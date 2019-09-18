Каталог аппаратов и установок сверхвысокого давления

HD 9/50-4

HD 9/50-4

Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 500 бар и потоком 15 л/мин без подогрева воды с электроприводом

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HD 9/50 Ge

HD 9/50 Ge

Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 500 бар и потоком 15 л/мин без подогрева воды с бензиновым двигателем

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HD 13/35-4

HD 13/35-4

Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 350 бар и потоком 21,7 л/мин без подогрева воды с электроприводом

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HD 13/35 Ge

HD 13/35 Ge

Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 350 бар и потоком 21,7 л/мин без подогрева воды с бензиновым двигателем.

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HD 18/50

HD 18/50

Индустриальный компактный аппарат с широким спектром применений, давление 500 бар и поток 30 л/мин без подогрева воды

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HD 9/100

HD 9/100

Индустриальный компактный аппарат с широким спектром применений, давление 1000 бар и поток 16,7 л/мин без подогрева воды

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Трейлеры HDS

Трейлеры HDS

Профессиональный аппарат для удаления стойких загрязнений с подогрева воды с дизельным приводом в различных вариантах исполнения

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WOMA® EcoTherm

WOMA® EcoTherm

Индустриальный автономный мобильный аппарат для удаления стойких загрязнений с подогревом воды до 95 °С, рабочим давлением от 800 бар и потоком 21 л/мин

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WOMA® EcoMaster MK3

WOMA® EcoMaster MK3

Индустриальный автономный мобильный аппарат сверхвысокого давления с широким спектром применений без подогрева воды с рабочим давлением от 2500 до 3000 бар

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WOMA® EcoMaster D 150Z

WOMA® EcoMaster D 150Z

Индустриальный автономный мобильный аппарат сверхвысокого давления с широким спектром применений без подогрева воды с рабочим давлением до 1500 бар

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WOMA® EcoMaster ZWG

WOMA® EcoMaster ZWG

Мощные автономные модульные индустриальные решения для решения самых сложных задач по промышленной очистке

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WOMA® EcoMaster Classic

WOMA® EcoMaster Classic

Автономные модульные индустриальные решения для решения сложных задач промышленной очистки

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Индивидуальные решения

Индивидуальные решения

Разработка индивидуальных решений любой сложности под задачи клиента