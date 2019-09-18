Целевые группы и возможные применения сверхвысокого давления
Строительство
- Удаление дорожной разметки, рисунков, граффити с дорог, взлетных полос
- Ремонт бетона – санация, вскрытие, разрушение
- Очистка элементов опалубки, оборудования от бетона
- Удаление коррозии и зачистка сварных соединений
- Очистка от лакокрасочных и защитных покрытий
- Очистка строительной техники от стойких загрязнений
- Пескоструйная очистка
Горнодобывающая промышленность
- Очистка оборудования
Автомобиле и вагоностроение
- Очистка элементов окрасочных цехов – скиды, камеры покраски
Судостроение и судоремонт
- Очистка/зачистка корпуса судна от лакокрасочных покрытий и коррозии
- Внутренняя очистка баков, емкостей, сосудов, теплообменников и труб
- Омыв судна
- Зачистка
Пищевая промышленность
- Очистка оборудования, теплообменников и трубопроводов
Промышленность строительных материалов
- Очистка печей, автоклавов, тележек
- Зачистка сварных соединений
- Очистка оборудования
Целлюлозно-бумажная промышленность
- Очистка деталей бумагоделательных машин (БДМ) – фильтры и гауч-вал
- Очистка резервуаров и трубопроводов
Черная металлургия
- Удаление окалины в процессе производства
- Чистка форм для литья
- Общая очистка оборудования, цеха и др.
Цветная металлургия
- Чистка теплообменников
- Очистка от коррозии
- Чистка
Нефтегазовая промышленность
- Чистка теплообменников
- Очистка буровых и НКТ труб, деталей машин
- Чистка и подготовка поверхностей
- Чистка емкостного оборудования
- Гидроабразивная резка взрыво- и пожаробезопасная
Химическая и нефтехимическая промышленность
- Очистка трубопроводов
- Очистка автоклавов, реакторов
- Очистка фильтров решетчатых и сетчатых
- Зачистка сварных соединений
- Очистка теплообменников
- Очистка емкостей и сосудов
ЖКХ
- Удаление дорожной разметки, рисунков, граффити с дорог, взлетных полос
- Очистка труб, каналов, канализации, теплосетей
- Очистка оборудования для осмотра, инспекции, ревизии
Электроэнергетика (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, котельные)
- Очистка трубопроводов
- Очистка теплообменников, котлов, градирен, брызгальных бассейнов
- Ремонт/монтаж: удаление теплоизоляции, покрытий, коррозии, зачистка стыков
- Очистка емкостного оборудования, сосудов
Задачи
Очистка объектов с помощью установок сверхвысокого давления
Постановка задачи:
Необходимо было произвести очистку трубных пучков подогревателя воздуха на электростанции. Большое количество трубок было забито твердыми зольными отложениями, поступающими из канала подачи коптильного газа. Трубки внутренним диаметром 25 мм были изготовлены из латуни и их общее количество составило 21.000.
Решение:
Использовалась гидроструйный агрегат высокого давления WOMA и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести очистку трубных пучков подогревателя воздуха на электростанции. Большое количество трубок было забито твердыми зольными отложениями, поступающими из канала подачи коптильного газа. Трубки внутренним диаметром 25 мм были изготовлены из латуни и их общее количество составило 21.000.
Решение:
Использовалась гидроструйный агрегат высокого давления WOMA и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: тип 1502 P35
- Рабочее давление: p=415 бар
- Производительность: Q=138 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пика высокого давления
- Форсунка для чистки труб Тип 31,
- 2 ножных клапана (педали) «FV 500»
Эффективность:
Чистка подогревателя длилась три дня, по 16 часов в день, Чистка велась параллельно на 2 постах.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: тип 1502 P35
- Рабочее давление: p=415 бар
- Производительность: Q=138 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пика высокого давления
- Форсунка для чистки труб Тип 31,
- 2 ножных клапана (педали) «FV 500»
Эффективность:
Чистка подогревателя длилась три дня, по 16 часов в день, Чистка велась параллельно на 2 постах.
Постановка задачи:
1а) Полное высвобождение арматуры до глубины 60 см без ее повреждения или расшатывания. Ширина обрабатываемого участка: 40 см; длина: 6 м (Объем: 1,44 м³). Тип прочности бетона: B 35.
1b) Придание шероховатости поверхности бетона грузовой платформы (Площадь: 400 м²).
1c) Удаление битумного слоя мостового полотна (Площадь: 600 м²).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» (1b) и «EcoCold Twin-Jet 1000» (1a, 1c) и гидроинструмент.
Гидроинструмент:
1a) Ручная пика, смонтированная на кронштейне экскаватора; форсунка тип 1; внутренний диаметр сопла 3,2 мм.
1b) Использование оснастки для интенсивного разрушения бетона
1c) Оснастка «Drehjet» с форсункой тип 1, внутренний диаметр сопла 0,8 мм. Частичное применение гидропескоструйного агрегата.
Постановка задачи:
1а) Полное высвобождение арматуры до глубины 60 см без ее повреждения или расшатывания. Ширина обрабатываемого участка: 40 см; длина: 6 м (Объем: 1,44 м³). Тип прочности бетона: B 35.
1b) Придание шероховатости поверхности бетона грузовой платформы (Площадь: 400 м²).
1c) Удаление битумного слоя мостового полотна (Площадь: 600 м²).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» (1b) и «EcoCold Twin-Jet 1000» (1a, 1c) и гидроинструмент.
Гидроинструмент:
1a) Ручная пика, смонтированная на кронштейне экскаватора; форсунка тип 1; внутренний диаметр сопла 3,2 мм.
1b) Использование оснастки для интенсивного разрушения бетона
1c) Оснастка «Drehjet» с форсункой тип 1, внутренний диаметр сопла 0,8 мм. Частичное применение гидропескоструйного агрегата.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
-Насос в.д:
рабочее давление:
-производитель-ть
-привод 1а)
EcoCold Twin-Jet 1000
p = 900-1000 бар
Q = 17,5 л/мин
дизельный двигатель
1b)
Ecomaster МК3
2500 бар
26 л/мин
1c)
EcoCold Twin-Jet 1000
900-1000 бар
17,5 л/мин
Эффективность:
Все поставленные задачи были успешно решены. Случаев возникновения нагрузок на поверхность обработки выявлено не было.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
-Насос в.д:
рабочее давление:
-производитель-ть
-привод 1а)
EcoCold Twin-Jet 1000
p = 900-1000 бар
Q = 17,5 л/мин
дизельный двигатель
1b)
Ecomaster МК3
2500 бар
26 л/мин
1c)
EcoCold Twin-Jet 1000
900-1000 бар
17,5 л/мин
Эффективность:
Все поставленные задачи были успешно решены. Случаев возникновения нагрузок на поверхность обработки выявлено не было.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести внутреннюю очистку емкости мешалки технологической установки от отложений окиси железа (FeO). Толщина отложений составляла 30 см. Площадь поверхности емкости составляла 10 м².
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления WOMA и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести внутреннюю очистку емкости мешалки технологической установки от отложений окиси железа (FeO). Толщина отложений составляла 30 см. Площадь поверхности емкости составляла 10 м².
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления WOMA и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 550 Z P40
- Рабочее давление: p=1000 бар
- Производительность: Q=163 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Головка для чистки емкости с форсункой внутренним диаметром сопла 1,9 мм
- Устройство позиционирования
- Два удлиняющих рукава по 400 мм
Эффективность:
При умеренном вращении головки чистка емкости, без повреждений мешалки или других встроенных частей установки, длилась два часа, что соответствует эффективности, равной 5 м²/ч. Удаленные со стенок отложения после очистки были откачены.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 550 Z P40
- Рабочее давление: p=1000 бар
- Производительность: Q=163 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Головка для чистки емкости с форсункой внутренним диаметром сопла 1,9 мм
- Устройство позиционирования
- Два удлиняющих рукава по 400 мм
Эффективность:
При умеренном вращении головки чистка емкости, без повреждений мешалки или других встроенных частей установки, длилась два часа, что соответствует эффективности, равной 5 м²/ч. Удаленные со стенок отложения после очистки были откачены.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести очистку сильнозагрязненного подогревателя воздуха электростанции. Подогреватель был забит твердыми зольными отложениями, поступающими из канала подачи коптильного газа. Система, состоящая из металлических пластинок толщиной 2 мм была 6,5 м в диаметре и 3,5 м в высоту. Система состояла из 4 ярусов горячих и холодных пакетов.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления WOMA и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести очистку сильнозагрязненного подогревателя воздуха электростанции. Подогреватель был забит твердыми зольными отложениями, поступающими из канала подачи коптильного газа. Система, состоящая из металлических пластинок толщиной 2 мм была 6,5 м в диаметре и 3,5 м в высоту. Система состояла из 4 ярусов горячих и холодных пакетов.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления WOMA и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос в.д.: Тип 400 Z P35
- Рабочее давление: p=850 бар
- Производительность: Q=129 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- 2 оснастки «Eco Top Cutter» на тележках с пневматическим управлением с распылительной форсункой
- Тип форсунки: F 4
- Внутренний диаметр сопла форсунки: 2,4 мм (верхняя тележка), 4,0 мм или 4,8 мм (нижняя тележка)
Эффективность:
Очистка подогревателя длилась 4 дня, 24 часа в день. Процесс очистки прерывался на 48 часов во избежание повторного скопления уже растворенных загрязнений.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос в.д.: Тип 400 Z P35
- Рабочее давление: p=850 бар
- Производительность: Q=129 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- 2 оснастки «Eco Top Cutter» на тележках с пневматическим управлением с распылительной форсункой
- Тип форсунки: F 4
- Внутренний диаметр сопла форсунки: 2,4 мм (верхняя тележка), 4,0 мм или 4,8 мм (нижняя тележка)
Эффективность:
Очистка подогревателя длилась 4 дня, 24 часа в день. Процесс очистки прерывался на 48 часов во избежание повторного скопления уже растворенных загрязнений.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести деликатную (без пыли, аэрозоли или газов) очистку бетонных (пористобетонных) и гипсовых поверхностей от покрытия, зараженного ПХД. Покрытие состояло из масляной краски с добавлением волокнистого материала и слоя краски.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «EcoCold Twin Jet 1000» и специальный инструмент в комбинации с системами сбора и водоподготовки.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести деликатную (без пыли, аэрозоли или газов) очистку бетонных (пористобетонных) и гипсовых поверхностей от покрытия, зараженного ПХД. Покрытие состояло из масляной краски с добавлением волокнистого материала и слоя краски.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «EcoCold Twin Jet 1000» и специальный инструмент в комбинации с системами сбора и водоподготовки.
Гидроструйный аппарат высокого давления:
- Насос высокого давления: 2 x Тип 70 Y
- Рабочее давление: p=1000 бар
- Производительность: Q=15-30 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Манипулятор с автоматическим управлением
- Угловой инструмент (для наружной и внутренней кромки)
- Оснастка «Vacu-Jet» для горизонтальных поверхностей
- Устройство для сбора суспензии из воды и твердых частиц и модульная система водоподготовки
Эффективность:
Удаление покрытия с бетонных поверхностей производилось равномерно. Глубину съема покрытия можно установить таким образом, чтобы сохранить изначальную структуру опалубки – последующая отделка поверхности (штукатурка) не требовалась.
Гидроструйный аппарат высокого давления:
- Насос высокого давления: 2 x Тип 70 Y
- Рабочее давление: p=1000 бар
- Производительность: Q=15-30 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Манипулятор с автоматическим управлением
- Угловой инструмент (для наружной и внутренней кромки)
- Оснастка «Vacu-Jet» для горизонтальных поверхностей
- Устройство для сбора суспензии из воды и твердых частиц и модульная система водоподготовки
Эффективность:
Удаление покрытия с бетонных поверхностей производилось равномерно. Глубину съема покрытия можно установить таким образом, чтобы сохранить изначальную структуру опалубки – последующая отделка поверхности (штукатурка) не требовалась.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести очистку фасада из клинкерного (красного и желтого) кирпича трехэтажного жилого дома 70-х годов постройки ХIX века. Общая площадь поверхности составила ок. 320 м². Дом был обнесен строительными лесами.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «WOMA 1502» с пневмозависимым управлением и гидроинструмент с применением моющего средства.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести очистку фасада из клинкерного (красного и желтого) кирпича трехэтажного жилого дома 70-х годов постройки ХIX века. Общая площадь поверхности составила ок. 320 м². Дом был обнесен строительными лесами.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «WOMA 1502» с пневмозависимым управлением и гидроинструмент с применением моющего средства.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 1502
- Рабочее давление: p=500 бар
- Производительность: Q=69 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- HP 750-2-L
- Вихревой диск WOMA 750 бар с 2 форсунками
- Форсунки: Тип 19 (плоская струя), диаметр сопла 1,1 мм
- Улавливающее устройство: желоба из оцинкованных листов;
- Нейтрализация и разделение твёрдой и жидкой фаз.
Моющее средство:
- Вода с добавлением фтористоводородной кислоты и смачивающего агента; до 95%
- Биологически-расщепляемая масса: 70 мл/м².
- Нанесение моющего средства производилось пульверизатором, смывание – при помощи гидроинструмента.
Эффективность:
Очистка велась на двух постах со скоростью 38 м²/ч (без учета времени на установку и демонтаж строительных лесов). Качество очистки - превосходное.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 1502
- Рабочее давление: p=500 бар
- Производительность: Q=69 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- HP 750-2-L
- Вихревой диск WOMA 750 бар с 2 форсунками
- Форсунки: Тип 19 (плоская струя), диаметр сопла 1,1 мм
- Улавливающее устройство: желоба из оцинкованных листов;
- Нейтрализация и разделение твёрдой и жидкой фаз.
Моющее средство:
- Вода с добавлением фтористоводородной кислоты и смачивающего агента; до 95%
- Биологически-расщепляемая масса: 70 мл/м².
- Нанесение моющего средства производилось пульверизатором, смывание – при помощи гидроинструмента.
Эффективность:
Очистка велась на двух постах со скоростью 38 м²/ч (без учета времени на установку и демонтаж строительных лесов). Качество очистки - превосходное.
Постановка задачи:
Вагоны-цистерны были сильно загрязнены отвердевшим и не отвердевшим битумом. Стенки цистерн были изготовлены из изоляционных алюминиевых листов. Толщина слоя битума составляла 3-13 см (неотвердевший) и 2-3 см (отвердевший).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «EcoCold Twin-Jet» и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Вагоны-цистерны были сильно загрязнены отвердевшим и не отвердевшим битумом. Стенки цистерн были изготовлены из изоляционных алюминиевых листов. Толщина слоя битума составляла 3-13 см (неотвердевший) и 2-3 см (отвердевший).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «EcoCold Twin-Jet» и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 70 Y P14
- Рабочее давление: p=1000 бар
- Производительность: Q=30 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пистолет высокого давления
- Турбонасадка «TD 3000»
- Установленные форсунки: 6 форсунок Тип 21; внутренний диаметр сопла форсунок 0,4 мм
Эффективность:
Средняя производительность для обоих типов битумов составляла 40 м²/ч.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 70 Y P14
- Рабочее давление: p=1000 бар
- Производительность: Q=30 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пистолет высокого давления
- Турбонасадка «TD 3000»
- Установленные форсунки: 6 форсунок Тип 21; внутренний диаметр сопла форсунок 0,4 мм
Эффективность:
Средняя производительность для обоих типов битумов составляла 40 м²/ч.
Постановка задачи:
Удаление слоя старого раствора с бетонной поверхности отстойника. Толщина слоя: 1 - 2 см.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Удаление слоя старого раствора с бетонной поверхности отстойника. Толщина слоя: 1 - 2 см.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
Гидроструйный агрегат высокого давления в звукоизоляционном кожухе был смонтирован на платформе легкового автомобиля.
Рабочие параметры:
- Насос высокого давления: Тип 250М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=20 л/мин
- Мощность привода: P=95 кВт
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Vacujet с системой отсоса
- Оснащение: 4 форсунки Тип F 21
- Внутренний диаметр сопла форсунок: 0,5 мм
Эффективность:
Производилось удаления слоя до поверхности бетона. Площадь обработанной поверхности составила 26 м². Производительность очистки при работе с оснасткой «Vacujet» составила 4,5 м²/ч. Дополнительная очистка кромок производилась при помощи оснастки «Top Spin/E 09». Очищенная поверхность была полностью пригодна для нанесения нового слоя раствора.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
Гидроструйный агрегат высокого давления в звукоизоляционном кожухе был смонтирован на платформе легкового автомобиля.
Рабочие параметры:
- Насос высокого давления: Тип 250М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=20 л/мин
- Мощность привода: P=95 кВт
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Vacujet с системой отсоса
- Оснащение: 4 форсунки Тип F 21
- Внутренний диаметр сопла форсунок: 0,5 мм
Эффективность:
Производилось удаления слоя до поверхности бетона. Площадь обработанной поверхности составила 26 м². Производительность очистки при работе с оснасткой «Vacujet» составила 4,5 м²/ч. Дополнительная очистка кромок производилась при помощи оснастки «Top Spin/E 09». Очищенная поверхность была полностью пригодна для нанесения нового слоя раствора.
Постановка задачи:
1. Необходимо было произвести санацию водонапорного резервуара. Задача состояла из следующих пунктов:
2. Удаление поврежденных фрагментов бетона ниже ватерлинии (0,0 м до +2,0 м) для повышения прочности.
3. Придание шероховатости покрытию уплотнительного материала (более точное определение отсутствует).
4. Удаление очень твердого слоя цементного клея.
5. Обработка горизонтальных поверхностей днища.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и различный гидроинструмент.
Постановка задачи:
1. Необходимо было произвести санацию водонапорного резервуара. Задача состояла из следующих пунктов:
2. Удаление поврежденных фрагментов бетона ниже ватерлинии (0,0 м до +2,0 м) для повышения прочности.
3. Придание шероховатости покрытию уплотнительного материала (более точное определение отсутствует).
4. Удаление очень твердого слоя цементного клея.
5. Обработка горизонтальных поверхностей днища.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и различный гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Vacu Jet
- Eco Top Rotating Cleaner (ETRC)
- Пистолет высокого давления «HP 2500» с распылительной головкой
- Пескоструйный агрегат
Эффективность:
Задача (1) была решена с приемлемым результатом при помощи оснастки «ETRC».
При решении задачи (4) использовалась оснастка «Vacu Jet» (без отсоса). Результат также приемлем.
Задачи (2) и (3) удалось решить только применением пескоструйного агрегата.
Эффективность составила 37 м²/ч при глубине съема ок.12 мм
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Vacu Jet
- Eco Top Rotating Cleaner (ETRC)
- Пистолет высокого давления «HP 2500» с распылительной головкой
- Пескоструйный агрегат
Эффективность:
Задача (1) была решена с приемлемым результатом при помощи оснастки «ETRC».
При решении задачи (4) использовалась оснастка «Vacu Jet» (без отсоса). Результат также приемлем.
Задачи (2) и (3) удалось решить только применением пескоструйного агрегата.
Эффективность составила 37 м²/ч при глубине съема ок.12 мм
Постановка задачи:
Необходимо было извлечь раствор из швов в бетоне на местах для стоянки. Для обеспечения необходимой адгезии нужно было придать шероховатость поверхности бетона, а также удалить верхний слой цементного клея. Общая площадь составила 10.000 м²; высота неровности профиля составила 1,0 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Vacu-Jet» с отсосом.
Постановка задачи:
Необходимо было извлечь раствор из швов в бетоне на местах для стоянки. Для обеспечения необходимой адгезии нужно было придать шероховатость поверхности бетона, а также удалить верхний слой цементного клея. Общая площадь составила 10.000 м²; высота неровности профиля составила 1,0 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Vacu-Jet» с отсосом.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=16 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Vacu-Jet 2500
- Стандартная система отсоса
Эффективность:
Успешное решение задачи при помощи оснастки «Vacu-Jet» с производительностью 90 м²/ч. Отсос способствовал значительному увеличению производительности.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=16 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Vacu-Jet 2500
- Стандартная система отсоса
Эффективность:
Успешное решение задачи при помощи оснастки «Vacu-Jet» с производительностью 90 м²/ч. Отсос способствовал значительному увеличению производительности.
Постановка задачи:
Необходимо было удалить цементную облицовку из стальных труб номинальным диаметром DN 400 и DN 600, на внутреннюю поверхность которых предполагалось нанесение нового покрытия. Крепость бетона соответствовала классу B 30, толщина слоя составляла ок. 10 мм. Длина труб составляла 6200 м.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления 250Z и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Необходимо было удалить цементную облицовку из стальных труб номинальным диаметром DN 400 и DN 600, на внутреннюю поверхность которых предполагалось нанесение нового покрытия. Крепость бетона соответствовала классу B 30, толщина слоя составляла ок. 10 мм. Длина труб составляла 6200 м.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления 250Z и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250Z P 28
- Рабочее давление: p=1150 бар
- Производительность: Q=70 л/мин
- Мощность привода: P=144 кВт
- Привод: электродвигатель
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Вращающаяся оснастка для чистки труб с адаптером реактивной тяги (шланг в.д. DN 12)
- Гидроинструмент с направляющими салазками
Эффективность:
Скорость очистки труб DN 400 составила 0,38 м/мин (22,8 м/ч), скорость очистки труб DN 600 составила 0,1 м/мин (6 м/ч). Скорость вращения гидроинструмента была 1,0 мин-1. Приблизительные расходы на очистку одной трубы (включая расходы на содержание обслуживающего персонала) равнялись: 42,10 марок (труба DN 400) и 120,-марок (труба DN 600) соответственно.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250Z P 28
- Рабочее давление: p=1150 бар
- Производительность: Q=70 л/мин
- Мощность привода: P=144 кВт
- Привод: электродвигатель
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Вращающаяся оснастка для чистки труб с адаптером реактивной тяги (шланг в.д. DN 12)
- Гидроинструмент с направляющими салазками
Эффективность:
Скорость очистки труб DN 400 составила 0,38 м/мин (22,8 м/ч), скорость очистки труб DN 600 составила 0,1 м/мин (6 м/ч). Скорость вращения гидроинструмента была 1,0 мин-1. Приблизительные расходы на очистку одной трубы (включая расходы на содержание обслуживающего персонала) равнялись: 42,10 марок (труба DN 400) и 120,-марок (труба DN 600) соответственно.
Постановка задачи:
Удаление частично отвердевших смесей масла и тормозной пыли, а также лакокрасочного покрытия с моторных (локомотивы, моторные вагоны) и ходовых тележек (вагоны). Раньше поверхности обрабатывали смесью щелочи и горячей воды (40 бар). После возникновения проблем с водной администрацией было необходимо найти иное решение проблемы.
Решение:
Использовалась стационарная система автоматической мойки, состоящая из гидроструйного агрегата высокого давления 1500 бар, очистительной кабины, гидроинструмента в.д., органов управления, портального робота и системы водоподготовки.
Система водоподготовки:
Установка промышленной водоподготовки обеспечивает циркуляцию технологической воды. Из соображений гигиены вода должна пройти санитарную обработку.
Постановка задачи:
Удаление частично отвердевших смесей масла и тормозной пыли, а также лакокрасочного покрытия с моторных (локомотивы, моторные вагоны) и ходовых тележек (вагоны). Раньше поверхности обрабатывали смесью щелочи и горячей воды (40 бар). После возникновения проблем с водной администрацией было необходимо найти иное решение проблемы.
Решение:
Использовалась стационарная система автоматической мойки, состоящая из гидроструйного агрегата высокого давления 1500 бар, очистительной кабины, гидроинструмента в.д., органов управления, портального робота и системы водоподготовки.
Система водоподготовки:
Установка промышленной водоподготовки обеспечивает циркуляцию технологической воды. Из соображений гигиены вода должна пройти санитарную обработку.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
Гидроструйный агрегат высокого давления был смонтирован рядом с очистительной кабиной.
Рабочие параметры агрегата:
- Насос высокого давления: Тип 250 Z P 24
- Рабочее давление: p=1500 бар, макс.
- Производительность: Q=51 л/мин
- Привод: электродвигатель
Гидроинструмент высокого давления:
Использовалась турбонасадка «TD 3000» с 6 форсунками Тип 21.
Внутренний диаметр сопла форсунок зависит от используемого рабочего давления.
Для давления 600-700 бар: 0,7 мм.
Для давления 1570 бар: 0,5 мм.
Робот и органы управления:
Управление гидроинструментом осуществляет портального робот, оснащенный системой программного управления. Подача поворотной тележки происходит с помощью подвижной платформы, расположенной в очистительной кабине. Очистка происходит в автоматическом режиме. В программу внесены и сохранены в памяти основные типы поворотных тележек
Эффективность:
По желанию заказчика за неделю можно осуществить полную очистку 4 моторных тележек или 8 ходовых тележек. На обслуживание и контроль одним техником тратится 50% его рабочего времени.
В будущем при помощи данной системы мойки планируется чистка трансформаторов, рам поворотных тележек и колосниковых решеток.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
Гидроструйный агрегат высокого давления был смонтирован рядом с очистительной кабиной.
Рабочие параметры агрегата:
- Насос высокого давления: Тип 250 Z P 24
- Рабочее давление: p=1500 бар, макс.
- Производительность: Q=51 л/мин
- Привод: электродвигатель
Гидроинструмент высокого давления:
Использовалась турбонасадка «TD 3000» с 6 форсунками Тип 21.
Внутренний диаметр сопла форсунок зависит от используемого рабочего давления.
Для давления 600-700 бар: 0,7 мм.
Для давления 1570 бар: 0,5 мм.
Робот и органы управления:
Управление гидроинструментом осуществляет портального робот, оснащенный системой программного управления. Подача поворотной тележки происходит с помощью подвижной платформы, расположенной в очистительной кабине. Очистка происходит в автоматическом режиме. В программу внесены и сохранены в памяти основные типы поворотных тележек
Эффективность:
По желанию заказчика за неделю можно осуществить полную очистку 4 моторных тележек или 8 ходовых тележек. На обслуживание и контроль одним техником тратится 50% его рабочего времени.
В будущем при помощи данной системы мойки планируется чистка трансформаторов, рам поворотных тележек и колосниковых решеток.
Постановка задачи:
Необходимо было перед утилизацией разрезать и почистить изнутри стоящую на опорах шаровую этиленовую емкость, диаметром 16 м (периметр 50 м, объем 2150 м³) на химическом заводе. Сначала в емкости хранился этилен, затем азот. На дне емкости образовались отложения, которые также предстояло удалить.
Решение:
Использовался агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» (смонтированный на раме автомобиля) и гидроинструмент.
Постановка задачи:
Необходимо было перед утилизацией разрезать и почистить изнутри стоящую на опорах шаровую этиленовую емкость, диаметром 16 м (периметр 50 м, объем 2150 м³) на химическом заводе. Сначала в емкости хранился этилен, затем азот. На дне емкости образовались отложения, которые также предстояло удалить.
Решение:
Использовался агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» (смонтированный на раме автомобиля) и гидроинструмент.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=20 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пистолет высокого давления с насадкой «Speedy» и распылительной головкой E09
Эффективность:
Днище емкости было очищено полностью, после чего части емкости были разрезаны и утилизированы.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=20 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пистолет высокого давления с насадкой «Speedy» и распылительной головкой E09
Эффективность:
Днище емкости было очищено полностью, после чего части емкости были разрезаны и утилизированы.
Резка объектов с помощью установок сверхвысокого давления
Постановка задачи:
Необходимо было демонтировать емкость для хранения дегтя и битума. Емкость имела длину 6 м, заглублена на 2 м, высота над поверхностью 2 метра. Ввиду опасности возгорания и взрыва термическая резка недопустима. Емкость была изготовлена из стали толщиной 12 мм, заклепочный шов толщиной 30 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster» и оснастка «Eco Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос в.д.: Тип 150 М
- Рабочее давление: р=2000 бар Производительность: Q=26,1 л/мин Привод : дизельный двигатель
Постановка задачи:
Необходимо было демонтировать емкость для хранения дегтя и битума. Емкость имела длину 6 м, заглублена на 2 м, высота над поверхностью 2 метра. Ввиду опасности возгорания и взрыва термическая резка недопустима. Емкость была изготовлена из стали толщиной 12 мм, заклепочный шов толщиной 30 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster» и оснастка «Eco Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос в.д.: Тип 150 М
- Рабочее давление: р=2000 бар Производительность: Q=26,1 л/мин Привод : дизельный двигатель
Гидроинструмент:
Система резки «ETC 3000-1-L-S» Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм Расход абразива: 2,0 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки боковой поверхности составляла от 200 мм/мин (10,8 м/ч) до 280 мм/мин (17 м/ч). В местах заклепочных швов скорость составляла 100 мм/мин.
Гидроинструмент:
Система резки «ETC 3000-1-L-S» Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм Расход абразива: 2,0 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки боковой поверхности составляла от 200 мм/мин (10,8 м/ч) до 280 мм/мин (17 м/ч). В местах заклепочных швов скорость составляла 100 мм/мин.
Постановка задачи:
Необходимо было вырезать в цистернах отверстия необходимых размеров для извлечения и вывоза погрузчиком содержимого емкостей (пропиточное средство, деготь, растворитель, соли). Длина цистерн составляла 15 - 35 метров, диаметр - 2,5 метра. Термические способы резки были исключены из-за опасности возникновения пожара и взрыва. Длина реза составила 2 - 4 метра в продольном направлении и около 3 метров в поперечном направлении. Цистерна была изготовлена из стали толщиной 17 мм (боковая поверхность) и 34 мм (заклепочные швы).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Постановка задачи:
Необходимо было вырезать в цистернах отверстия необходимых размеров для извлечения и вывоза погрузчиком содержимого емкостей (пропиточное средство, деготь, растворитель, соли). Длина цистерн составляла 15 - 35 метров, диаметр - 2,5 метра. Термические способы резки были исключены из-за опасности возникновения пожара и взрыва. Длина реза составила 2 - 4 метра в продольном направлении и около 3 метров в поперечном направлении. Цистерна была изготовлена из стали толщиной 17 мм (боковая поверхность) и 34 мм (заклепочные швы).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: Дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Система резки «ETC 3000-1-L-S» и «ETC 3000-1-R-S»
- Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм или стеклянный порошок с фракциями 0,1 мм – 0,5 мм
- Расход абразива: «Afesikos» 1,5 – 1,7 кг/мин; стеклянный порошок 2,2 кг/мин
Эффективность:
Скорости резки в продольном направлении составляли 270 мм/мин с использованием абразива «Afesikos» и 250 мм/мин с использованием стекляного порошка. В поперечном направлении была достигнута скорость резки 230 мм/мин с использованием абразива «Afesikos».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: Дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Система резки «ETC 3000-1-L-S» и «ETC 3000-1-R-S»
- Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм или стеклянный порошок с фракциями 0,1 мм – 0,5 мм
- Расход абразива: «Afesikos» 1,5 – 1,7 кг/мин; стеклянный порошок 2,2 кг/мин
Эффективность:
Скорости резки в продольном направлении составляли 270 мм/мин с использованием абразива «Afesikos» и 250 мм/мин с использованием стекляного порошка. В поперечном направлении была достигнута скорость резки 230 мм/мин с использованием абразива «Afesikos».
Постановка задачи:
На фортификационных сооружениях, через которые проходят газопроводы, необходимо было для замены труб вырезать в неармированном бетоне круглые отверстия. Толщина бетона составляла 50 см. Резка без использования абразивного порошка. Длина реза по окружности 4,4 м.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Постановка задачи:
На фортификационных сооружениях, через которые проходят газопроводы, необходимо было для замены труб вырезать в неармированном бетоне круглые отверстия. Толщина бетона составляла 50 см. Резка без использования абразивного порошка. Длина реза по окружности 4,4 м.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос в.д.: Tип 250 Z
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент:
- ETC 3000-1-R-S
Эффективность:
Резка производилась изнутри-наружу и снаружи-внутрь, без использования абразивного порошка. Продолжительность резки составила около 4 часов, скорость резки около 1,5 м/час.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос в.д.: Tип 250 Z
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент:
- ETC 3000-1-R-S
Эффективность:
Резка производилась изнутри-наружу и снаружи-внутрь, без использования абразивного порошка. Продолжительность резки составила около 4 часов, скорость резки около 1,5 м/час.
Постановка задачи:
В обратном алюминиевом трубопроводе из секции электролиза длиной 200 м необходимо было сделать 3-х метровый вырез для обеспечения доступа дезактивационной установки. Ширина теплообменника составляла 2,5 м; толщина 31 см. Теплообменник был изготовлен из алюминиевого сплава марки «AlF9» с пределом прочности при растяжении от 90 до 170 МПa и твёрдостью по Бринеллю от 250 до МПа.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter»
Постановка задачи:
В обратном алюминиевом трубопроводе из секции электролиза длиной 200 м необходимо было сделать 3-х метровый вырез для обеспечения доступа дезактивационной установки. Ширина теплообменника составляла 2,5 м; толщина 31 см. Теплообменник был изготовлен из алюминиевого сплава марки «AlF9» с пределом прочности при растяжении от 90 до 170 МПa и твёрдостью по Бринеллю от 250 до МПа.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter»
Гидроинструмент:
Система резки «ETC 3000-1-L-S» Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм Расход абразива: 2,0 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки боковой поверхности составляла от 200 мм/мин (10,8 м/ч) до 280 мм/мин (17 м/ч). В местах заклепочных швов скорость составляла 100 мм/мин.
Гидроинструмент:
Система резки «ETC 3000-1-L-S» Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм Расход абразива: 2,0 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки боковой поверхности составляла от 200 мм/мин (10,8 м/ч) до 280 мм/мин (17 м/ч). В местах заклепочных швов скорость составляла 100 мм/мин.
Постановка задачи:
Метанольно-водяные ректификационные колонны необходимо было разрезать на фрагменты, длиной 6 - 7 м. Методы термической резки были исключены из экологических соображений (испарения, запахи). Колонны объемом 110 м³, имели высоту 26,4 м и диаметр 2,7 м. Стенки колонны были изготовлены из стали марки «St 35», толщина стенок 14 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Постановка задачи:
Метанольно-водяные ректификационные колонны необходимо было разрезать на фрагменты, длиной 6 - 7 м. Методы термической резки были исключены из экологических соображений (испарения, запахи). Колонны объемом 110 м³, имели высоту 26,4 м и диаметр 2,7 м. Стенки колонны были изготовлены из стали марки «St 35», толщина стенок 14 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- «ETC 3000-1-R-S»
- Форсунка Тип 13, внутренний диаметр сопла форсунки 0,9 мм
- Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм
- Расход абразива: 1,5 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки обшивки составляла 125 мм/мин. Вырезание каждой из двух частей колонны (листов стенки) производилось вручную. Время, потраченное на один рез, составляло 1,2 часа.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- «ETC 3000-1-R-S»
- Форсунка Тип 13, внутренний диаметр сопла форсунки 0,9 мм
- Абразив: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм
- Расход абразива: 1,5 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки обшивки составляла 125 мм/мин. Вырезание каждой из двух частей колонны (листов стенки) производилось вручную. Время, потраченное на один рез, составляло 1,2 часа.
Постановка задачи:
В складском помещении необходимо было вырезать бетонное перекрытие шириной 70 см толщиной 40 см. Перекрытие армировано 10 стальными прутами диаметром 30 мм. Бетон марки «B 60».
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Постановка задачи:
В складском помещении необходимо было вырезать бетонное перекрытие шириной 70 см толщиной 40 см. Перекрытие армировано 10 стальными прутами диаметром 30 мм. Бетон марки «B 60».
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Tип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 bar
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент:
- ETC 3000-1-L-S
- Форсунка Тип F 13, внутренний диаметр сопла 0,9 мм
- Абразивный порошок: «Afesikos» с фракциями 0,5 - 1,0 мм
- Расход порошка: 2,5 кг/мин.
Эффективность:
Скорость реза составила около 30 мм/мин.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Tип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 bar
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент:
- ETC 3000-1-L-S
- Форсунка Тип F 13, внутренний диаметр сопла 0,9 мм
- Абразивный порошок: «Afesikos» с фракциями 0,5 - 1,0 мм
- Расход порошка: 2,5 кг/мин.
Эффективность:
Скорость реза составила около 30 мм/мин.
Постановка задачи:
Под цистернами большой емкости установлены сейсмоизоляторы в количестве до 200 штук. Необходимо было не вывешивая емкости вырезать поврежденные изоляторы. Для этого нужно было удалить находящуюся под изолятором емкость со строительным раствором. Эта мера позволяет значительно сэкономить время и средства. Толщина емкости составляла 50 мм; размер поверхности емкости был равен 750 мм x 750 мм. Имеется в виду раствор для заливки «BETEC 140/180» с пределом прочности на сжатие 80 МПа.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «WOMA 400 Z» и пистолет высокого давления.
Постановка задачи:
Под цистернами большой емкости установлены сейсмоизоляторы в количестве до 200 штук. Необходимо было не вывешивая емкости вырезать поврежденные изоляторы. Для этого нужно было удалить находящуюся под изолятором емкость со строительным раствором. Эта мера позволяет значительно сэкономить время и средства. Толщина емкости составляла 50 мм; размер поверхности емкости был равен 750 мм x 750 мм. Имеется в виду раствор для заливки «BETEC 140/180» с пределом прочности на сжатие 80 МПа.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «WOMA 400 Z» и пистолет высокого давления.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 400 Z P 30
- Рабочее давление: p=1150 бар
- Производительность: Q=132 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пистолет высокого давления
- Форсунка Тип 1, внутренний диаметр сопла форсунки 2,5 мм
Эффективность:
Общее время, потраченное на демонтаж 1 изолятора, составило ок. 65 минут за вычетом ок. 36 минут, потраченных на удаление шва, заполненного раствором, при помощи гидроинструмента.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 400 Z P 30
- Рабочее давление: p=1150 бар
- Производительность: Q=132 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Пистолет высокого давления
- Форсунка Тип 1, внутренний диаметр сопла форсунки 2,5 мм
Эффективность:
Общее время, потраченное на демонтаж 1 изолятора, составило ок. 65 минут за вычетом ок. 36 минут, потраченных на удаление шва, заполненного раствором, при помощи гидроинструмента.
Постановка задачи:
На электростанции в системе углеподачи необходимо было демонтировать армированную стальным прутом бетонную опору разгрузочного моста. Поперечное сечение опоры составляло 65x85 см. Резку необходимо было произвести в направлении толщины опоры - 85 см. Высота опоры 6,79 м. Бетон марки «В450». Арматура изготовлена из стали марок «St-АI» и «St-AII». В поперечном сечении опора армирована в следующем порядке: 32 прута диаметром 32 мм и 4 прута диаметром 20 мм. Из них по 7 прутов диаметром 32 мм расположены в каждом из углов опоры и 4 прута диаметром 32 мм - в центре.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter».
Постановка задачи:
На электростанции в системе углеподачи необходимо было демонтировать армированную стальным прутом бетонную опору разгрузочного моста. Поперечное сечение опоры составляло 65x85 см. Резку необходимо было произвести в направлении толщины опоры - 85 см. Высота опоры 6,79 м. Бетон марки «В450». Арматура изготовлена из стали марок «St-АI» и «St-AII». В поперечном сечении опора армирована в следующем порядке: 32 прута диаметром 32 мм и 4 прута диаметром 20 мм. Из них по 7 прутов диаметром 32 мм расположены в каждом из углов опоры и 4 прута диаметром 32 мм - в центре.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: 2 х Tип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент:
- ETC 3000-1-L-L
- Форсунка Тип F10, диаметр сопла 1,2 мм
- Абразивный порошок: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм
- Расход порошка: 2,0 кг/мин.
Эффективность:
Скорость реза составила 9,1 мм/мин на толщине реза 85 см. Общее время реза составило 100 мин.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: 2 х Tип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент:
- ETC 3000-1-L-L
- Форсунка Тип F10, диаметр сопла 1,2 мм
- Абразивный порошок: «Afesikos» с фракциями 0,5 – 1,0 мм
- Расход порошка: 2,0 кг/мин.
Эффективность:
Скорость реза составила 9,1 мм/мин на толщине реза 85 см. Общее время реза составило 100 мин.
Постановка задачи:
Необходимо было отрезать крыши у трех цистерн большой емкости с целью последующего удаления отходов. Метод термическая резки исключался ввиду содержимого цистерн (частично отвердевший деготь, 80% твердый / 20% жидкий). Емкости были следующих размеров: высота 8 м, диаметр 8 м, длина окружности 25 м. Емкости были изготовлены из стали марки St 45, толщина стенки - 8 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter».
Постановка задачи:
Необходимо было отрезать крыши у трех цистерн большой емкости с целью последующего удаления отходов. Метод термическая резки исключался ввиду содержимого цистерн (частично отвердевший деготь, 80% твердый / 20% жидкий). Емкости были следующих размеров: высота 8 м, диаметр 8 м, длина окружности 25 м. Емкости были изготовлены из стали марки St 45, толщина стенки - 8 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=16 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Инструмент высокого давления:
- Оснастка для резки «ETC-R» с цепным приводом
- Форсунка Тип 10, внутренний диаметр сопла 0,8 мм
- Абразив: кварцевый песок с фракциями 0,1 до 0,3 мм
- Расход абразива: 1,18 кг/мин; 640 кг на одну емкость соответственно
Эффективность:
Скорость резки составляла 63 мм/мин. Резка каждой из емкостей заняла 7,5 часов. Общая продолжительность операции по обработке каждой из емкостей (включая монтаж, перемещение, резку и демонтаж) составила 18 часов.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=16 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Инструмент высокого давления:
- Оснастка для резки «ETC-R» с цепным приводом
- Форсунка Тип 10, внутренний диаметр сопла 0,8 мм
- Абразив: кварцевый песок с фракциями 0,1 до 0,3 мм
- Расход абразива: 1,18 кг/мин; 640 кг на одну емкость соответственно
Эффективность:
Скорость резки составляла 63 мм/мин. Резка каждой из емкостей заняла 7,5 часов. Общая продолжительность операции по обработке каждой из емкостей (включая монтаж, перемещение, резку и демонтаж) составила 18 часов.
Постановка задачи:
Необходимо было произвести резку бетонных шпал с тройным армированием и деревянных шпал без демонтажа (на каменной станине). Размеры шпал составляли 300 x 220 мм (железобетон) и 300 x 180 мм (дерево).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter».
Постановка задачи:
Необходимо было произвести резку бетонных шпал с тройным армированием и деревянных шпал без демонтажа (на каменной станине). Размеры шпал составляли 300 x 220 мм (железобетон) и 300 x 180 мм (дерево).
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» и оснастка «Eco Top Cutter».
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p= 2500 бар
- Производительность: Q= 26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- ETC 3000-2-L-L
- Абразив: гранатовый песок с фракциями 0,5 – 1,0 мм
- Расход абразива: 1,5 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки железобетонных шпал составила 4,5 м/ч и 7,4 м/ч - деревянных шпал.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p= 2500 бар
- Производительность: Q= 26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- ETC 3000-2-L-L
- Абразив: гранатовый песок с фракциями 0,5 – 1,0 мм
- Расход абразива: 1,5 кг/мин
Эффективность:
Скорость резки железобетонных шпал составила 4,5 м/ч и 7,4 м/ч - деревянных шпал.
Постановка задачи:
Необходимо было перед утилизацией разрезать стоящую на опорах этиленовую емкость, диаметром 16 м (периметр 50 м, объем 2150 м³) на химическом заводе. Надрез по окружности проходил на 1 м метр выше экватора на высоте 13 м. Кроме того, необходимо было сделать 3 технологических отверстия диаметром 25 см каждое для захвата емкости краном. Емкость была изготовлена из стали марки «S 620 QL» по DIN-EN 10137, толщина стенки составляла 25-26 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» (смонтированный на раме автомобиля) и оснастка для абразивной резки.
Постановка задачи:
Необходимо было перед утилизацией разрезать стоящую на опорах этиленовую емкость, диаметром 16 м (периметр 50 м, объем 2150 м³) на химическом заводе. Надрез по окружности проходил на 1 м метр выше экватора на высоте 13 м. Кроме того, необходимо было сделать 3 технологических отверстия диаметром 25 см каждое для захвата емкости краном. Емкость была изготовлена из стали марки «S 620 QL» по DIN-EN 10137, толщина стенки составляла 25-26 мм.
Решение:
Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «Ecomaster МК3» (смонтированный на раме автомобиля) и оснастка для абразивной резки.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Eco Top Cutter ETC 3000-1-R-L
- Форсунка Тип 10, внутренний диаметр сопла 0,9 мм
Абразив: гранатовый песок HS с фракциями: 0,5 – 1,0 мм
- Расход абразива: ок. 1,5 кг/мин
Эффективность:
Закрепленная на кране емкость была разделена на 2 части. Скорость резки составила 5 м/ч. После чего верхняя часть емкости была вывешена и снята. Внутренняя поверхность оставшейся нижней части была очищена при помощи оснастки «Speedy 09». После этого емкость полностью разрезали гидравлическими ножницами.
Гидроструйный агрегат высокого давления:
- Насос высокого давления: Тип 250 М
- Рабочее давление: p=2500 бар
- Производительность: Q=26 л/мин
- Привод: дизельный двигатель
Гидроинструмент высокого давления:
- Eco Top Cutter ETC 3000-1-R-L
- Форсунка Тип 10, внутренний диаметр сопла 0,9 мм
Абразив: гранатовый песок HS с фракциями: 0,5 – 1,0 мм
- Расход абразива: ок. 1,5 кг/мин
Эффективность:
Закрепленная на кране емкость была разделена на 2 части. Скорость резки составила 5 м/ч. После чего верхняя часть емкости была вывешена и снята. Внутренняя поверхность оставшейся нижней части была очищена при помощи оснастки «Speedy 09». После этого емкость полностью разрезали гидравлическими ножницами.
Видео применения
Гидроабразивная резка бетона