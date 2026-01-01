Wasserhahn entkalken

Kalk rechtzeitig entfernen
Verkrusteter Kalk an chromglänzender Badarmatur sieht nicht nur unschön aus – je länger er darauf bleibt, desto schwieriger bekommt man ihn wieder weg. Ist der Wasserhahn verkalkt, läuft das Wasser außerdem langsamer heraus und spritzt in verschiedene Richtungen. Noch schlimmer: Kalkablagerungen sind ein Nährboden für Bakterien. Wer Wasser aus einem verkalkten Hahn zu sich nimmt, nimmt auch Bakterien zu sich. Deshalb sollte man den Wasserhahn regelmäßig reinigen und Kalk am besten schon entfernen, bevor sich eine dicke Schicht gebildet hat.