Каталог насосов сверхвысокого давления

cserie

С-Серия

Компактные насосы для гидроабразивной резки от 3000 до 4000 бар

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
m-serie

М-Серия

Насосы сверхвысокого давления от 1500 до 3000 бар

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
zserie

Z-Серия

Насосы сверхвысокого давления от 400 до 1500 бар

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
yserie

Y-серия

Компактные насосы высокого давления от 700 до 1000 бар

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
02serie

02-серия

Насосы высокого давления до 750 бар для технологических систем и систем очистки

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
03serie

03-серия

Насосы высокого давления до 250 бар для технологических систем и систем очистки

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
arpserie

ARP-серия

Насосы высокого давления до 400 бар для перекачивания жидкостей, содержащих гранулы или волокна размером до 300 мкм

СКАЧАТЬ БРОШЮРУ