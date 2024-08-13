Пылесос сухой уборки T 8/1 L

Пылесос для сухой уборки T 8/1 L впечатлит ремесленников и строителей своей прочной конструкцией, эргономичным ремнем для переноски и чрезвычайно легким весом для удобства работы.

Пылесос для сухой уборки T 8/1 L можно предложить мастерам по ремонту и ремесленникам. Данный продукт разработан специально для удовлетворения их потребностей. Прочный и износостойкий, надежный и мощный, он оснащается эргономичным ремнем для переноски. Его чрезвычайно легкий вес, не только облегчает транспортировку, но также означает, что он может быть использован для работы, где более тяжелые и крупные пылесосы могут применяться лишь весьма ограниченно, например, на лестницах, стремянках или в самых труднодоступных и стесненных местах. Фильтр пылесоса T 8/1 L имеет сертификацию по классу пыли (L) и это означает, что он может использоваться даже в пыльной среде. Также в конструкции пылесоса реализованы такие простые и полезные детали, как например, возможность простого и надежного хранения принадлежностей непосредственно на корпусе.

Особенности и преимущества
Эргономичный ремень для переноски
Возможна неутомительная и простая переноска легкого аппарата и удобство работы, например, на лестницах.
Удобное хранение аксессуаров
Принадлежности могут быть уложены непосредственно на задней стороне пылесоса, в то время как шланг и сетевой шнур надежно закреплены.
Малый вес
Аппарат можно без труда переносить по лестницам или на большие расстояния.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Номинальная мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 8
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,5
Масса (с упаковкой) (кг) 5,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 285 x 320

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 480 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Переключаемая насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
  • Ремень для переноски

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Держатели для принадлежностей
Пылесос сухой уборки T 8/1 L

Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
  • Уборка лестниц – без проблем
  • Строительство (строительно-отделочные работы)
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.