Tipps für eine saubere Küche
Die Küche ist heutzutage nicht nur ein funktionaler Raum, wo gekocht und gegessen wird, sondern auch ein Treffpunkt für Familie und Freunde. Hier wird das Pausenbrot geschmiert, gemeinsam gebacken, sich beim Kochen entspannt und Neuigkeiten miteinander ausgetauscht. Die Küche wird daher stark beansprucht: Beim Kochen entstehen Flecken durch Fett und Essensreste, im Kühlschrank hinterlassen Lebensmittel ihre Spuren, auf Spüle und Wasserhahn sowie in Wasserkocher und Kaffeemaschine setzt sich mit der Zeit Kalk ab. All diese Verschmutzungen sollten regelmäßig entfernt werden, damit die Küche hygienisch sauber bleibt.
Eine weitere Herausforderung sind die unterschiedlichen Materialien, die sich in einer Küche befinden: Moderne Einrichtungen kombinieren meist glatte und glänzende Oberflächen wie Edelstahl oder Glas mit empfindlichen Naturmaterialien wie Stein oder Holz. Die Reinigung sollte daher nicht nur an den Schmutz, sondern auch an die Art der Oberfläche angepasst werden. Das gilt auch für den Einsatz von Reinigungsmitteln.