Наш пылесос сухой уборки T 12/1 с прочным отбойником представляет продуманную концепцию, сочетающую в себе мощный двигатель, систему воздуховодов и 6-ступенчатую систему фильтрации, что гарантирует практически неизменную высокую мощность всасывания даже при заполненном фильтр-мешке. Это позволяет увеличить время работы, одновременно сокращая расходы на техническое обслуживание и т.п. Кроме того, аппарат имеет удобное управление с помощью ножного выключателя, телескопическую удлинительную трубку с регулировкой по высоте, эргономичное дельтообразное колено для комфортной работы в течение длительного времени, а также 2 резиновых ходовых колеса и направляющие ролики для оптимальной плавности хода и маневренности. Все это делает T 12/1 идеальным рабочим инструментом для клининговых компаний, офисов, ресторанов и магазинов. Благодаря низкому уровню шума во время работы пылесос может использоваться в любое время суток даже в больницах и отелях. Встроенный держатель для кабеля на турбинной головке, откидной крюк и парковочное положение насадки для пола дополняют пакет оснащения. Для обеспечения максимальной гигиены T 12/1 может быть по желанию оснащен мощным HEPA-фильтром.