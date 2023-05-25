Benzinkutak takarítása
A töltőállomásokon tisztítási feladatok széles körét kell elvégezni. Ha azonban befektet a megfelelő takarítási technológiába, hatékonyan elvégezheti a szükséges munkákat, és mindig tisztán tarthatja telephelyét.
A töltőállomások üzemeltetőinek több fronton kell harcolniuk
A benzinkutak ma már nem csak az üzemanyagvásárlás helyszínei. Találkozóhelyekké váltak, megmentőnkké, amikor otthon nincs vaj vagy tej.
Annak érdekében, hogy az ügyfelek jól érezzék magukat, a tisztítás során az üzemeltetőknek több fronton is helyt kell állniuk: az üzlethelyiségekben, a külső területeken, a vendéglátóhelyeken, a mosdókban és a mosóállásoknál – gondoskodniuk kell arról, hogy minden terület tiszta legyen, és be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat. A szervizállomások takarítása tehát nagyon sokféle feladattal jár. Ha azonban a megfelelő gépeket vásárolja meg, és a megfelelő tisztítási technológiába fektet, hatékonyan és alaposan takaríthatja a töltőállomást. Ez egy olyan befektetés, ami sok munkaidőt takarít meg, és gyorsan megtérül. Persze még így is szükség van rendszeres mélytisztításra. De ha folyamatosan tisztán tartja létesítményeit, akkor lényegesen kevesebb teendője lesz.
Takarítási feladatok a töltőállomásokon
Menjen biztosra: kövesse a szabályokat és előírásokat
A töltőállomásokon emberekre és a környezetre veszélyes zónák vannak, például folyékony vagy gáznemű veszélyes anyagok vagy üzemanyagok miatt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a környezetvédelem rendkívül fontos a töltőállomásokon végzett tevékenységek során. Ezért a berendezések és tisztítószerek használatakor be kell tartani a szakmai szövetségek és az adott olajtársaságok szabályait és előírásait.