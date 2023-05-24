Előudvar takarítása
Az előudvar takarítása rendszeresen és gazdaságosan: ez alapvető feladat minden benzinkút-üzemeltető számára. Először is azért, mert ez a terület hajlamos az erős szennyeződésre. Másodszor, mert az előudvar tisztasága döntő szerepet játszik abban, hogy az ügyfelek jól érezzék magukat. És így az üzletben történő értékesítésben is. Áttekintés arról, hogy mit kell a benzinkút-üzemeltetőknek szem előtt tartaniuk az előudvar takarításánál.
Különféle típusú szennyeződések
A szennyeződés állandó probléma a benzinkutak előudvarában. Papírzsebkendők esnek le véletlenül, ételmaradékok kerülnek a földre. Italos dobozok és uzsonnás csomagok hevernek a szemetesek körül. Benzin csöpög a földre, valamint szélvédőmosásból származó piszkos víz. Rágógumi tapad makacsul a földre, ahol olajfoltok vannak. Az őszi szél leveleket fúj be a benzinkútra, télen pedig a járművek gumiabroncsai havat és szemetet hagynak az udvaron. Az autópályákon és a főutakon pedig az elhaladó teherautók nagy mennyiségű szemetet sodornak fel az út széléről, amely ismét a benzinkút előudvarában rakódik le.
Az előudvar takarítása – az értékesítés növelése
A benzinkutak tisztasága bizalmat kelt és növeli az eladásokat. Ha a benzinkút rendezett és tiszta megjelenésű, azt joggal tekintik a minőség, az ügyfélbarátság és a jó szolgáltatás jelének. Az ügyfelek pozitív érzéssel mennek be az üzletbe fizetni, és így szívesebben költenek ott pénzt.
Előudvar takarítása: változatos feladatok, különféle szennyeződések
A benzinkút előudvarának takarítási feladatai kiterjedtek és változatosak. Ezért csak megfelelő technológia alkalmazásával lehet gazdaságosan elvégezni őket. A megfelelő berendezésekkel a töltőállomás-üzemeltetők csökkenthetik a szükséges munkamennyiséget, miközben növelhetik az ügyfelek elégedettségét. A nagy teljesítményű takarítógépek lehetővé teszik a tiszta, rendezett és biztonságos körülmények biztosítását a töltőállomáson – alacsony munkaerőköltségek mellett.
Az előudvar takarítására szolgáló megfelelő gépek kiválasztása alapvetően a szennyeződés fajtájától függ – hogy laza vagy tapadó. Ezenkívül a terület mérete is szerepet játszik.
Biztos, ami biztos: figyeljen az előírásokra
A töltőállomásokon a takarítógépek és vegyszerek használatát részben törvény is szabályozza. A szakmai szövetségek és az olajtársaságok is rendelkeznek a berendezésekre és a tisztítószerekre vonatkozó előírásokkal, mivel a munkahely-, egészség- és környezetvédelem különösen fontos, tekintettel a töltőállomásokon használt veszélyes anyagokra és szerekre. Ezért a töltőállomások üzemeltetőinek feltétlenül ismerniük kell a vonatkozó előírásokat.
Laza szennyeződések az előudvaron
Az üzemeltetőknek naponta legalább egyszer fel kell söpörniük a benzinkút külső területét, beleértve az előudvart is. Ellenkező esetben a laza szennyeződések összegyűlnek a résekben. Ez szükségtelenül megnövelné a munkaerőigényt.
Ezenkívül a tiszta kültér kevesebb szennyeződést jelent a műhelyben is: a külső terület rendszeres tisztítása tehát megelőző intézkedés.
Kisebb területekre: kézi irányítású seprőgépek
A legegyszerűbb megoldás az előudvar napi felülettisztítására a tolófogantyúval rendelkező kézi irányítású seprőgép. Ezek nem keltenek nagy zajt, nagyon jól manőverezhetők és könnyen kezelhetők.
Egy modern kézi irányítású seprőgép egy óra alatt 2800-3600 négyzetmétert képes megtisztítani. Összehasonlításképpen: egy hagyományos seprűvel egy személy óránként 120-160 négyzetmétert tud megtisztítani – és lényegesen nagyobb mennyiségű port kavar fel. A kézi irányítású seprőgépek használata tehát a kisebb töltőállomásokon is megéri.
1. tipp – kétoldali meghajtás:
Kézi irányítású seprőgép vásárlásakor tanácsos meggyőződni arról, hogy a fő seprőhenger mindkét oldalról meghajtott. Így a benzinkút előudvarán a rések, szélek és szűk kanyarok tisztítása is egyszerűvé válik, mivel a kétoldali meghajtásnak köszönhetően a seprőhenger bal- és jobbkanyarban is képes forogni.
2. tipp – két oldalkefe:
Ezenkívül két oldalkefe könnyíti meg a munkát a kútoszlopok talapzatai körüli sarkokon és éleken. A gép így mindkét oldalról megközelítheti és körbesöpörheti a kanyarokat és az éleket. A laza szennyeződések körkörös mozdulatokkal kiseprődnek a sarkokból és a seprőgép alól. Onnan pormentesen a szennyeződéstartályba kerülnek.
Közepes méretű területekre: kézi irányítású seprő-szívógépek
A következő teljesítményszint a seprő-szívógép. Ezek a gépek óránként akár 4725 négyzetméteres seprési teljesítményt is elérhetnek. A seprési folyamat során a seprő-szívógép hengerkefével felkavarja a szennyeződést, majd egy szívóturbina (ventilátor) segítségével felszívja, és leválasztja azt egy szűrőrendszerbe.
A seprő-szívógépek vontatóhajtással rendelkeznek. Valamivel szélesebbek, mint a seprőgépek, de ugyanolyan ergonomikusak, és (megfelelő felszereléssel) ugyanolyan jól tisztítják a szűk kanyarokat és kanyarokat az előudvarban. Mivel a kezelő a seprőgéppel együtt sétál, miközben tologatja azt, gyalogvezetésű gépnek is hívják őket.
Egy seprő-szívógép vásárlása 300 négyzetmétertől kifizetődő. Egy óra alatt egy gyalogvezetésű gép 3375-4700 négyzetmétert képes megtisztítani. Így nemcsak a benzinkút előudvara tisztul meg gyorsan. A gépek alkalmasak a teljes külterület: bejáratok és kijáratok, parkolóhelyek, a levegő- és vízszolgáltatások körüli területek, valamint az autómosó felülettisztítására.
Nagy területekre: felülős seprő-szívógépek
A nagy benzinkutak bérlőinek és tulajdonosainak érdemes felülős seprő-szívógépet vásárolni. Egy ilyen géppel egyetlen személy is nagyon gyorsan meg tudja tisztítani a benzinkút egész előudvarát.
Vannak elektromos és benzinüzemű seprő-szívógépek. Általában az elektromos gépeket javasolják a töltőállomásokon való használatra, mert csendesebbek.
Egy nagy teljesítményű, legalább 600 wattos villanymotor 60 perc alatt 6000 négyzetmétert vagy annál is többet képes megtisztítani. A felülős seprő-szívógépeket iskolákban, önkormányzati területeken vagy nagy barkácsáruházakban is használják.
A könnyű kormányműnek és a kis fordulási sugárnak köszönhetően a seprő-szívógép jól manőverezhető, és könnyen irányítható előre és hátrafelé. A kezelés egyszerű és magától értetődő. A felülős seprő-szívógép még a nagyobb szemeteket, például az italos dobozokat és – ami télen fontos – a kőzúzalékot is fel tudja szedni.
1. tipp – öntisztító szűrők:
A szűrők vásárlásakor a töltőállomások üzemeltetőinek nagy felületű, automatikus öntisztító funkcióval rendelkező szűrőket kell választaniuk.
2. tipp – tágas szennyeződésgyűjtő tartályok:
A gépnek legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőtartállyal kell rendelkeznie.
3. tipp – könnyű karbantartás:
A szűrőknek és a hengerkeféknek könnyen karbantarthatónak és szerszám nélkül cserélhetőnek kell lenniük. Ez flexibilissé és helyfüggetlenné teszi a karbantartást.
4. tipp – automatikus vagy változtatható érintkezési nyomás:
A legtöbb felülős seprő-szívógépnek van egy függesztett fő seprőhengere, amelynek segítségével az érintkezési nyomás automatikusan igazodik a felülethez. Azon gépek esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a funkcióval, lehetővé kell tenni az érintkezési nyomás változtatását, mivel ellenkező esetben a seprőgép sörtéi elhasználódnak.
Az előudvar megtisztítása a letapadt szennyeződésektől
A seprőgéppel vagy porszívóval végzett napi felülettisztítás mellett pár hetente meg kell tisztítani az előudvart a letapadt szennyeződésektől is (mélytisztítás). A felületek és a járdák olajos és zsíros szennyeződései nemcsak kellemetlen látványt nyújtanak, de a vásárlókra is taszítóan hatnak. Az ilyen szennyeződések csúszásveszélyt is jelentenek, és kártérítési kockázatot eredményeznek.
A kiömlött benzin, az olajos és zsíros maradványok, valamint a letaposott rágógumi mind megtapadnak a felületen. A mélytisztítást ezért mindig nagynyomású technológiával kell elvégezni.
Mobil magasnyomású tisztítók
A modern magasnyomású tisztítók különféle tartozékokkal és fúvókákkal rendelkeznek. A megfelelő tartozékok használata csökkenti a szükséges munkamennyiséget, valamint a tisztítószer- és vízfogyasztást. A magasnyomású tisztítók flexibilisek, és biztosítják a különféle felületek hatékony tisztítását.
Egy magasnyomású tisztítóval tehát nemcsak az előudvar tisztítható, hanem a benzinkút más területei is, például a mosócsarnokok vagy a homlokzatok. Tűz- és robbanásvédelmi okokból magának a gépnek mindig megfelelő távolságban kell lennie az előudvartól. A takarító személyzetnek ki kell használnia a tömlő hosszát a benzinkutak körüli terület takarítására. Ez a legjobb módja az előudvarban letapadt szennyeződések eltávolításának – a szennyeződés és a felületek típusától függően.
Sima felületek a kútoszlopok körül
Az olyan sima felületeken, mint a műanyag, a fém és az alumínium, a betegséget terjesztő kórokozók hosszú ideig is életben maradhatnak. A benzinpumpák fúvókái például könnyen a baktériumok tenyészhelyévé válhatnak. A koronavírus-járvány óta a vásárlók különösen figyelnek az ilyesmire.
Ezért ajánlatos rendszeresen tisztítani nemcsak az előudvar felületét, de a kútoszlopokat is, és eltávolítani a betegséget terjesztő kórokozókat a szivattyúk fúvókáiból. Elektromos meghajtású magasnyomású tisztítókkal a tartógerendákat és a szemeteseket is biztonságosan és megbízhatóan le lehet csapatni.
Tipp – meleg víz:
A meleg víz jobban oldja a zsíros és olajos szennyeződéseket, mint a hideg víz. És segít a graffitik és matricák eltávolításában is. Így kevesebb tisztítószerre van szükség.
Nehezen hozzáférhető rések
Az előudvar talaját gyakran csúszásmentes betonlapokkal borítják. A szennyeződések hajlamosak felhalmozódni a lapok közötti résekben. A benzinkutak körüli ütközésvédő rácsok szintén extra gondot jelentenek az előudvarok tisztítása során: a rácsok gyakran több, egymáshoz hegesztett fémcsőből állnak. A résekben és a rudak alatti talajon szennyeződések és olajmaradványok halmozódhatnak fel. De a laza szennyeződés is összegyűlhet itt. Ezek gyorsan eltávolíthatók a sarkokból egy lombfúvóval.
Ezután jöhet a magasnyomású mosó: a réseket és a repedéseket szennymaróval érhetjük el, ami kisöpri a szennyeződést egy hideg vízsugárral. A forgó, éles sugárnak köszönhetően a szennymaró becsapódási ereje csaknem kétszer akkora, mint egy normál fúvókának. A nagy mennyiségű szennyeződés magas nyomású tisztításával így rengeteg víz takarítható meg.
Ha nem szeretnénk, hogy a szennyeződés mindenfelé szétfröccsenjen, a magasnyomású gép használható egy felülettisztítóval együtt. Az ütközésvédő rácsok magasságától függően a lapos modellek alkalmasak lehetnek a rácsok alatti előudvar talajának tisztítására.
Olajfoltok nagy területeken
Az előudvar nagy területe magasnyomású meleg vizes mosóval tisztítható. Ehhez egy rozsdamentes acélházzal ellátott, forró víznek ellenálló felülettisztító tartozékot szerelnek a szórószárra. Ez véd a fröccsenő víztől, és kontrollált módon vezeti el a szennyezett vizet – ami fontos, ha az előudvarban emberek tartózkodnak. Az olajfoltok is hatékonyan távolíthatók el a felülettisztítóval.
1. tipp – könnyű szétválaszthatóság:
A tisztítószerek kiválasztásánál fontos, hogy azok könnyen szétválaszthatók legyenek, hogy az olajszeparátor elvégezhesse a munkáját. A nehezen szétválasztható termékek használata károsítja a környezetet és sérti a jogszabályi előírásokat.
2. tipp – magas hőmérséklet:
A magasnyomású mosóknak akár 155 °C-os vízhőmérsékletet is elő kell előállítaniuk, mivel a zsírok, olajok, fehérjemaradékok és gyanták többnyire magas hőmérsékleten oldódnak fel. A töltőállomások üzemeltetőinek így lényegesen kevesebb vegyszerre van szükségük a takarításhoz – vagy akár teljesen nélkülözhetik is a vegyszereket. Ez védi a környezetet és költséget takarít meg. A forró vízzel történő tisztítás ráadásul gyorsabb, ami szintén kedvezően hat az üzemeltetési költségekre.
Rágógumi eltávolítása
A földre tapadt rágógumi igen negatív irányba hatással van a benzinkút megjelenésére. Az ügyfelek bosszantónak találják, ha a rágógumi a cipőjükre ragad, vagy akár az autóba is bekerül. A letaposott rágógumi emellett különleges kihívást jelent a benzinkút takarítói számára.
A rágógumi eltávolításához nagy teljesítményű gőztisztítóra van szükség, drótkefével és megfelelő tisztítószerrel. A gőznyomás, a drótkefe és a biológiai tisztítószer megfelelő kombinációjával a letapadt rágógumi másodpercek alatt eltávolítható.
1. tipp – válassza a könnyű súlyt:
A könnyű gőztisztítók előnyösek, mivel hordozhatóak a felhasználó hátán, mint a hátizsákok.
2. tipp – ne spóroljon az akkumulátorral:
Fontos a jó akkumulátor (lítiumion-akkumulátor), mert még ha az egyes rágódarabok gyorsan eltávolíthatók is, a teljes művelet kicsit több időt vehet igénybe.
3. tipp – távolítsa el a maradványokat:
A takarítás után a rágógumimaradványok eltávolítására magasnyomású mosó használata ajánlott.
Az előudvar takarítása ősszel és télen
Ha a benzinkút közelében lombhullató fák vannak, ősszel elengedhetetlen a lombfúvó, hogy a telephelyet és szeles időben az előudvart tisztán lehessen tartani.
Célszerű naponta eltávolítani az előudvar teteje alá fújt leveleket. Az erős légáramlás még a nedves leveleket is elfújja. Nagyobb felületek esetén egy seprő-szívógép kiválóan felszedi a leveleket. Nagyobb területek esetén érdemes felülős seprő-szívógépet használni.
A megfelelő felszereléssel a friss hó és a latyak gyorsan eltávolítható. Nemcsak a bejáratokban és a parkolóhelyeken, hanem az előudvar teteje alatt is, ahol viharos napokon hótorlaszok keletkezhetnek, és ahol a járművekről latyak és a homok hullhat le.