в любое время суток без проблем использоваться на объектах, требующих соблюдения тишины. Легкий (лишь 4,2 кг) аппарат T 11/1 Classic HEPA с 11-литровым мусоросборником, практичной ручкой для переноски и эргономичным коленом впечатляет также компактностью, удобством транспортировки и пригодностью для продолжительной работы без переутомления. Принадлежности (удлинительные трубки и насадка для пола) можно удобно закрепить на корпусе пылесоса. В комплект его поставки входит фильтр-мешок из нетканого материала.