Boquilla para limpieza de tuberías
Boquilla para limpieza de tuberías con rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. (Conexión R 1/8", 3 × 30º hacia atrás, Ø 30 mm.)
Características y ventajas
Tres chorros dirigidos hacia atrás procuran una propulsión óptima
- La boquilla y la manguera para limpieza de tuberías se mueven de forma automática hacia adentro de la tubería.
Conexión: 1/8"
- Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Diámetro exterior: 30 mm
- Apropiado para tuberías con un diámetro interior a partir de 40 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|30
|Tamaño de la boquilla ( )
|50
|Rosca
|R 1/8"
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1