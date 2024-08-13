Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA
Решение для экономичной и гигиеничной уборки: наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA, впечатляющий высокой силой всасывания, фильтром HEPA 14, малым весом и превосходным соотношением цена-производительность.
Благодаря серийно устанавливаемому фильтру HEPA 14 с эффективностью пылезадержания 99,995 % наш пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA отвечает даже строгим стандартам санитарии, распространяющимся, например, на больницы и медицинские центры. Этот фильтр, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, надежно задерживает аэрозольные смеси, вирусы, прочие микроорганизмы и другие частицы размерами порядка нескольких микрометров. Надежный, долговечный и, как следствие, гарантирующий высокую рентабельность эксплуатации пылесос с потребляемой мощностью 850 Вт создает разрежение 235 мбар (23,5 кПа), обеспечивающее превосходные результаты уборки, и в то же время отличается очень низким уровнем шума, не превышающим 61 дБ(А). Благодаря этому он может в любое время суток без проблем использоваться на объектах, требующих соблюдения тишины. Легкий (лишь 4,2 кг) аппарат T 11/1 Classic HEPA с 11-литровым мусоросборником, практичной ручкой для переноски и эргономичным коленом впечатляет также компактностью, удобством транспортировки и пригодностью для продолжительной работы без переутомления. Принадлежности (удлинительные трубки и насадка для пола) можно удобно закрепить на корпусе пылесоса. В комплект его поставки входит фильтр-мешок из нетканого материала.
Особенности и преимущества
Высокоэффективный фильтр HEPA-14Для соблюдения строгих стандартов санитарии. Эффективность фильтрации 99,995 % гарантирует задержание мельчайших частиц. Сертифицирован по стандарту DIN EN 1822:2019.
Малый весВозможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес в сравнении с пылесосами конкурентов с тем же объемом мусоросборника. Разработано для длительный периодов работы без утомления
Очень низкий уровень шума – 61 дБ(А)Идеальное решение для выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины. Низкий уровень шума облегчает условия труда.
Прочная и долговечная конструкция
- Аппарат удобен для хранения и транспортировки.
- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
- Долговечный, прочный и экономичный аппарат
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Номинальная мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|11
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|61
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,29
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,271
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 3 шт.
- Длина удлинительных трубок: 350 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 14
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Широкие возможности применения на объектах с высокими требованиями санитарии
- Для твердых поверхностей, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровые напольные покрытия
- Здравоохранение
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.