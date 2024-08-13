Пылесос сухой уборки T 8/1 L
Пылесос для сухой уборки T 8/1 L впечатлит ремесленников и строителей своей прочной конструкцией, эргономичным ремнем для переноски и чрезвычайно легким весом для удобства работы.
Пылесос для сухой уборки T 8/1 L можно предложить мастерам по ремонту и ремесленникам. Данный продукт разработан специально для удовлетворения их потребностей. Прочный и износостойкий, надежный и мощный, он оснащается эргономичным ремнем для переноски. Его чрезвычайно легкий вес, не только облегчает транспортировку, но также означает, что он может быть использован для работы, где более тяжелые и крупные пылесосы могут применяться лишь весьма ограниченно, например, на лестницах, стремянках или в самых труднодоступных и стесненных местах. Фильтр пылесоса T 8/1 L имеет сертификацию по классу пыли (L) и это означает, что он может использоваться даже в пыльной среде. Также в конструкции пылесоса реализованы такие простые и полезные детали, как например, возможность простого и надежного хранения принадлежностей непосредственно на корпусе.
Особенности и преимущества
Эргономичный ремень для переноскиВозможна неутомительная и простая переноска легкого аппарата и удобство работы, например, на лестницах.
Удобное хранение аксессуаровПринадлежности могут быть уложены непосредственно на задней стороне пылесоса, в то время как шланг и сетевой шнур надежно закреплены.
Малый весАппарат можно без труда переносить по лестницам или на большие расстояния.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Номинальная мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|8
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,7
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 285 x 320
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 480 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Переключаемая насадка для пола
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
- Ремень для переноски
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Держатели для принадлежностей
Видео
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
- Уборка лестниц – без проблем
- Строительство (строительно-отделочные работы)
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.