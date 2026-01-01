Teilereinigung in der Kfz-Werkstatt | Kärcher

Unabhängig davon, ob ein stationärer oder mobiler Hochdruckreiniger zur Teilewäsche zum Einsatz kommt, ist auf die Ergonomie der Werkzeuge und des Zubehörs zu achten. Körperliche Schäden, die durch zu hohe, dauerhafte Belastungen entstehen, lassen sich so zuverlässig vermeiden. Auch werden Ermüdungserscheinungen vermieden, die die Fehlerwahrscheinlichkeit und somit die Verletzungsgefahr erhöhen.

Bei der Auswahl der Hochdruckpistole sollten daher ergonomische Modelle bevorzugt werden, etwa solche, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls dazu nutzen, die Haltekraft für den Auslösegriff und gleichzeitig die der Totmannschaltung auf ein Minimum zu reduzieren. Auch automatische Schlauchtrommeln, die ein manuelles Auf- und Abrollen überflüssig machen, sind sehr nützlich. Sie minimieren zudem deutlich die Stolpergefahr und tragen zum effizienten Arbeiten bei. So verkürzen Schlauchtrommeln, speziell, wenn sie mit Schnellverschlüssen für den Lanzenwechsel ausgerüstet sind, den zeitlichen Aufwand des Auf- und Abrüstens deutlich.

Eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Teilewäsche ist auch ein sogenannter Waschtisch. Auf ihm können Teile fixiert werden, sodass sie bei der Hochdruckwäsche nicht weggedrückt werden. Auch sind gute Waschtische höhenverstellbar. Damit lassen sie sich individuell auf eine optimale Arbeitshöhe einstellen. Zur Arbeitserleichterung und -sicherheit tragen auch sogenannte Deckenkreisel bei – vor allem, wenn sie über einem Waschtisch angebracht sind. Sie führen den Schlauch zentral von oben um das Waschobjekt herum, ohne dass schwere Schläuche gezogen bzw. nachgetragen werden müssen.