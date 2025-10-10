Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611, 1l
Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Terraza
- Fachada
- Muros de piedra y de jardín