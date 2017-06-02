Уборочное оборудование для строительных площадок
Уборочная техника для строительства
Компания Керхер рада предложить Вашему вниманию технику и чистящие средства для уборки
на строительных объектах. Надежная техника, правильный подбор оборудования и сопутствующих аксессуаров.
Полный спектр оборудования для решения задач уборки на стройке!
Строительные пылесосы и пылеводососы
Пылесосы на строительстве необходимы для выполнения различных задач. Они могут собирать строительный мусор и грязную воду.
Строительные пылесосы рассчитаны на разные объемы, также они могут работать с электроинструментом
Аппараты высокого давления для мойки грузовиков, колес и фасадов зданий
Аппараты высокого давления используются на стройке повсеместно. Мойка колёс на стройплощадке и очистка поверхностей.
Фасады зданий, экскаваторы и грузовики. Любые загрязнения будут быстро удалены.
Поломоечные машины для послестроительной уборки пола
В строительстве часто возникают задачи очистки поверхности пола для чистовых работ и сдачи строительного объекта. С нашими поломоечными машинами эта задача становится простой и доступной.
Очистка опалубки и снятие краски
Аппараты сверхвысокого давления без подогрева воды, развивающие давление до 2500 бар (в зависимости от модели), быстро справляются с любой работой – Очисткой строительной опалубки от старого бетона, шерохованием свежеуложенного бетона, удалением старой краски или толстых слоев битума c поверхности. Санации бетона при ремонтных работах бетонных конструкций в строительстве.
Чистящие средства
Менеджер по подбору оборудования для строительства.
Уважаемые клиенты, чтобы получить консультацию и приобрести оборудование для автомойки пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону.
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e-mail: Tigran.Kesejyan@am.kaercher.com
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