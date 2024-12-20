Homlokzattisztítás magasnyomású tisztítóval

A magasnyomású tisztítók hatékony, gazdaságos módszernek bizonyultak a homlokzattisztítás terén, és legtöbbször alkalmazásra kerülnek. Alacsony vízfogyasztásuk a hagyományos víztömlős módszerekkel szemben, valamint magas tisztítóteljesítményük különösen vonzóvá teszi őket.

Paraméterek kiválasztása: a homlokzatok helyes tisztítása magasnyomású tisztítóval

A felület és a szennyeződés típusától függően a vízmennyiség, a nyomás, a hőmérséklet, valamint – ha szükséges – a tisztítószer és az expozíciós idő is állítható. Akár 1000 l/h vízmennyiség lehetővé teszi a szennyeződések fellazítását és gyors eltávolítását a tisztító öblítő hatásának köszönhetően.

A vízmennyiséggel együtt a fúvóka nyomása és az ütközési szög határozza meg az ütközési nyomást, vagyis azt az erőt, amelyet a felületre gyakorolnak. A nagy teljesítményű fúvókák fokozzák a mechanikai hatást, és körülbelül 40%-kal hatékonyabbak, mint a lapos sugárfúvókák.

Ha forró vizet használunk, a 60 és 80 °C közötti hőmérséklet segíti a lerakódott szennyeződések gyorsabb feloldását. A mélyebb tisztítás lehetővé teszi a moha és zuzmó gyökérmaradványainak eltávolítását, megakadályozva azok újranövekedését. Ha tisztítószert is alkalmazunk, figyelembe kell venni a felület típusát és a jogszabályi előírásokat.