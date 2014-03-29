Преимущества системного подхода
Большим преимуществом установок Kärcher является то, что используемые в них компоненты проектируются специально для решения задач очистки емкостей. Благодаря этому мы способны предложить заказчикам эксклюзивные системные решения, основывающиеся на широкой номенклатуре оптимально взаимодействующих модульных компонентов и отвечающие самым высоким промышленным стандартам.
Широкий выбор моющих головок
Большинство выпускаемых Kärcher головок для внутренней чистки емкостей рассчитано на универсальное применение и имеет сертификат соответствия директиве ATEX 94/9. Значения рабочего давления и расхода жидкости могут быть адаптированы к конкретным требованиям. Головки оснащаются разными приводами (от электрического или пневматического двигателя) или работают по реактивному принципу. Пространственное перемещение сопел обеспечивается принудительным вращением держателя в двух плоскостях. При этом асимметричные шестерни с большим числом зубьев гарантируют перекрытие струями всей внутренней поверхности и ее тщательную очистку.
HKS 100 speed control
Головка HKS 100 speed control с 2 или 4 соплами, приводимая во вращение струями воды, подходит для очистки резервуаров объемом до 40.000 л с отверстиями диаметром 200 мм и более. Максимальное давление – 100 бар. Контактирующие с очищающей жидкостью детали выполнены из нержавеющей стали, что позволяет использовать для промывки кислоты, щелочи, растворители и ацетон. Головка оснащена инновационным гидравлическим тормозом, обеспечивающим стабильность частоты вращения сопел.
HKF 200
Головка HKF 200, изготавливаемая из нержавеющей стали, оснащается 2 или 4 соплами и электрическим или пневматическим приводом. Развивая давление до 200 бар, она способна очищать крупные емкости (до 70.000 л) с отверстиями диаметром от 200 мм. В качестве очищающих жидкостей могут применяться кислоты, щелочи и растворители в широком диапазоне значений pH.
ICH 120/14 Ps F2 (со складным механизмом)
Моющая головка с реактивным приводом для промышленного применения (главным образом для очистки 4- и 8-осных железнодорожных цистерн). Обеспечивает выполнение сразу нескольких технологических операций: пропаривания, промывки и последующей сушки. При этом гарантируется высочайшая эффективность очистки цистерны.
HKF 200 C2 (универсальное решение)
Модифицированный вариант головки HKF 200, предусматривающий работу в двух режимах: нормальной и повышенной производительности. Переключение в последний режим, отличающийся удвоенным расходом воды при уменьшенной частоте вращения, осуществляется вручную. Благодаря этому обеспечивается решение широкого спектра задач – от промывки автоцистерн (в нормальном режиме) до очистки 20-футовых контейнеров (в режиме повышенной производительности).
HKF 50
Моющая головка HKF 50 с электрическим или пневматическим приводом предназначена для очистки емкостей объемом до 3.000 л с отверстиями диаметром от 50 мм. Давление может достигать 100 бар. В качестве очищающих жидкостей могут использоваться кислотные и щелочные растворы в широком диапазоне значений pH.
Насосы высокого давления для решения любых задач
Для внутренней чистки емкостей используются насосы высокого давления Kärcher, рассчитанные на применение как с чистой водой, так и с растворителями, кислотами и щелочами. Насосы специальных типов допущены для применения во взрывоопасных зонах. Широкий выбор насосов обеспечивает реализацию установок с различными значениями давления и расхода воды, а специальные монтажные комплекты расширяют область их применения. В химической промышленности используются, в основном, мобильные системы (например, для очистки стационарных смесителей и емкостей для не растворимых в воде веществ).
Стационарные агрегаты высокого давления HDI 30/10, 38/12 и 60/10, 60/14
Эти насосные агрегаты представляют собой ключевые элементы установок для внутренней чистки емкостей. Использование высококачественных материалов (нержавеющей стали и керамики) гарантирует продолжительную промышленную эксплуатацию. Функциональные возможности расширяются различными монтажными комплектами, в частности, автоматическим регулятором расхода воды, 2-канальным дозатором чистящих средств и комплектом для работы с горячей водой (до 80 °C).
Стационарные аппараты высокого давления HDC Classic / Standard / Advanced
Стационарные насосные агрегаты семейства HDC могут использоваться и для очистки емкостей. Информацию о них можно получить в соответствующем отдельном разделе.
Водонагреватели: горячая вода и пар из одного источника
Стремление к уменьшению затрат на энергоснабжение и выбросов CO2 является одной из важнейших задач при проектировании установок. Kärcher предлагает для этого ряд специально разработанных модульных компонентов и дополнительных опций, например, системы рекуперации тепла и альтернативные источники энергии.
Водонагреватель HWE 4000
Сертифицированный компактный стационарный водонагреватель рассчитан на эксплуатацию на жидком или газообразном топливе. Этот высокопроизводительный агрегат может использоваться для повышения температуры воды до 90 °C (при давлении 160 бар и расходе 4.000 л/ч) или выработки пара с температурой до 140 °C (при 20 бар и 2.000 л/ч). Модульная конструкция обеспечивает расширение монтажными комплектами для эксплуатации со струйными трубками. Конструктивные элементы водонагревателя HWE 4000 (в частности, сертифицированный TÜV пакет змеевиков из нержавеющей стали) рассчитаны на сложные условия промышленного применения и простоту ввода в эксплуатацию. Новый модульный вариант для работе на газе значительно упрощает задание необходимой температуры, что обеспечивает экономию энергии даже при колебаниях температуры воды на входе (например, при работе с теплообменниками).
Теплообменники WT 560 / 1100
Стационарный теплообменник высокого давления с противотоком, имеющий сертификат TÜV, использует энергию насыщенного пара и повышает температуру воды до 95 °C. Высококачественные материалы и тщательная обработка гарантируют высокую эксплуатационную надежность и низкие производственные расходы.
При отсутствии на месте монтажа подводки пара в системное решение может быть интегрирован парогенератор.
Управление, контроль и документирование
Предлагаемые Kärcher инновационные системы управления соответствуют последнему слову техники. Для удовлетворения высоким стандартам качества Kärcher в них используются только комплектующие именитых производителей. Каждая система управления – будь то релейная или микропроцессорная, ручная или автоматизированная, с регистрацией информации или сетевым интерфейсом, – разрабатывается индивидуально для конкретной установки.
Система программного управления
Перепрограммируемая система управления обеспечивает управление установкой при помощи специально разработанного программного обеспечения. Концепция управления предусматривает различные опции, обеспечивающие адаптацию к конкретным условиям эксплуатации.
Управление с сенсорной панели
Удобная сенсорная панель (опция) позволяет контролировать и изменять параметры, а также отображает сообщения о неисправностях.
Cleaning Data Management (CDM)
В процессе очистки разработанная Kärcher программа CDM отображает продолжительность выполнения операций, значения расхода и некоторые другие параметры. Эти данные записываются в файл Microsoft Access, что обеспечивает возможность их последующей обработки и вывода на печать.
Телесервис
Каждая установка может быть подключена к цифровой ISDN-сети (опция). Тем самым обеспечивается доступ к системе управления в реальном масштабе времени для обновления программного обеспечения или получения поддержки в режиме Online.
Системы управления / мониторинга технологических процессов
Kärcher предлагает полную программу систем управления – от простых релейных до микроконтроллерных, рассчитанных на эксплуатацию с крупными установками, используемыми для решения сложных задач. Для визуализации информации и ввода данных могут использоваться как простая сенсорная панель, так и персональный компьютер, обеспечивающий оператору повышенное удобство.
- Отдельный компьютер в диспетчерской с необходимым интерфейсом и пакетом программного обеспечения.
- Визуальное отображение состояния всех функционирующих компонентов.
- Гибкость благодаря возможности параметризации до 7 программ автоматизации.
Принадлежности и чистящие средства
Системные решения Kärcher всегда представляют собой комбинацию оптимально сочетающихся друг с другом оборудования, принадлежностей и чистящих средств. Разнообразные опции (системы умягчения воды, эффективные системы сушки, дозаторы чистящих средств и т. д.) расширяют спектр применения установок. Например, при помощи струйных трубок могут очищаться наружные поверхности емкостей, а системы заземления и страховочное оборудование гарантируют необходимый уровень эксплуатационной безопасности.
Оптимальное использование чистящих средств
Kärcher предлагает дозаторы чистящих средств, базирующиеся на испытанных и в то же время инновационных решениях, обеспечивающих экономное расходование химикатов. Обычные чистящие средства подаются со стороны всасывания насоса, а агрессивные – непосредственно в струю высокого давления. Эффективным способом продления времени воздействия чистящих средств является их нанесение в режиме низкого давления перед последующей промывкой струями высокого давления.
Максимум чистоты и безопасности
Для чистки люков и наружных поверхностей цистерн предусмотрен широкий выбор принадлежностей, в т. ч. запатентованные мощные сопла, гарантирующие непревзойденную эффективность очистки.
Еще на стадии проектирования установки учитываются все вопросы охраны труда, обеспечиваемой подходящими средствами защиты индивидуального или коллективного назначения.
Оптимальный выбор чистящих средств
Многолетний опыт создания чистящих средств и их производство на собственных заводах позволяют Kärcher предложить оптимальное чистящее средств для решения любой задачи – и, более того, учесть все аспекты его применения (дозировку, время воздействия, вопросы утилизации или оборотного водоснабжения и т. д.) еще на стадии проектирования установки.
Сушка горячим или холодным воздухом
Для оптимизации технологического цикла модули сушки Kärcher могут подавать внутрь очищенных емкостей как горячий, так и холодный воздух.
Системы подьема и перемещения для моющих головок
Для осуществления манипуляций с мобщими головками предлагаются подъемные механизмы с электрическим или пневматическим приводом, а также более дешевые ручные устройства с противовесом.
Сертификат ATEX
Все предлагаемые Kärcher системы управления установками, большинство моющих головок и некоторые насосы высокого давления могут поставляться во взрывозащищенном исполнении.