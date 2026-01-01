SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform | Kärcher

Nachhaltig, umweltfreundlich und sehr reinigungsstark: Unser Oberflächenreiniger SurfacePro CA 30 R eco!perform zur gründlichen Unterhaltsreinigung aller wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen. Das schnell und streifenfrei abtrocknende Reinigungsmittel zum Feuchtwischen mit Sprühmethode beseitigt zuverlässig Essensreste, Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme oder auch Ablagerungen von Tabakrauch. Außerdem ist der Reiniger mit dem angenehmen Frischduft aus der SurfacePro-Reihe für Reinigungsprofis von Kärcher auch zur manuellen Edelstahlreinigung geeignet. Kennzeichnungsfrei und für ein unkompliziertes Handling gebrauchsfertig eingestellt ist der Oberflächenreiniger nach dem EU Ecolabel zertifiziert und darüber hinaus mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Zum nachhaltigen Konzept gehört auch die wiederbefüllbare 0,5-Liter-Mehrwegflasche, die sich zudem zur Anwendung mit dem hochwertigen 2-in-1-Schaumsprühkopf von Kärcher eignet.