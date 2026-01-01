Dacă pardoseala este, de exemplu, din lemn sau din șapă de ciment, trebuie evitată pătrunderea umezelii. Aceasta poate duce la umflături și deformări de formă, la perturbarea instalațiilor electrice sau la formarea de mucegai. În cazul șapelor din asfalt, solvenții organici pot provoca dizolvarea componentelor bitumului, deplasarea către suprafață și formarea de pete maronii.

Indiferent dacă fixarea este realizată cu bandă adezivă sau prin lipire totală/parțială cu adeziv în dispersie, adeziv conductiv sau adeziv de reînnoire, trebuie evitată pătrunderea umezelii sau îmbibarea învelișului. Aceasta poate duce la re-emulsionare și la pierderea rezistenței adezivului. Adezivul din cauciuc conține solvenți și este rezistent la apă, dar este rar utilizat în prezent.

Uneori, materialul suport nu este atât de sensibil la apă, dar trebuie să fiți atenți la modul în care interacționează cu alte componente. De exemplu, suportul din spumă PU poate reține umezeala ca un burete. În combinație cu adezivi sau substraturi sensibile la umiditate, acest lucru poate duce la deteriorări. Fibrele din iută se micșorează din cauza îmbibării și uscării și poate elibera colorant gălbui în țesătură. Straturile de uzură mai grele sunt de obicei folosite doar pentru mochetă și sunt impermeabile la apă. În acest caz, marginile sunt critice, pentru că pe acolo se poate produce pătrunderea umezelii și deteriorarea pardoselii.