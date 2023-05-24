A hús vágására és feldolgozására szolgáló munkaasztalok általában rozsdamentes acélból, a vágódeszkák pedig többnyire műanyagból készülnek. Ha közvetlenül a rozsdamentes acélfelületen vágnának, a kések hamar eltompulnának. A vágódeszkák hatalmas higiéniai követelményeket támasztanak. Egy néhány alkalommal használt vágódeszka a mikroszkóp alatt egy számos kráterrel tarkított felület. Ezekben fészkelnek a kórokozók. Ahhoz, hogy ezeket a legmélyebb kráterekben is elérjük és eltávolítsuk onnan, ajánlott a habos rendszerrel történő tisztítás. A hab különösen jó kúszó tulajdonságokkal rendelkezik, hosszú az érintkezési ideje, és mélyen behatol a vágódeszkák szerkezetébe. További előnye, hogy a felhasználó könnyen ellenőrizheti vizuálisan, mely területek lettek már kezelve.

A tisztításhoz célszerű a vágódeszkákat függőlegesen a munkaasztalokra helyezni - kissé ferdén támasztva a mögöttük lévő falnak vagy hasonlónak -, és először langyos vízzel (alacsony nyomást beállítva!) leöblíteni mind a deszkákat, mind az asztal felületét. Ezután jöhet a habosítás - például magasnyomású mosóval és habfúvóval. A zsírok és fehérjék hatékony feloldása érdekében erősen lúgos tisztítószer ajánlott ehhez a folyamathoz. Időnként érdemes savas tisztítószerre váltani, hogy semlegesítse a nagy mennyiségű víz okozta vízkőlerakódásokat. Ezen felül a rendszeres váltás pozitív hatással van a tisztítandó anyagok élettartamára is. A hentesüzletben használt tisztítószereknek alkalmasnak kell lenniük az élelmiszeriparban való használatra. A megfelelő hatástartam után a habot alaposan le kell öblíteni, majd a felületeket jól meg kell szárítani. Fontos: A tisztításhoz használt víznek ivóvízforrásból kell származnia.