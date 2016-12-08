Санация бетона – доступная и эффективная защита
Со временем железобетонные изделия подвергаются деформации, растрескиванию и расслаиванию от воздействия агрессивной внешней среды, перепадов температуры, а также других негативных факторов, требующих незамедлительного выполнения санации бетона. Повреждение бетонного покрытия является причиной проникновения воды и как следствие возникновение коррозии арматуры. Для того чтобы данный материал и дальше выполнял возложенные на него функции следует провести полное восстановление бетона.
Устранение дефектов бетона
Для ликвидации серьезных разрушений бетона и обеспечения надежной его защиты от повреждений проводится процесс санации. Он выполняется с помощью растворов, обладающие составом, компоненты которого оптимально сочетаются с обрабатываемой конструкцией.
К основным этапам санации батона и железобетона относят:
- исследование поверхности (выявляются дефекты и образование полых пространств);
- очистка поверхности, в том числе и слоя отделки;
- выбор наиболее подходящих материалов для восстановления разрушений;
- ремонт (удаление бетонных и стальных частей поддавшихся коррозии).
Защита бетона от коррозии обеспечивает блокировку просачивания разрушающих веществ из воздуха и жидкости, что способствует:
- хорошему сцеплению;
- водонепроницаемости;
- устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
- продолжительному сроку службы.
Выполняя восстановление поверхности бетона, в обязательном порядке следует придерживаться комплексного подхода при использовании ремонтных и адгезионных составов, а также шпатлевки. Важно чтобы обрабатываемая поверхность находилась в чистом состоянии и предварительно была очищена от пыли, грязи, жирных пятен и других загрязнений. Наши специалисты восстановят целостность и внешний вид поверхности изделий и обеспечат защиту бетона от воды на длительный период времени.