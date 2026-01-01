Sistemele recirculante de interior, cunoscute sub denumirea de RAS (sisteme recirculante de acvacultură), sunt utilizate pentru creșterea și îngrășarea peștilor și crustaceelor eclozați anterior în bazine de incubație. Sarcinile de proiectare și de curățare sunt destul de similare: există rezervoare, sisteme de filtrare, conducte și echipamente mobile, cum ar fi cutii de transport, găleți pentru hrană și tuburi de selecție.

Aparatele de curățat cu presiune staționare sunt utilizate cu precădere în instalațiile de creștere a animalelor, deoarece spațiul disponibil în RAS este de obicei mai mare, ceea ce permite utilizarea comodă a unei unități staționare. Modelele pot fi utilizate cu apă rece sau caldă și de mai mulți utilizatori în același timp. Datorită configurației lor individuale și a gamei largi de accesorii, unitățile sunt foarte adaptabile la nevoile utilizatorului.

Un alt punct pozitiv al unităților staționare: echipamentele, cum ar fi pistoalele de pulverizare, duzele de spumă, rămân întotdeauna în aceeași zonă. Astfel, nu există riscul de contaminare prin roți sau furtunuri murdare, în comparație cu dispozitivele mobile. Acest lucru economisește, de asemenea, timp, deoarece echipamentele mobile trebuie curățate temeinic. Unitatea centrală de alimentare este instalată, de obicei, în afara zonei sensibile din punct de vedere al igienei și alimentează amplasamentul cu înaltă presiune prin intermediul conductelor. Acest lucru permite, de asemenea, efectuarea lucrărilor de service sau de întreținere fără a intra în încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de creștere.