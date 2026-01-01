SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-686.0Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Trocknet schnell und streifenfrei ab und verfügt über die EU Ecolabel-Zertifizierung.
Gebindegröße (l)
0.5
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
302 x 187 x 244
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete