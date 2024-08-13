Пылесос сухой уборки T 12/1

Универсальный, прочный и стойкий к опрокидыванию пылесос сухой уборки T 12/1 с превосходной мощностью всасывания, низким уровнем шума во время работы, телескопической удлинительной трубкой и богатой комплектацией.

Наш пылесос сухой уборки T 12/1 с прочным отбойником представляет продуманную концепцию, сочетающую в себе мощный двигатель, систему воздуховодов и 6-ступенчатую систему фильтрации, что гарантирует практически неизменную высокую мощность всасывания даже при заполненном фильтр-мешке. Это позволяет увеличить время работы, одновременно сокращая расходы на техническое обслуживание и т.п. Кроме того, аппарат имеет удобное управление с помощью ножного выключателя, телескопическую удлинительную трубку с регулировкой по высоте, эргономичное дельтообразное колено для комфортной работы в течение длительного времени, а также 2 резиновых ходовых колеса и направляющие ролики для оптимальной плавности хода и маневренности. Все это делает T 12/1 идеальным рабочим инструментом для клининговых компаний, офисов, ресторанов и магазинов. Благодаря низкому уровню шума во время работы пылесос может использоваться в любое время суток даже в больницах и отелях. Встроенный держатель для кабеля на турбинной головке, откидной крюк и парковочное положение насадки для пола дополняют пакет оснащения. Для обеспечения максимальной гигиены T 12/1 может быть по желанию оснащен мощным HEPA-фильтром.

Особенности и преимущества
HEPA-фильтр для очистки выпускаемого воздуха
  • Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Хранение кабеля на корпусе
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Корзина главного фильтра
  • Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
  • Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
  • Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Номинальная мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 12
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 1300
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,4
Масса (с упаковкой) (кг) 9,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
  • Телескопическая удлинительная трубка: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической удлинительной трубки: Сталь, хромированная
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Интегр. держатель для кабеля
  • Крюк для кабеля
Области применения
  • Идеальное решение для уборки во врачебных кабинетах, офисных и канцелярских помещениях
  • Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
  • Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.