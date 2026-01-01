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    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform | Kärcher

    Kärcher surface cleaner bottle with blue liquid, labelled "Professional" and featuring eco-friendly certifications.

    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform

    Artikelnummer: 6.295-686.0

    Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Trocknet schnell und streifenfrei ab und verfügt über die EU Ecolabel-Zertifizierung.