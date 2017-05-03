Поломоечные машины и уборочное оборудование для склада
Поломоечные машины для склада
Поломойно-всасывающие машины Керхер позволяют автономно убирать площади от 200 м2 до 20 000 м2 и более. Такая техника способна полностью заменить ручной труд, а как следствие этого сократить затраты на уборку в 5-7 раз и сделать процесс эффективнее. Применение разных типов технологий, позволяют решать задачи по уборке как на гладких полах с использованием дисковых щеток, так и на структурированных поверхностях с использованием инновационных роликовых щеток.
Площадь склада до 500 м2
Площадь склада от 1 500 – 3 000 м2
Площадь склада от 3 000 – 10 000 м2
Площадь склада от 10 000 м2
Подметально-всасывающие машины для уборки склада
Здесь представлены подметальные машины от управления машин вручную с тяговым двигателем до мощных машин оснащённых сиденьем для оператора: наша обширная программа подметальной техники включает модели, рассчитанные на любые запросы и области применения. На выбор предлагаются машины с силовыми агрегатами всех типов (бензиновым, дизельным или газовым двигателем, а также аккумуляторным приводом) предназначенных для уборки внутренних и наружных помещений.
Пылесос для уборки складских помещений
Наш ассортимент пылесосов исключительно разнообразен и позволят выбрать оптимальное решение для складских комплексов любой направленности. От пищевых складов по хранению продуктов питания до складов промышленного назначения. Все пылесосы Керхер отличаются высоким качеством материалов, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством в применении.
Химия
Чистящие средства Керхер из линейки FloorPro отличаются высокой эффективностью и позволяют выполнять масштабные уборочные работы в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями, а также оптимизировать затраты на уборку. Использование химии в поломоечных машинах, обладающим эффектом промывки водоотводящих каналов ведет к защите узлов и агрегатов от негативной среды.
Менеджер по продажам профессиональной техники
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