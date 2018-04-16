Уборочный инвентарь и оборудование для клининга
Уборочная техника для клининга
Компания Керхер рада предложить Вашему вниманию технику и чистящие средства для клининговых компаний. Надежная техника позволит Вам осуществлять услуги клининга на любых объектах, таких как: торговые центры, офисы, супермаркеты, промышленные предприятия и муниципальные учреждения.
Поломоечные машины для клининга
Позволяют осуществлять быструю и эффективную механизированную уборку любых поверхностей.
Компакт класс (4-12 литров)
Средний класс (25-60 литров)
С сиденьем для оператора (70-300 литров)
Пылесосы сухой уборки для клининга
Профессиональные пылесосы серии Т тихие и мощные, для уборки в любых помещениях: Офисах, магазинах, школах.
Вертикальные пылесосы
Для уборки ковровых покрытий, поднимают ворс, и освежают вид
Пылеводососы, для сбора сухого мусора и жидкостей
Подходят для повседневной уборки, без мешков пылесборников, для локальной уборки сухого мусора и жидкостей.
Серия пылеводососов Classic, отличается выгодной ценой простотой использования.
Аппараты высокого давления.
Для сезонной мойки фасадов зданий, для мойки инженерных коммуникаций, паркингов и систем вентиляции и кондиционирования.
Аппараты для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели
Ковровые экстракторы и ковромоечные машины.
Подметальные машины
Для уборки наружной территории, складов, ангаров.