Чистка водой под высоким давлением – одна из технологий, которая сделала оборудование Kärcher востребованным во всем мире. Для промышленности компания предлагает еще более мощные инновационные решения сверхвысокого давления – от серийных компактных аппаратов мощностью 15 – 30 кВт, развивающих давление 350 – 1000 бар, до агрегатов мощностью 800 кВт и рабочим давлением 3000 бар.

Технология UHP (Ultra High Pressure) или сверхвысокого давления предполагает очистку водой с давлением свыше 750 бар без применения каких-либо моющих средств или химических добавок. Основными преимуществами использования являются:

простая в использовании – не требуется длительная подготовка специалистов;

высокая производительность – скорость процесса очистки может сократиться на порядок при использовании водоструйных инструментов;

высокое выполнения качество работ – очищаемый материал не повреждается как при механической или химической очистке;

экологичность – в процессе очистки используется только вода, не требуется утилизация стоков, не образуются газы и шлаки;

экономичность – минимальный расход воды;

минимизация расходов на оплату труда – для выполнения работ требуется не более 2-х человек: оператора и супервайзера, для автоматических установок нужен только 1 оператор.



Решения широко используются в строительстве и производстве стройматериалов, судостроении и судоремонте, нефтегазовой, металлургической и химической отраслях промышленности. С помощью сверхвысокого давления можно без повреждения основного материала очищать поверхности – удалять застывший бетон, старые лакокрасочные и защитные покрытия, продукты коррозии, дорожную разметку и нефтепродукты. Открываются широкие возможности для очистки изнутри трубопроводов, трубок теплообменников, насосно-компрессорных и буровых труб от накипи, ржавчины, нефтепродуктов и побочных продуктов технологических процессов. Емкости, резервуары и химические реакторы также можно подвергнуть очистке сверхвысоким давлением и удалить стойкие отложения, возникшие в процессе эксплуатации оборудования.

Технология сверхвысокого давления – это комбинация давления и потока воды. В зависимости от поставленной задачи и типа загрязнений подбирается необходимое давление, а затем поток воды, который влияет на скорость и эффективность выполнения работ. Только квалифицированный подбор решения гарантирует выполнение поставленных задач.

Для решения стандартных задач по промышленной чистке созданы компактные аппараты серии HD. С их помощью можно удалять стойкие твердые загрязнения давлением от 350 до 1000 бар. Аппараты обладают эргономичной конструкцией и простой системой управления.

Для удаления маслянистых загрязнений и нефтепродуктов созданы аппараты серии HDS с давлением до 800 бар и подогревом воды до 95 °С. Каждый из аппаратов спроектирован на базе трейлера в шумозащитном кожухе с экологичным дизельным двигателем и горелками для подогрева воды, что обеспечивает повышенную мобильность и широкий диапазон для регулирования рабочих параметров – давления и температуры.

Для решения самых сложных и амбициозных задач по промышленной очистке сотрудники компании Kärcher подбирают индивидуальные решения под задачи клиента и реализуют их «под ключ». Основные приоритеты при разработке решений – безопасность, надежность, улучшение качества и производительности очистки, а также сведение к минимуму ручного труда.