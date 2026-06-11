1-litre cleaning agent container for cup foam lance basic
For the quick change of the cleaning agent: Additional 1 litre cleaning agent container for basic foam lance (2.112-053.0, 2.112-054.0 and 2.112-055.0).
Specifications
Technical data
|Connection thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
Compatible machines
- Cup foam lance Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- HD 10/25-4 S