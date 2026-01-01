Avantajele și dezavantajele acoperirilor de podea textile
Culori, pilozitate și material: covorul este disponibil în nenumărate variante, oferind o gamă largă de opțiuni de design pentru diferite clase de utilizare.
Covoarele se simt calde, amortizează zgomotele și creează o atmosferă plăcută. În funcție de material și de calitate, acestea sunt mai mult sau mai puțin sensibile la umiditate. Îndepărtarea petelor de pe textile implică mai mult efort decât de pe o podea dură. Îngrijirea și întreținerea covoarelor necesită o anumită expertiză, deoarece trebuie cunoscută structura acestora, precum și caracteristicile de curățare ale părților individuale. Iată ce trebuie să luați în considerare atunci când curățați covoarele și cum să îndepărtați rapid petele în timpul curățării de întreținere.
Covoarele velur sunt disponibile în versiuni cu fire scurte sau cu fire înalte. Pilozitatea este dată de lungimea firelor care formează suprafața covorului. Cu cât este mai înaltă, cu atât este mai bună izolarea fonică și termică. Cu toate acestea, covoarele cu pilozitate mare nu ar trebui să fie amplasate în zone aglomerate. Covoarele cu fire răsucite sunt robuste și fac insesizabile umrele de pași, iar în cazul cele cu fire în formă de buclă neîntreruptă au o structură solidă.
Durabilitatea depinde de clasa de utilizare specificată de producători (rezidențială 21-23, comercială 31-33/34, industrială 41-43). Covoarele cu clase de utilizare superioare sunt adesea instalate în zonele rezidențiale. În cazul în care învelișurile textile urmează să fie instalate în birouri, trebuie ținut cont de rezistența la scaunele de birou cu roți și clasa lor de rezistență la foc.
Covoarele pot oferi o senzație de moale și o suprafață flexibilă pe care este plăcut să mergi. În funcție de clasa de utilizare, acestea pot fi foarte robuste. Deoarece tind să absoarbă zgomotul, acestea amortizează dezvoltarea sunetelor în încăpere, iar proprietățile de reținere a prafului înseamnă că avem un nivel scăzut de praf fin în aerul pe care îl respirăm.
În funcție de frecvența de utilizare, de natura și calitatea covorului, în timp pot apărea pete sau urme de uzură. Materialul din care sunt făcute le face mai mult sau mai puțin sensibile la umiditate. Efortul necesar pentru curățarea de întreținere este adesea mai mic decât în cazul pardoselilor din gresie, de exemplu. Cu toate acestea, murdăria persistentă este mult mai greu de îndepărtat.
Acoperirile textile constă, de obicei, dintr-un strat de uzură, un material de suport, adeziv pentru fixare și partea inferioară. Fiecare parte are propriile caracteristici care pot fi relevante pentru curățare. Fiind conștienți de aceste aspecte veți preveni deteriorările cauzate de o curățare necorespunzătoare.
Dacă pardoseala este, de exemplu, din lemn sau din șapă de ciment, trebuie evitată pătrunderea umezelii. Aceasta poate duce la umflături și deformări de formă, la perturbarea instalațiilor electrice sau la formarea de mucegai. În cazul șapelor din asfalt, solvenții organici pot provoca dizolvarea componentelor bitumului, deplasarea către suprafață și formarea de pete maronii.
Indiferent dacă fixarea este realizată cu bandă adezivă sau prin lipire totală/parțială cu adeziv în dispersie, adeziv conductiv sau adeziv de reînnoire, trebuie evitată pătrunderea umezelii sau îmbibarea învelișului. Aceasta poate duce la re-emulsionare și la pierderea rezistenței adezivului. Adezivul din cauciuc conține solvenți și este rezistent la apă, dar este rar utilizat în prezent.
Uneori, materialul suport nu este atât de sensibil la apă, dar trebuie să fiți atenți la modul în care interacționează cu alte componente. De exemplu, suportul din spumă PU poate reține umezeala ca un burete. În combinație cu adezivi sau substraturi sensibile la umiditate, acest lucru poate duce la deteriorări. Fibrele din iută se micșorează din cauza îmbibării și uscării și poate elibera colorant gălbui în țesătură. Straturile de uzură mai grele sunt de obicei folosite doar pentru mochetă și sunt impermeabile la apă. În acest caz, marginile sunt critice, pentru că pe acolo se poate produce pătrunderea umezelii și deteriorarea pardoselii.
Efectuați curățarea covoarelor care rețin murdăria în același mod ca și în cazul celor convenționale. Totusi daca substraturile sunt sensibile la umiditate, se recomandă mutarea și curățarea covorului pe o suprafață mai puțin sensibilă.
Pentru covoare se folosesc diverse materiale. Printre acestea se numără fibra sintetică durabilă din poliamidă, care este ușor de întreținut și poate imita aspectul lânii. Fibra naturală din sisal este fabricată din frunze de agave, ceea ce îi conferă o structură fermă. Covoarele din sisal sunt foarte rezistente, dar nu trebuie să se ude. Pe de altă parte, fibra proteică de lână reglează climatul interior, deoarece poate absorbi umezeala din aer și o poate elibera din nou.
Sfat: Testul de ardere este o modalitate bună de a afla tipul de fibră în cauză. Pentru a face acest lucru, îndepărtați fibre din covor și răsuciți-le într-un singur fir. După aprindere, fibrele pot fi distinse în funcție de miros, reziduuri sau comportament de ardere.
Fie că este vorba de agentul de curățare, de acțiunea mecanică sau de temperatură - fibrele reacționează foarte diferit la diferite abordări de curățare. De exemplu, în timp ce fibrele naturale sunt foarte sensibile la agenții de curățare acizi (valoare pH sub 3), fibrele sintetice sunt rezistente (excepție: poliamida). De regulă, fibrele naturale și sintetice tolerează destul de bine acțiunea mecanică puternică, în timp ce fibrele proteice reacționează foarte ușor la un stres mecanic prelungit. Tehnologia modernă oferă rezultate foarte bune de curățare folosind apă rece. Dacă se utilizează un detergent încălzit prin metoda pulverizare-extracție, trebuie ținut cont că fibrele naturale și proteice pot reacționa sensibil la temperaturi de peste 40 °C. Prin urmare, curățarea profesională este posibilă numai dacă se cunoaște tipul de fibră.
La curățarea covoarelor pot apărea diverse probleme. De exemplu, se pot forma pete alb-gălbui atunci când substanțe chimice, cum ar fi acidul, intră în contact cu materialul.
Sfat: Astfel de decolorări, care nu pot fi îndepărtate prin curățare, apar adesea din cauza detergenților sanitari picurați accidental atunci când vă deplasați spre zonele sanitare.
Dacă există ventilație în încăperile cu covoare, tapițeria filtrează aerul din încăpere, depunând murdăria din aer. Aceste pete ies în evidență foarte ușor. Un aspect neuniform, numit umbrire, apare atunci când fibrele unui covor din velour se pliază. Nu există nici o explicație, nici o soluție de curățare pentru acest lucru. Uneori, umbrirea reapare chiar și după înlocuirea stratului și poate fi evitată doar prin utilizarea unui alt tip de material textil.
Curățarea de întreținere are ca scop principal îndepărtarea murdăriei care se acumulează zilnic. Curățarea intermediară, care ar trebui să aibă loc în mod ideal o dată la șase luni, în funcție de frecvența de utilizare, îndepărtează murdăria aderentă. În cele din urmă, curățarea de bază are ca scop îndepărtarea murdăriei depuse în profunzime.
Oricât de frumoase, moi și absorbante de zgomot ar fi covoarele, timpul își pune amprenta asupra lor și rămân urme pe care un simplu aspirator de uz casnic nu poate să le îndepărteze. Puteți face chiar dvs. o curățare completă a covoarelor pentru a le prelungi durata de viață. Tehnicile de la iCapsol sau tampoanele din microfibre sunt potrivite și pentru covoarele sensibile la umiditate sau pentru zonele în care este necesar un timp scurt de uscare, cum ar fi recepțiile sau coridoarele hotelurilor.
Chiar și în cazul unei curățări regulate, curățarea intermediară nu atinge întotdeauna rezultatele dorite. Atunci este momentul în care trebuie să luați măsuri suplimentare pentru a menține covoarele curate. Există trei metode principale pentru a le păstra curate și imaculate cât mai mult timp posibil. Metoda pulverizare-extracție, șamponarea umedă a covoarelor sau metoda combinată, care combină pulverizarea-extracția cu tampoane din microfibre.
Pentru a îndepărta părul, puful, praful sau nisipul de pe suprafețele textile, acestea pot fi pur și simplu aspirate. Vacuumul creat de turbină asigură preluarea murdăriei libere.
Lipsa perierii suprafeței poate duce la neaspirarea particulelor de murdărie ancorate în suprafață.
Cea mai temeinică metodă de curățare zilnică a covoarelor este aspirarea cu un aspirator cu perie. Pe lângă îndepărtarea prafului, o perie acționată electric asigură îndepărtarea unei cantități semnificativ mai mari de murdărie. În plus, fibrele covorului sunt periate.
Dacă doriți să curățați în mod eficient suprafețe mari, puteți utiliza mașinile de măturat pentru covoare. O perie în formă de rolă cu proprietăți antistatice lucrează mecanic covorul, astfel încât murdăria să fie îndepărtată. Praful este agitat și imediat aspirat de turbină.
Petele solubile și insolubile în apă pot fi îndepărtate în timpul curățării de întreținere. Folosiți metoda tamponării sau a tamponării și clătirii. Dacă pata este de origine necunoscută, testați solubilitatea acesteia cu o lavetă albă și apă călduță. Dacă este solubilă în apă, o puteți îndepărta de pe fibre cu mișcări ușoare, prin răsucire, de jos în sus. Dacă nu este solubilă în apă, pulverizați un detergent special pentru îndepărtarea petelor pe o lavetă și tamponați pata până când aceasta este îndepărtată. Îndepărtați apoi murdăria și reziduurile chimice cu un aspirator cu spălare prin pulverizare-extracție.
90% din toate petele pot fi îndepărtate doar cu apă.
Uscarea poate fi accelerată cu o lavetă uscată.