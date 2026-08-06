Az elektromos melegvíz-generátor lenyűgöző, 24 kW teljesítményt nyújt. Minden olyan helyen használható, ahol problémát jelent vagy tilos a kipufogógáz kibocsátás. A maximális hőmérséklet 85 °C és termosztáttal szabályozható. A készülék kézzel vagy automatikusan működtethető. A készülék egy magasnyomású mosóval együtt működik. A melegvíz-generátor önálló egységként, vezérlőszekrénnyel és a szükséges felszerelésekkel (tömlők, kábelek, bilincsek stb.) együtt kerül szállításra. Az ügyfél két mágnesszelepen keresztül választhat a hideg- vagy melegvizes üzemmód között, és a konfigurálás során digitális időkapcsolót választhat. A készülék vízmelegítőként is használható - pl. folyamatos üzemben: 700 l/h áramlási sebesség és 15 °C bemeneti hőmérséklet mellett 45 °C-os hőmérséklet érhető el (30 °C-os hőmérséklet-emelkedés).