Melegvíz generátor HWE 860
Az elektromos melegvíz-generátor egy magasnyomású mosóval együtt használható, és akár 85 °C-ra is képes felmelegíteni a vizet.
Az elektromos melegvíz-generátor lenyűgöző, 24 kW teljesítményt nyújt. Minden olyan helyen használható, ahol problémát jelent vagy tilos a kipufogógáz kibocsátás. A maximális hőmérséklet 85 °C és termosztáttal szabályozható. A készülék kézzel vagy automatikusan működtethető. A készülék egy magasnyomású mosóval együtt működik. A melegvíz-generátor önálló egységként, vezérlőszekrénnyel és a szükséges felszerelésekkel (tömlők, kábelek, bilincsek stb.) együtt kerül szállításra. Az ügyfél két mágnesszelepen keresztül választhat a hideg- vagy melegvizes üzemmód között, és a konfigurálás során digitális időkapcsolót választhat. A készülék vízmelegítőként is használható - pl. folyamatos üzemben: 700 l/h áramlási sebesség és 15 °C bemeneti hőmérséklet mellett 45 °C-os hőmérséklet érhető el (30 °C-os hőmérséklet-emelkedés).
Jellemzők és előnyök
Önálló egység kapcsolószekrénnyel és csatlakozó szerelési anyagokkal.
- Könnyen csatlakoztatható magasnyomású mosóhoz.
- Tartalmazza a hőmérséklet beállítását és a kézi/automatikus kezelést.
- Biztonsági funkciókkal és folyadéklágyítóval rendelkezik.
24 kW-os elektromos vízmelegítő
- Beltéri kipufogógáz-mentes működéshez.
- Olyan helyen használható, ahol nyílt láng vagy kipufogógáz nem megengedett.
Magas munkahőmérséklet a 24 kW hőteljesítménynek köszönhetően
- A víz hőmérséklete akár 85°C a nagy beépített (55 l) tárolótartályban.
- 50°C-ig folyamatos használat mellett 700 l/h (20°C bemeneti hőmérséklet mellett).
- Használható tárolótartályként vagy vízmelegítőként (folyamatos működés).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Átfolyási sebesség (l / h)
|min. 700 - max. 1300
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|24
|Fűtési teljesítmény (kW)
|24
|Biztosítás (A)
|50
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|ig 80
|Min. beáramlási ráta (l / h)
|min. 700
|Max. üzemi hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Bojlerkapacitás, előmelegítő kamra (l)
|19
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|42
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|700 x 610 x 720
Felszereltség
- hőmérséklet beállítás
- biztonsági termosztát
Alkalmazási területek
- Elektromos vízmelegítő károsanyagkibocsátás-mentes működéshez beltéri használatra
- Tisztítási alkalmazásokhoz és feladatokhoz az élelmiszer-feldolgozó iparban
- Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
- Beltéri közösségi terek, ahol meleg vízre van szükség