Санация бетона – доступная и эффективная защита

Устранение дефектов бетона

Для ликвидации серьезных разрушений бетона и обеспечения надежной его защиты от повреждений проводится процесс санации. Он выполняется с помощью растворов, обладающие составом, компоненты которого оптимально сочетаются с обрабатываемой конструкцией.

К основным этапам санации батона и железобетона относят:

исследование поверхности (выявляются дефекты и образование полых пространств);

очистка поверхности, в том числе и слоя отделки;

выбор наиболее подходящих материалов для восстановления разрушений;

ремонт (удаление бетонных и стальных частей поддавшихся коррозии).

Защита бетона от коррозии обеспечивает блокировку просачивания разрушающих веществ из воздуха и жидкости, что способствует:

хорошему сцеплению;

водонепроницаемости;

устойчивости к ультрафиолетовому излучению;

продолжительному сроку службы.

Выполняя восстановление поверхности бетона, в обязательном порядке следует придерживаться комплексного подхода при использовании ремонтных и адгезионных составов, а также шпатлевки. Важно чтобы обрабатываемая поверхность находилась в чистом состоянии и предварительно была очищена от пыли, грязи, жирных пятен и других загрязнений. Наши специалисты восстановят целостность и внешний вид поверхности изделий и обеспечат защиту бетона от воды на длительный период времени.