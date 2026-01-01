Verificați gradul posibil de curățare a covorului înainte de începerea lucrărilor. Țineți cont dacă există adeziv, suportul pe care este pus covorul, materialul covorului, cusăturile etc.

Dacă totul este în regulă și covorul poate fi curățat trebuie să luați niște măsuri pregătitoare înainte de a începe curățarea. Încălzirea prin pardoseală trebuie oprită din timp, astfel încât agentul de curățare aplicat să nu se usuce din cauza căldurii. Mobila trebuie îndepărtată, se pot face schițe sau fotografii pentru a pune lucrurile la loc mai târziu. Componentele care nu pot fi îndepărtate trebuie protejate cu folie pentru a evita deteriorarea. Odată ce camera este pregătită, îndepărtați murdăria care se desprinde cu un aspirator cu perii pentru covoare.