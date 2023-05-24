A munkavédelem növelése és a veszélyek minimalizálása az építkezéseken

A törvény szerint az építkezéseket megfelelően biztosítani kell. Ennek érdekében az építkezés üzemeltetőinek egy megfelelő biztonsági koncepciót kell kidolgozniuk, emellett tűzvédelmi és mentési terveket kell készíteniük. Íme néhány általános tipp a munkavállalók biztonságának javításához az építőiparban:

1. Stabilitás az építkezésen

Az állványokat, járdákat és berendezéseket minden építési szakaszban biztosítani kell. Ezeknek jó állapotban kell lenniük.

2. Védőruházat biztosítása

A munkavédelmi intézkedések része a megfelelő munkaruha is. Biztosítani kell a védőcipőket, védősisakokat, hallásvédelmet és védőszemüveget.

3. Zuhanásvédelem telepítése

Egy méternél nagyobb zuhanási magasságnál védelmet kell alkalmazni.

4. Figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezése

A magasabb veszélyszintű munkahelyeken figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. Ezek jelzik például, hogy milyen veszélyes anyagokat használnak vagy milyen védőruházatot kell viselni az adott területen.

5. Munkahelyek rendszeres tisztítása

Annak ellenére, hogy sok munkahely szinte minden építési szakaszban erős szennyeződésnek van kitéve, rendszeresen tisztítani kell őket a szennyeződésektől és poroktól. Technikai segédeszközökkel (például építési porszívókkal vagy építési porkivonókkal) sok munkafolyamatban közvetlenül elkerülhető az építési por, és növelhető a munkavédelem az építkezéseken.

A biztonság növelése: célzott technikai segédeszközök alkalmazása

Az építési helyszíneken a munkavédelem gyors és egyszerű növelése érdekében az építőipari dolgozók kis technikai beállításokkal kifejezetten védhetők a részecskeszennyeződések ellen. De még a munka elvégzése után is fontos a munkaberendezések, cementkeverők, állványok és járművek tisztítása a funkcionalitás biztosítása érdekében.

Íme néhány további tipp a munkavédelem javítására az építőiparban: