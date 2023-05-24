Halszállítás: tisztítási és higiéniai intézkedések
A halak és rákfélék áthelyezése, például keltetőből egy akváriumba (nevelés és hízlalás céljából), mindig magában hordozza a baktériumok vagy fertőzések új élőhelyre történő átvitelének kockázatát. A rizikó minimalizálása érdekében a halak szállítása során a szállítótartályok és járművek alapos tisztítása és fertőtlenítése alapvető fontosságú.
Átfogó higiénia a halszállítás során
A tengeri állatok keltetése és tenyésztése terén mind a fiatal, mind a kifejlett egyedeket időről időre szállítani kell - például a keltetőhelyeken belül egyik tartályból a másikba, vagy a keltetőhelyről a hizlaló- és tenyésztőmedencékbe, a nyílt vizeken lévő hálós ketrecekbe vagy további feldolgozásra. A tartályokra vonatkozó állatjóléti követelmények, a vízminőség és a szállítási idő mellett a tisztítás és fertőtlenítés is döntő szerepet játszik. Ezek nem csak magukat a tartályokat és a szállítótartályokat érintik. Célszerű rendszeresen alaposan megtisztítani az egész járművet kívülről és belülről, hogy a korábbi szállításból ne maradjanak maradványok. Ezáltal kiküszöbölhető a csíraképződés, ebből adódóan megszakad a fertőzési lánc, így csak egészséges állatok érkeznek a célállomásra.
Halszállítás: A tartály tisztítása
Míg a halakat és a garnélarákot általában tartályokban szállítják, a rákokat és a homárokat főleg ládákban és kosarakban. Az alábbiak mindkettőre vonatkoznak: A szállítást hatékonyan kell végrehajtani, és nem szabad kárt tenni az állatokban – és ehhez elengedhetetlen az alapos higiénia. Ez már az állatok berakodásánál kezdődik: itt jó ötlet egy olyan eszköz, amellyel a sofőrök a halszállítás során kezet moshatnak és fertőtleníthetnek, valamint olyan ruházat, amelyet csak az állatok be- és kirakodásakor viselnek.
1. változat: meleg vizes magas nyomású munkavégzés
Annak érdekében, hogy minden egyes halszállítás után alaposan eltávolítsuk a szennyeződéseket és maradványokat a (rendszerint téglalap alakú) tartályokból, valamint a kosarakból és ládákból, a halászati iparban népszerű meleg vizes magasnyomású tisztító használata ezen a ponton is erősen ajánlott. A víz ugyanis 155 °C-ra melegíthető - így nemcsak a lerakódások, hanem a baktériumok és az esetleges biofilm-réteg (mikroorganizmusok által képzett nyálkaréteg) is csökkenthető. A tisztítószereket általában elhagyhatjuk.
A melegvizes magasnyomású tisztítók előnyei
A forró vízzel a magasnyomású tisztítók állandó nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett mérhető csökkenés érhető el a baktériumok számában, a melegvizes magasnyomású tisztítók használatával. A gőzfokozat segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-on is kíméletesen tisztíthatók. A készülékek emellett lehetővé teszik az üzemi nyomás, a szükséges idő és a felhasználandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő takarítás tehát számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
2. változat: hideg vizes és habosító tartályos szórószárral történő tisztítás
Ha viszont hideg vízzel nagy nyomással dolgozunk, szükség szerint ajánlott lúgos tisztítószert használni az olajok, zsírok vagy fehérjék teljeskörű feloldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a későbbi halszállításhoz nem maradnak vissza olyan maradványok, amelyek veszélyeztethetik a később szállított állatok jólétét. Tisztítószerek használata esetén a habosító tartályos szórószár alkalmas az egyenletes felvitelre. A speciális alakú fúvóka finom pórusú, stabil habot képez, amely jól láthatóvá teszi, hogy mely területeket kezelték már. A hab ráadásul tovább marad a felületen, és így jobban tud hatni. Ezután az öblítést tiszta vízzel végezzük. A halszállító konténerek tisztítása után tanácsos megfelelő szerrel fertőtleníteni a szállítójárműveket, szállítóeszközöket és berendezéseket. Ehhez minden tárolóedénynek kellően száraznak kell lennie. A fertőtlenítés a nemzeti jogszabályoktól függően ajánlott vagy kötelező.
Tipp:
A tartályok mosóhelyen vagy mosócsarnokban történő takarítása - a helyi jogszabályi előírásoktól függően - megkönnyíti a szennyezett víz megfelelő ártalmatlanítását.
Halszállítás: a járművek tisztán tartása
Az állatok szállítótartályainak tisztításán kívül a szállítójárműveket is célszerű rendszeres időközönként alaposan megtisztítani - kívül és belül egyaránt. Ez vonatkozik a nyitott dobozos felépítményekre, valamint a tartályos és konténeres járművekre is.
Nagyobb létesítményekben, ahol számos szállítójárművet kell tisztítani, érdemes lehet egy ipari járműmosót üzemeltetni. Alternatív megoldás lehet egy helyhez kötött nagynyomású tisztítóberendezés telepítése egy mosóállomáson. A berendezés hideg vagy meleg vízzel üzemeltethető, és egyszerre több felhasználó is működtetheti. Az egyedi konfigurációnak és a tartozékok széles választékának köszönhetően a készülék a minden esetben a felhasználó igényeihez igazítható.
A meleg víz használata már önmagában baktériumcsökkentő hatással bír. Szükség esetén a fertőtlenítőszer magasnyomású tisztítóval alacsony nyomású üzemmódban is alkalmazható a szállítójármű külső és belső fertőtlenítésére.
Haszongépjárművek tisztítása
A tiszta haszongépjárművek jelentősen hozzájárulnak a flotta pozitív megjelenéséhez. A munkaerőköltségek és az idő megtakarítása érdekében a mosás minőségével és sebességével szemben magasak az elvárások. A járművek mérete és jellege azonban nem csak speciális mosási technológiát igényel - a mosás kémiájának is megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy a teherautók, buszok és társaik gazdaságosan tisztíthatók legyenek.
Tipp - Maradékvíz a szállítótartályokban? Hatékony eltávolítás nedves/száraz porszívóval:
A tartályok minden szállítása és ürítése után előfordul, hogy marad némi víz az alján vagy a sarkokban. Ennek eltávolítására a tartályokból egy nagy teljesítményű nedves/száraz porszívó használható. Ezzel még a nagyobb vízmaradványok is kényelmesen felszívhatók. Ezenkívül a porszívó a szállítójárműben lévő vízmaradványok kezelésére is alkalmas.