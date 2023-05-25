Benzinkutak takarítása

A töltőállomásokon tisztítási feladatok széles körét kell elvégezni. Ha azonban befektet a megfelelő takarítási technológiába, hatékonyan elvégezheti a szükséges munkákat, és mindig tisztán tarthatja telephelyét.

Benzinkutak takarítása

A töltőállomások üzemeltetőinek több fronton kell harcolniuk

A benzinkutak ma már nem csak az üzemanyagvásárlás helyszínei. Találkozóhelyekké váltak, megmentőnkké, amikor otthon nincs vaj vagy tej.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek jól érezzék magukat, a tisztítás során az üzemeltetőknek több fronton is helyt kell állniuk: az üzlethelyiségekben, a külső területeken, a vendéglátóhelyeken, a mosdókban és a mosóállásoknál – gondoskodniuk kell arról, hogy minden terület tiszta legyen, és be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat. A szervizállomások takarítása tehát nagyon sokféle feladattal jár. Ha azonban a megfelelő gépeket vásárolja meg, és a megfelelő tisztítási technológiába fektet, hatékonyan és alaposan takaríthatja a töltőállomást. Ez egy olyan befektetés, ami sok munkaidőt takarít meg, és gyorsan megtérül. Persze még így is szükség van rendszeres mélytisztításra. De ha folyamatosan tisztán tartja létesítményeit, akkor lényegesen kevesebb teendője lesz.

Takarítási feladatok a töltőállomásokon

Előudvar takarítása

Előudvar takarítása

Járműtisztító rendszerek

Járműtisztító rendszerek

Mosócsarnokok takarítása

Mosócsarnokok takarítása

Önkiszolgáló mosórendszerek

Önkiszolgáló mosórendszerek

Parkolótisztítás

Parkolótisztítás

Padlótisztítás szaniteren súroló-szívógéppel

Mosdók takarítása

Üzlethelyiségek takarítása

Üzlethelyiségek takarítása

Irodatakarítás

Irodatakarítás

Menjen biztosra: kövesse a szabályokat és előírásokat

A töltőállomásokon emberekre és a környezetre veszélyes zónák vannak, például folyékony vagy gáznemű veszélyes anyagok vagy üzemanyagok miatt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a környezetvédelem rendkívül fontos a töltőállomásokon végzett tevékenységek során. Ezért a berendezések és tisztítószerek használatakor be kell tartani a szakmai szövetségek és az adott olajtársaságok szabályait és előírásait.

Javasolt termékek felhasználási területenként

A szennyeződésektől mentes külső területek alapvető fontosságúak, ha egy általános tiszta benyomást akarunk kelteni. Ezeken a területeken gyorsan felhalmozódhatnak különféle szennyeződések a fokozott igénybevétel és az időjárásnak való folyamatos kitettség miatt. Nagy teljesítményű tisztítógépeinkkel egész évben távol tarthatóak ezek a szennyeződések.

A mellékhelyiségek felületei gyorsan szennyeződhetnek, ezért alapos tisztítást igényelnek. Ezzel megelőzhető a csúszásveszély, eltávolíthatók a makacs szennyeződések és biztosíthatók a higiénikus körülmények. Ezeket a követelményeket a speciális tisztítógépek teljesítik.

A modern töltőállomások olyan szolgáltató központokká váltak, ahol sok ügyfél szolgálja ki magát az üzlethelyiségben. Tekintettel arra, hogy ez fontos bevételi forrás és a szervizállomás kirakataként szolgál, az üzletnek különösen magas karbantartási és higiéniai normákkal kell rendelkeznie. A legfontosabb, hogy a pult kiszolgáló területén a munkafelületek higiénikusak legyenek. Ezt a területet a nagyon gyakori használat miatt rendszeresen tisztítani kell. 

A mosóállásoknak tökéletes eredményt kell produkálniuk a járműtisztítás során. Az ügyfelek magas színvonalú tisztítást igényelnek, olyat, amely megfelel az elvárásaiknak. Ennek eléréséhez nagy teljesítményű és professzionális tisztítóberendezésekre van szükség.

A zsíros olajok és a makacs szennyeződések gyorsan felhalmozódhatnak az előudvarokon. A csúszós felületek és a veszélyes anyagok tárolása miatt jelentősen megnövekedett biztonsági kockázatot jelentenek. A megfelelő berendezésekkel végzett tisztítási feladatok végrehajtásával az üzemeltetők nemcsak a biztonságot növelhetik, de tiszta körülményeket is biztosíthatnak a benzinkutak előudvarán.

Vissza a főoldalra