Melegvíz generátor HWE 860

Az elektromos melegvíz-generátor egy magasnyomású mosóval együtt használható, és akár 85 °C-ra is képes felmelegíteni a vizet.

Az elektromos melegvíz-generátor lenyűgöző, 24 kW teljesítményt nyújt. Minden olyan helyen használható, ahol problémát jelent vagy tilos a kipufogógáz kibocsátás. A maximális hőmérséklet 85 °C és termosztáttal szabályozható. A készülék kézzel vagy automatikusan működtethető. A készülék egy magasnyomású mosóval együtt működik. A melegvíz-generátor önálló egységként, vezérlőszekrénnyel és a szükséges felszerelésekkel (tömlők, kábelek, bilincsek stb.) együtt kerül szállításra. Az ügyfél két mágnesszelepen keresztül választhat a hideg- vagy melegvizes üzemmód között, és a konfigurálás során digitális időkapcsolót választhat. A készülék vízmelegítőként is használható - pl. folyamatos üzemben: 700 l/h áramlási sebesség és 15 °C bemeneti hőmérséklet mellett 45 °C-os hőmérséklet érhető el (30 °C-os hőmérséklet-emelkedés).

Jellemzők és előnyök
Önálló egység kapcsolószekrénnyel és csatlakozó szerelési anyagokkal.
  • Könnyen csatlakoztatható magasnyomású mosóhoz.
  • Tartalmazza a hőmérséklet beállítását és a kézi/automatikus kezelést.
  • Biztonsági funkciókkal és folyadéklágyítóval rendelkezik.
24 kW-os elektromos vízmelegítő
  • Beltéri kipufogógáz-mentes működéshez.
  • Olyan helyen használható, ahol nyílt láng vagy kipufogógáz nem megengedett.
Magas munkahőmérséklet a 24 kW hőteljesítménynek köszönhetően
  • A víz hőmérséklete akár 85°C a nagy beépített (55 l) tárolótartályban.
  • 50°C-ig folyamatos használat mellett 700 l/h (20°C bemeneti hőmérséklet mellett).
  • Használható tárolótartályként vagy vízmelegítőként (folyamatos működés).
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Átfolyási sebesség (l / h) min. 700 - max. 1300
Csatlakozási teljesítmény (kW) 24
Fűtési teljesítmény (kW) 24
Biztosítás (A) 50
Bemeneti hőmérséklet (°C) ig 80
Min. beáramlási ráta (l / h) min. 700
Max. üzemi hőmérséklet (°C) max. 85
Bojlerkapacitás, előmelegítő kamra (l) 19
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 42
Méretek (H × Sz × M) (mm) 700 x 610 x 720

Felszereltség

  • hőmérséklet beállítás
  • biztonsági termosztát
Melegvíz generátor HWE 860
Melegvíz generátor HWE 860
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Elektromos vízmelegítő károsanyagkibocsátás-mentes működéshez beltéri használatra
  • Tisztítási alkalmazásokhoz és feladatokhoz az élelmiszer-feldolgozó iparban
  • Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
  • Beltéri közösségi terek, ahol meleg vízre van szükség
Tartozékok
Tisztítószerek