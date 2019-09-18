Каталог аппаратов и установок сверхвысокого давления
HD 9/50-4
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 500 бар и потоком 15 л/мин без подогрева воды с электроприводом
HD 9/50 Ge
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 500 бар и потоком 15 л/мин без подогрева воды с бензиновым двигателем
HD 13/35-4
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 350 бар и потоком 21,7 л/мин без подогрева воды с электроприводом
HD 13/35 Ge
Профессиональный компактный аппарат для удаления стойких загрязнений давлением 350 бар и потоком 21,7 л/мин без подогрева воды с бензиновым двигателем.
HD 18/50
Индустриальный компактный аппарат с широким спектром применений, давление 500 бар и поток 30 л/мин без подогрева воды
HD 9/100
Индустриальный компактный аппарат с широким спектром применений, давление 1000 бар и поток 16,7 л/мин без подогрева воды
Трейлеры HDS
Профессиональный аппарат для удаления стойких загрязнений с подогрева воды с дизельным приводом в различных вариантах исполнения
WOMA® EcoTherm
Индустриальный автономный мобильный аппарат для удаления стойких загрязнений с подогревом воды до 95 °С, рабочим давлением от 800 бар и потоком 21 л/мин
WOMA® EcoMaster MK3
Индустриальный автономный мобильный аппарат сверхвысокого давления с широким спектром применений без подогрева воды с рабочим давлением от 2500 до 3000 бар
WOMA® EcoMaster D 150Z
Индустриальный автономный мобильный аппарат сверхвысокого давления с широким спектром применений без подогрева воды с рабочим давлением до 1500 бар
WOMA® EcoMaster ZWG
Мощные автономные модульные индустриальные решения для решения самых сложных задач по промышленной очистке
WOMA® EcoMaster Classic
Автономные модульные индустриальные решения для решения сложных задач промышленной очистки
Индивидуальные решения
Разработка индивидуальных решений любой сложности под задачи клиента