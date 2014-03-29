Преимущества системного подхода

Водонагреватель HWE 4000

Сертифицированный компактный стационарный водонагреватель рассчитан на эксплуатацию на жидком или газообразном топливе. Этот высокопроизводительный агрегат может использоваться для повышения температуры воды до 90 °C (при давлении 160 бар и расходе 4.000 л/ч) или выработки пара с температурой до 140 °C (при 20 бар и 2.000 л/ч). Модульная конструкция обеспечивает расширение монтажными комплектами для эксплуатации со струйными трубками. Конструктивные элементы водонагревателя HWE 4000 (в частности, сертифицированный TÜV пакет змеевиков из нержавеющей стали) рассчитаны на сложные условия промышленного применения и простоту ввода в эксплуатацию. Новый модульный вариант для работе на газе значительно упрощает задание необходимой температуры, что обеспечивает экономию энергии даже при колебаниях температуры воды на входе (например, при работе с теплообменниками).