    Curățarea de bază a covoarelor

    Chiar și în cazul unei curățări regulate, curățarea intermediară nu atinge întotdeauna rezultatele dorite. Atunci este momentul în care trebuie să luați măsuri suplimentare pentru a menține covoarele curate. Există trei metode principale pentru a le păstra curate și imaculate cât mai mult timp posibil. Metoda pulverizare-extracție, șamponarea umedă a covoarelor sau metoda combinată, care combină pulverizarea-extracția cu tampoane din microfibre.

    Curățarea covoarelor cu un aspirator profesional cu spălare Puzzi

    Pregătirea pentru curățarea de bază a covoarelor

    Verificați gradul posibil de curățare a covorului înainte de începerea lucrărilor. Țineți cont dacă există adeziv, suportul pe care este pus covorul, materialul covorului, cusăturile etc.

    Dacă totul este în regulă și covorul poate fi curățat trebuie să luați niște măsuri pregătitoare înainte de a începe curățarea. Încălzirea prin pardoseală trebuie oprită din timp, astfel încât agentul de curățare aplicat să nu se usuce din cauza căldurii. Mobila trebuie îndepărtată, se pot face schițe sau fotografii pentru a pune lucrurile la loc mai târziu. Componentele care nu pot fi îndepărtate trebuie protejate cu folie pentru a evita deteriorarea. Odată ce camera este pregătită, îndepărtați murdăria care se desprinde cu un aspirator cu perii pentru covoare.

    Curățarea covoarelor

    Covorul este călduros, amortizează zgomotele și creează o atmosferă plăcută. În funcție de material și de calitate, acestea sunt destul de sensibile la umiditate, iar îndepărtarea petelor implică mai mult efort, făcând covorul să pară neîngrijit. Curățarea covoarelor necesită o anumită expertiză, deoarece este important să se cunoască structura materialului, precum și caracteristicile de curățare ale componentelor individuale. Iată ce trebuie să luați în considerare atunci când curățați covoarele și cum să îndepărtați rapid petele în timpul curățării de întreținere.

    Curățarea de bază a covoarelor: Metoda injecție-extracție

    Procesul de pulverizare-extracție poate fi aplicat în 1 etapă sau în 2 etape. Murdăria trebuie să fie adusă la suprafață și îndepărtată.

    Cum funcționează

    Aspiratorul cu spălare pulverizează soluția de curățare în covor, astfel încât murdăria să poată fi desprinsă, iar apoi soluția se aduce la suprafață prin aspirare. În timpul primei etape, aplicați soluția de curățare cu ajutorul duzei și o aspirați imediat, lăsând stratul relativ uscat. În timpul celei de-a doua etape, dezactivați aspirarea de pe aspiratorul cu spălare prin pulverizare-extracție, permițând soluției de curățare să acționeze după aplicarea acesteia și o aspirați ulterior.

    În funcție de gradul de murdărie, sunt necesare mai multe cicluri de clătire până la obținerea rezultatului dorit. Efectul de clătire se îmbunătățește odată cu creșterea debitului de apă.

    Sfat - curățarea suprafețelor mari:

    Dacă sunt implicate suprafețe mari, puteți aplica soluția de curățare și cu un pulverizator cu presiune în a doua etapă.

    Sfat - curățarea suprafeței:

    Dacă folosiți aspiratorul cu spălare cu agent de curățare, clătiți suprafața o dată sau de două ori cu apă curată. Lucrați în straturi suprapuse. Pentru a reduce timpul de uscare, puteți aspira suprafața uscată la ultima trecere sau puteți plasa un ventilator în încăpere pentru a elimina excesul de umiditate.

    Sfat - reducerea îngrijirii de după spălare:

    Folosirea unui detergent fără agenți tensioactivi în locul unui șampon pentru covoare reduce efortul de clătire și nu produce remurdărirea din cauza reziduurilor de agenți tensioactivi din covor.

    Metodă combinată pentru curățarea de bază a covoarelor: putere concentrată pentru pardoselile cu acoperiri textile

    În cazul în care covorul este foarte murdar, puteți îmbunătăți efectul metodei pulverizare-extracție folosind instrumente suplimentare, precum tampoane din microfibre sau o perie de șamponare a covoarelor.

    Pro și contra

    Șamponarea covorului este posibilă numai cu detergenți care conțin agenți tensioactivi și care introduc o cantitate mare de surfactanți în pardoseală, reziduurile sporind gradul de murdărire. Din acest considerent, metoda cu tampoane din microfibre în combinație cu agenți de curățare fără agenți tensioactivi este o metodă mai bună. Ca și în cazul metodei prin pulverizare-extracție, există riscul de îmbibare, motiv pentru care metoda combinată este mai potrivită pe podele și suprafețe care nu sunt sensibile la umiditate.

    Curățarea intermediară a covoarelor

    Covoarele sunt frumoase, plăcute și absorb zgomotul. Cu toate acestea, chiar și cu o curățare regulată, în timp se formează urme de murdărie persistentă care nu mai pot fi îndepărtate prin aspirare. Ar trebui să efectuați o curățare intermediară periodică pentru a prelungi timpul dintre curățarea de bază și cea în profunzime.

    Cum funcționează

    Dacă echipamentul este echipat cu o perie de șamponare sau cu un tampon din microfibre, primul pas este să se treacă pe două benzi cu o sursă de apă peste covor sau să se umezească cu un pulverizator cu presiune. Apoi, frecați soluția de curățare pe covoare. Marginile și colțurile trebuie curățate manual.

    În cea de-a doua etapă, clătiți cu apă curată sau cu un șampon pentru covoare adecvat, folosind aspiratorul cu spălare prin pulverizare-extracție în trasee ușor suprapuse. Zonele greu accesibile le puteți aspira cu o duză manuală.

    Uscarea covoarelor: timpul de uscare și pieptănarea covorului

    Indiferent dacă lucrați doar cu pulverizare-extracție sau cu metoda combinată, covorul trebuie lăsat să se usuce după curățare. În timpul perioadei de uscare, asigurați o ventilație bună sau chiar accelerați procesul de uscare cu o suflantă de aer. Mobila trebuie să fie pusă la loc numai atunci când nu mai există umiditate în podea. Astfel se evită coroziunea sau decolorarea din cauza umidității reziduale.

    Sfat - folosiți un pieptene pentru covoare:

    Puteți îndrepta țesătura cu un pieptene pentru covoare după ce ați curățat materiale de tip catifea. Sau puteți folosi o perie de frecat curată.

    Impermeabilizarea covoarelor

    Multe acoperiri textile sunt impermeabilizate din fabrică - o protecție care se pierde în timp din cauza mecanicii traficului pietonal și din cauza reziduurilor de agenți de curățare. Dacă se picură apă pe învelișul textil, picăturile ar trebui să rămână pe suprafață pentru o perioadă scurtă de timp, dacă impermeabilizarea este intactă. Dacă picătura se scufundă imediat, covorul nu mai este impermeabilizat și trebuie reînnoit.

    Cum funcționează impermeabilizarea covoarelor

    Dozați soluția de impermeabilizare conform instrucțiunilor producătorului și puneți-o într-un aspirator cu spălare prin pulverizare extracție sau într-un pulverizator cu presiune. Apoi, umeziți covorul de la o distanță de aproximativ 30 de centimetri. Acest lucru se poate face și pe o suprafață deja umedă

    Pentru a pătrunde în profunzime, puteți aplica soluția cu o perie moale pe suprafața umedă. Pentru suprafețe mai mari, vă recomandăm să folosiți un tampon în formă de rolă cu rotire inversă.

    Sfat - acordați atenție timpului de uscare

    Nu călcați pe covor până când acesta nu este complet uscat.

    Dacă covorul este așezat în zone unde murdăria este dificil de îndepărtat, vă recomandăm impermeabilizarea acestuia.

