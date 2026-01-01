Teilereinigung in der Kfz-Werkstatt | Kärcher

Teilereinigung mit einem Hochdruckreiniger
Für die Reinigung von Fahrzeug- und Motorteilen, wie Zylinderköpfe, Getriebe, Achsen und Räder, eignen sich besonders Hochdruckreiniger. Sie bieten sich immer dann an, wenn bereits ein Waschplatz eingerichtet ist und alle wasserwirtschaftlichen und baulichen Genehmigungen für seinen Betrieb vorliegen.
Für gewöhnlich arbeiten an Waschplätzen, die für die Kfz-Teilewäsche genutzt werden, ausschließlich eingewiesene oder geschulte Mitarbeiter des Kfz-Betriebs. Hierdurch ist die Unfallgefahr erheblich reduziert, sodass auch Heißwasser-Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen können. Im Vergleich zu Kaltwassergeräten können sie sehr viel schneller fettige oder ölige Verschmutzungen lösen. Was auch den Verbrauch an Waschchemie und damit die Unterhaltskosten deutlich reduziert.