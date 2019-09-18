Целевые группы и возможные применения сверхвысокого давления

Целевые группы для сверхвысокого давления

Строительство

  • Удаление дорожной разметки, рисунков, граффити с дорог, взлетных полос
  • Ремонт бетона – санация, вскрытие, разрушение
  • Очистка элементов опалубки, оборудования от бетона
  • Удаление коррозии и зачистка сварных соединений
  • Очистка от лакокрасочных и защитных покрытий
  • Очистка строительной техники от стойких загрязнений
  • Пескоструйная очистка

Горнодобывающая промышленность

  • Очистка оборудования

Автомобиле и вагоностроение

  • Очистка элементов окрасочных цехов – скиды, камеры покраски

Судостроение и судоремонт

  • Очистка/зачистка корпуса судна от лакокрасочных покрытий и коррозии
  • Внутренняя очистка баков, емкостей, сосудов, теплообменников и труб
  • Омыв судна
  • Зачистка

Пищевая промышленность

  • Очистка оборудования, теплообменников и трубопроводов

Промышленность строительных материалов

  • Очистка печей, автоклавов, тележек
  • Зачистка сварных соединений
  • Очистка оборудования

Целлюлозно-бумажная промышленность

  • Очистка деталей бумагоделательных машин (БДМ) – фильтры и гауч-вал
  • Очистка резервуаров и трубопроводов

Черная металлургия

  • Удаление окалины в процессе производства
  • Чистка форм для литья
  • Общая очистка оборудования, цеха и др.

Цветная металлургия

  • Чистка теплообменников
  • Очистка от коррозии
  • Чистка

Нефтегазовая промышленность

  • Чистка теплообменников
  • Очистка буровых и НКТ труб, деталей машин
  • Чистка и подготовка поверхностей
  • Чистка емкостного оборудования
  • Гидроабразивная резка взрыво- и пожаробезопасная

Химическая и нефтехимическая промышленность

  • Очистка трубопроводов
  • Очистка автоклавов, реакторов
  • Очистка фильтров решетчатых и сетчатых
  • Зачистка сварных соединений
  • Очистка теплообменников
  • Очистка емкостей и сосудов

ЖКХ

  • Удаление дорожной разметки, рисунков, граффити с дорог, взлетных полос
  • Очистка труб, каналов, канализации, теплосетей
  • Очистка оборудования для осмотра, инспекции, ревизии

Электроэнергетика (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, котельные)

  • Очистка трубопроводов
  • Очистка теплообменников, котлов, градирен, брызгальных бассейнов
  • Ремонт/монтаж: удаление теплоизоляции, покрытий, коррозии, зачистка стыков
  • Очистка емкостного оборудования, сосудов

Задачи

Очистка объектов с помощью установок сверхвысокого давления

woma-premenenie
woma-primenenie
udalenie betona WOMA
WOMA -Vysvobozhdenie armatury- zhelezobeton
ochistka-emkosti-betonomeshalki-WOMA
ochistka-emkosti-betonomeshalki-WOMA
chistka-podogrevatelya-vozdukha-WOMA
chistka-podogrevatelya-vozdukha-woma
sanaciya-sten-oborudovanie-WOMA
sanaciya-sten-oborudovanie-WOMA
woma ochistka kirpichnoy steny
ochistka kirpichnoy steny
ydalenie bituma s povehnosti
udalenie ne otverdevshego bituma
udalenie rastvora dlya zalivki
udaleniye rasvora dlya zalivki WOMA
sanaciya zhelezobetonnoy emkosti
obrabotka zhelezobetonnoy steny
chistka y sherohovanie betona
sherohovanie betona oborudovanie woma
udalenie cementa s trub- woma
adapter woma - ydalenie cementa
ochistka i ydalenie lakokrasochnogo pokrytiya
ochistka i ydalenie lakokrasochnogo pokrytiya oborudovanie WOMA
ochistka dna etilenovoy emkosti
sharovaya-etilenovaya-emkost

Резка объектов с помощью установок сверхвысокого давления

rezka stalnoy emkosti
rezka stalnoy emkosti
rezka stalnoy emkosti vysokim davleniem
rezka stalnoy emkosti WOMA
rezka betona woma
rezka betona vysokim davleniem
Rezka aluminiya vysokim davleniem
Rezka aluminiya sverhvysokim davleniem
reska kolonny oborudovanie WOMA
rezka kolonhy - woma
rezka betonnogo perekrytiya
oborydovanie woma sverhvysokoe davlenie
ydalenie emkosti s rastvorom - Woma
pistolet woma
rezka zhelezobetonnoy opory mosta
rezka zhelezobetonnogo mosta
rezka nalivnyh cistern
rezka nalivnyh cistern WOMA
rezka zheleznodorozhnyh shpal
rezka zheleznodorozhnyh shpal iz betona
razrezannaya vysokim davleniem emkost
oborudovanie WOMA v rabote

Видео применения

Гидроабразивная резка бетона