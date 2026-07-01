Dampfreiniger-Zubehöre | Kärcher

Glättet Falten effektiv und im Handumdrehen: der Kärcher Dampfglätter-Aufsatz
Ade Knitterfalten! Mit dem Dampfglätter wird Kleidung im Handumdrehen wieder glatt. Auch das Auffrischen von Kleidung, Vorhängen und vielen anderen Textilien geht damit einfach und schnell, und unangenehme Gerüche verschwinden. Der besonders trockene und heiße Dampf durchdringt das Gewebe und frischt die Fasern bis in die Tiefe auf. Das entstehende Kondenswasser wird in einem separaten Tank gesammelt, der ganz einfach am Waschbecken oder auch in den Tank des Dampfreinigers entleert werden kann.