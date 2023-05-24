MUNKAVÉDELEM ÉPÍTKEZÉSEKEN
Minden munkaterületnek megvannak a saját egyedi veszélyei – legyen szó fizikai vagy pszichológiai tényezőkről. A munkavédelem azonban különösen fontos szerepet játszik az építkezéseken, mivel a statisztikák szerint az itt előforduló balesetek száma majdnem kétszer olyan magas, mint más munkahelyeken. Az építőipari munkavédelemhez a megfelelő karbantartás és a munkaterület megfelelő tisztítása is hozzátartozik.
Miért olyan fontos a munkavédelem az építkezéseken és a műhelyekben?
Az építőipar állandóan változik, és számos jogszabály vonatkozik rá a munkavállalók egészségének védelme érdekében. A munkavédelem különleges szerepet játszik az építkezéseken. Az építési szakasztól vagy az időjárási viszonyoktól függően a munkavállalók hatalmas fizikai és pszichológiai kockázatnak vannak kitéve. A veszélyes gázok, a porok vagy a magas időnyomás egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Ez még inkább indokolja a leggyakoribb veszélyforrások ismeretét és a megfelelő védelmi intézkedések megtételét. Ez nemcsak a munkavállalók védelmét szolgálja, hanem a folyamatokat is leegyszerűsíti, és az építési projektek jövedelmezőségét is növeli.
A munkáltatónak jogilag kötelező biztosítani a biztonságos munkakörnyezetet a megfelelő biztonsági intézkedések megtételével az építkezéseken vagy a műhelyekben. A munkavédelmi intézkedések magukban foglalják például a megfelelő védőruházatot vagy a megfelelő védőeszközöket. Másrészt a munkavállalóknak is be kell tartaniuk ezeket a szabályokat, és lelkiismeretesen kell alkalmazniuk őket.
Veszélyforrások az építkezéseken és a műhelyekben
Az építkezéseken és a műhelyekben különböző veszélyek és terhelések merülhetnek fel, hiszen egy építési projekt sok kis folyamatból áll. A lehetséges veszélyforrások közé tartoznak:
- Folyamatosan változó munkaterületek és -feltételek
- Munkavégzés hőségben, hidegben vagy magas páratartalomban
- Közvetlen kapcsolat a nehéz berendezésekkel és gépekkel
- Munkavégzés nagy magasságban vagy szűk és sötét munkakörnyezetben
- Veszélyes építőanyagok és vegyszerek használata
- Veszélyes építési porokkal és szennyeződésekkel való munka
A szennyeződés és a por, mint veszélyforrás
Az egyik tényező, amely jelentősen befolyásolja a munkavédelmet az építkezéseken, az átlagost meghaladó zaj-, építési por- és egyéb szennyeződésterhelés. Az építési por például a mindennapi munkavégzés része az építőiparban. Ezek a porok jelentős károkat okozhatnak a munkavállalók egészségében, mivel belélegezve károsíthatják a légutakat és hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Különböző típusú porok keletkeznek a vágás, marás vagy csiszolás során. A farpor mellett a kvarcpor is az építőiparban előforduló lehetséges veszélyes anyagok közé tartozik, amelyek tégla, beton vagy habarcs feldolgozása során jelentkeznek. De a gipsz, a különféle mészkőtípusok vagy a kemény kövek (mint a márvány) feldolgozása is mérgező porokat szabadíthatnak fel.
Az olyan szennyeződések, mint a berendezéshez ragadt betonmaradványok hosszú távon szintén veszélyeztethetik a munkavédelmet, emellett tartósan befolyásolhatják a gépek működését. A megfelelő karbantartás tehát elengedhetetlen, és rendszeres időközönként végre kell hajtani.
A modern technológia és a megfelelő védőfelszerelések alkalmazása jelentősen csökkenti a veszélyeket az építkezésen, és biztosítja a megfelelő munkavédelmet az építőiparban.
Az építési por eltávolítása
A rossz láthatóság vagy a szanaszét heverő munkaeszközök csak néhány okozói a megnövekedett munkahelyi porszintnek. Ez nemcsak potenciális biztonsági kockázatot jelent, hanem a munkavállalók egészségére is ártalmas. Az építési porral kapcsolatos egészségügyi problémák a légzőrendszer irritációjától és gyulladásától a krónikus tüdőbetegségekig és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatáig terjedhetnek. Az építési por professzionális ellenőrzése és eltávolítása hatékonyan biztosíthatja a biztonságosabb környezetet.
A munkavédelem növelése és a veszélyek minimalizálása az építkezéseken
A törvény szerint az építkezéseket megfelelően biztosítani kell. Ennek érdekében az építkezés üzemeltetőinek egy megfelelő biztonsági koncepciót kell kidolgozniuk, emellett tűzvédelmi és mentési terveket kell készíteniük. Íme néhány általános tipp a munkavállalók biztonságának javításához az építőiparban:
1. Stabilitás az építkezésen
Az állványokat, járdákat és berendezéseket minden építési szakaszban biztosítani kell. Ezeknek jó állapotban kell lenniük.
2. Védőruházat biztosítása
A munkavédelmi intézkedések része a megfelelő munkaruha is. Biztosítani kell a védőcipőket, védősisakokat, hallásvédelmet és védőszemüveget.
3. Zuhanásvédelem telepítése
Egy méternél nagyobb zuhanási magasságnál védelmet kell alkalmazni.
4. Figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezése
A magasabb veszélyszintű munkahelyeken figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. Ezek jelzik például, hogy milyen veszélyes anyagokat használnak vagy milyen védőruházatot kell viselni az adott területen.
5. Munkahelyek rendszeres tisztítása
Annak ellenére, hogy sok munkahely szinte minden építési szakaszban erős szennyeződésnek van kitéve, rendszeresen tisztítani kell őket a szennyeződésektől és poroktól. Technikai segédeszközökkel (például építési porszívókkal vagy építési porkivonókkal) sok munkafolyamatban közvetlenül elkerülhető az építési por, és növelhető a munkavédelem az építkezéseken.
A biztonság növelése: célzott technikai segédeszközök alkalmazása
Az építési helyszíneken a munkavédelem gyors és egyszerű növelése érdekében az építőipari dolgozók kis technikai beállításokkal kifejezetten védhetők a részecskeszennyeződések ellen. De még a munka elvégzése után is fontos a munkaberendezések, cementkeverők, állványok és járművek tisztítása a funkcionalitás biztosítása érdekében.
Íme néhány további tipp a munkavédelem javítására az építőiparban:
1. Anyagok kezelése az erre jelölt területeken
Annak érdekében, hogy a finom szilíciumpor és az építési por ne terjedjen túlságosan a különböző anyagok feldolgozása során, az anyagokat lehetőség szerint egy erre külön kijelölt területen kell feldolgozni. Bár ez némileg meghosszabbíthatja a távolságokat, számos előnnyel jár: a munkavállalók csak bizonyos területeken használnak nehézgépeket (például fűrészelésre vagy marásra), így megvédik a többi munkavállalót a zajtól vagy szennyeződésektől. Ezenkívül a veszélyzóna a munkaterület kis részére korlátozható.
2. Pormentes munka: építési por eltávolítása a feldolgozás során
Annak érdekében, hogy az építési por ne keveredjen fel, mindig közvetlenül azon a helyen kell porszívózni, ahol éppen dolgoznak. A fűrész- vagy marógépekhez tartozó elszívó csatlakozások az emissziós forrásnál kezdődnek, és az építési por jelentős részét közvetlenül a beton vagy más építőanyagok feldolgozása során távolítják el.
A nedves-száraz porszívók készülékcsatlakozójának segítségével számos kereskedelmi forgalomban kapható gép közvetlenül építési porszívóra vagy építési porkivonóra kapcsolható. Míg az építési porszívók lerakódott port porszívóznak, addig az építési porkivonók kézi, elektromos vagy pneumatikus szerszámok poremisszióját porszívózzák és közvetlenül a feldolgozó eszközhöz csatlakoznak szívótömlővel. Az integrált automatikus indítórendszernek köszönhetően a kitermelő rendszer közvetlenül a munka során bekapcsol. Az integrált szűrők még a legfinomabb porszemcséket is felfogják, és megakadályozzák azok terjedését a munkaterületen belül.
További előnyt kínálnak a teljesen automatikus szűrőtisztító rendszerrel ellátott porszívók. Látni lehet, amikor az integrált szűrőket tisztítani kell. Egy rövid légfordulat segítségével a szűrők megtisztítják magukat, biztosítják a megszakítás nélküli munkát és időt takarítanak meg, mivel a kézi tisztítást feleslegessé teszik.
3. Munkahelyek rendszeres tisztítása
Annak ellenére, hogy az építési por eltávolítása megtörtént, előfordulhat, hogy az még mindig eloszlik a munkaterületen. De még azokban a munkalépésekben is, ahol a közvetlen eltávolítás nem lehetséges, szükséges a munkaterület alapos tisztítása, hogy mindig biztosítsa a munkavédelmet az építkezéseken. Ellenkező esetben a por felkavarodhat, és tartósan károsíthatja a munkavállalókat, gépeket, rendszereket vagy elektronikai alkatrészeket. Annak érdekében, hogy ezt a finom port is biztonságosan fel lehessen szívni, a munkaterületeket meg kell szabadítani a káros poroktól. Ha a szennyeződéseket közvetlenül a munka befejezése után porszívózzák fel, az növeli a munkavédelmet az építkezéseken. Ha az építési por éjszaka leülepszik a földre, akkor másnap alapos utólagos tisztítást kell végezni.
Nagyobb területek esetén ajánlott a seprő- és szívógépek használata hajtással vagy vezetővel ellátott seprőgépekkel. A seprőhengereknek köszönhetően a nagy mennyiségű építési por és az egyéb szennyeződések a lehető legrövidebb idő alatt eltávolíthatóak.
4. Szerszámok és építőgépek karbantartása és tisztítása
Az építkezés hosszú távú munkavédelmének biztosítása érdekében a használt berendezéseket is rendszeresen kell tisztítani és karbantartani. Ez magában foglalja a szerszámokat (például a fűrészeket, csiszológépeket vagy fúrógépeket), de az építőipari gépeket (például a kotrókat, cementkeverőket vagy rakodógépeket) is. Egy idő után a felszíni építési por vagy más szennyeződések (például fémforgácsok, föld vagy betonmaradványok) nemcsak az eszközökhöz tapadnak, hanem a gépek belsejébe is szivároghatnak. Ez befolyásolhatja a működést, és vészhelyzetben a munkavédelmet is veszélyeztetheti az építkezéseken.
Annak érdekében, hogy a gépek és munkaberendezések hosszú távú befektetésként megmaradjanak, az építőipari gépek, szerszámok és kisebb eszközök rendszeres tisztítása a mindennapi munka része kell, hogy legyen. A megfelelő berendezésekkel (például egy magasnyomású mosóval) ez a munka gyorsan és hatékonyan elvégezhető. Magas teljesítményű tisztítószerekkel kombinálva még a legmakacsabb út- és építési szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók hideg vagy meleg vízzel.
Az apró segédeszközöket (például a szerszámokat, elektromos szerszámokat vagy gépeket) első lépésként mindig meg kell szabadítani a durva, felszíni szennyeződésektől egy porszívó segítségével. Egy magasnyomású mosó például alkalmas az eszközökre ragadt szennyeződések eltávolítására a nem árammal működő készülékeknél. Különösen erős szennyeződések (például betonmaradványok) esetén forróvizes magasnyomású mosót érdemes használni. A magas nyomásnak köszönhetően még a makacs szennyeződések is megbízhatóan eltávolíthatók anélkül, hogy károsítanák az eszközöket és azok felületét. Ily módon a járművek, építőipari berendezések vagy teljes fémfelületek tisztítása is elvégezhető az építkezéseken a munkavédelem érdekében.
Szerszámok tisztítása
Az építkezéseken történő hatékony munkavégzés megköveteli a megfelelő szerszámok meglétét. Az összegyűlt kosz és por súlyos igénybevételt jelenthet a felszerelések (például a lapátok, talicskák és egyéb eszközök) számára. Annak érdekében, hogy a berendezések hosszú távon is megbízhatóan és biztonságosan működjenek, a gondos tisztításnak és karbantartásnak elengedhetetlen részét kell képezniük a munkarendnek. A berendezéstől és a szennyeződés mennyiségétől függően érdemes különböző tisztítóeszközöket használni – a magasnyomású tisztítóktól kezdve a porszívókig.
Építőipari berendezések tisztítása
Az építőiparban dolgozók számára nem idegen piszkos környezet. A folyamatosan jelentkező kosz, sár, agyag, festék- és lakkfröccsenések, valamint a megszáradt beton felhalmozódása jelentős mértékű kopást és rongálódást okozhatnak a drága berendezéseken. Az ilyen gépek élettartamának és értékének megőrzése érdekében elengedhetetlen a hatékony tisztítási intézkedések végrehajtása az építkezési helyszínen, a cég telephelyén és a járműparkban – beleértve az építőipari berendezések tisztítását is. A karbantartás és javítás ugyanilyen fontos, a tisztítás pedig kulcsszerepet játszik ezeknek a gépeknek a karbantartásában. Fontos megérteni a hideg- és melegvizes magasnyomású, és az ultra-magasnyomású technológia, valamint szárazjég- és kabintisztítás jelentőségét. Ezzel megőrizhető ezen költséges gépek működőképessége és értéke, így biztosítva az üzlet sikerét.