Halszállítás: a járművek tisztán tartása

Az állatok szállítótartályainak tisztításán kívül a szállítójárműveket is célszerű rendszeres időközönként alaposan megtisztítani - kívül és belül egyaránt. Ez vonatkozik a nyitott dobozos felépítményekre, valamint a tartályos és konténeres járművekre is.

Nagyobb létesítményekben, ahol számos szállítójárművet kell tisztítani, érdemes lehet egy ipari járműmosót üzemeltetni. Alternatív megoldás lehet egy helyhez kötött nagynyomású tisztítóberendezés telepítése egy mosóállomáson. A berendezés hideg vagy meleg vízzel üzemeltethető, és egyszerre több felhasználó is működtetheti. Az egyedi konfigurációnak és a tartozékok széles választékának köszönhetően a készülék a minden esetben a felhasználó igényeihez igazítható.

A meleg víz használata már önmagában baktériumcsökkentő hatással bír. Szükség esetén a fertőtlenítőszer magasnyomású tisztítóval alacsony nyomású üzemmódban is alkalmazható a szállítójármű külső és belső fertőtlenítésére.