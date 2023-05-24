Előudvar takarítása: változatos feladatok, különféle szennyeződések

A benzinkút előudvarának takarítási feladatai kiterjedtek és változatosak. Ezért csak megfelelő technológia alkalmazásával lehet gazdaságosan elvégezni őket. A megfelelő berendezésekkel a töltőállomás-üzemeltetők csökkenthetik a szükséges munkamennyiséget, miközben növelhetik az ügyfelek elégedettségét. A nagy teljesítményű takarítógépek lehetővé teszik a tiszta, rendezett és biztonságos körülmények biztosítását a töltőállomáson – alacsony munkaerőköltségek mellett.

Az előudvar takarítására szolgáló megfelelő gépek kiválasztása alapvetően a szennyeződés fajtájától függ – hogy laza vagy tapadó. Ezenkívül a terület mérete is szerepet játszik.