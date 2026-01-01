    Curățarea în acvacultură

    Curățarea și dezinfecția sunt foarte importante pentru o igienă corespunzătoare în bazinele și bazinele de reproducere, precum și în bazinele de îngrășare și creștere a peștilor, creveților sau homarilor. Acest lucru nu numai că protejează acvacultura, dar asigură și succesul economic al întreprinderilor de acvacultură. Pentru curățenie și eficiență, curățarea cu înaltă presiune este deosebit de importantă.

    Agriculturaă acvatică și acvacultură - acești termeni reprezintă creșterea controlată a peștilor și crustaceelor. Producția de alimente, și anume pești, crustacee etc., este foarte importantă. Cu toate acestea, cultivarea algelor pentru industria chimică, farmaceutică și alimentară este, de asemenea, o ramură importantă a acvaculturii.

    Diferitele instalații de incubație și reproducere a peștilor și crustaceelor diferă în ceea ce privește sarcinile lor: în incubator au loc incubația și creșterea. Aceștia sunt apoi plasați în bazine de acvacultură cu recirculare, unde sunt ținuți pentru îngrășare și creștere ulterioară. Cu toate acestea, toate instalațiile au un lucru în comun: curățarea și dezinfectarea acvariului sunt indispensabile. Procedura trebuie să fie adaptată la diferitele instalații. Acest lucru previne introducerea agenților patogeni și protejează ecosistemul acvatic, asigurând în cele din urmă succesul economic al întreprinderilor de acvacultură.

    Acvacultură: în incubator sunt necesare măsuri excepționale de curățare

    Rezervor de incubare

    Eclozarea de la ou la puiet este cea mai sensibilă parte a procesului de reproducere. Prin urmare, această zonă a acvaculturii necesită o curățare deosebit de atentă și intensivă. Calitatea și temperatura constantă a apei sunt, de asemenea, esențiale, motiv pentru care majoritatea instalațiilor din Europa sunt de obicei situate în interior. În zonele mai calde, cum ar fi Asia, incubatoarele se află în aer liber, în mod normal cu un acoperiș care să umbrească bazinele, deoarece lumina intensă a soarelui poate, de asemenea, contamina apa. Indiferent dacă se află în interior sau în exterior, un lucru este sigur: sistemele staționare de curățat cu presiune și unitățile mobile de înaltă presiune sunt instrumentele de curățare preferate pentru curățarea rezervoarelor, vaselor, sistemelor de filtrare și conductelor.

    Acvacultură: intervale scurte de curățare pentru bazinele de incubație

    Sistemele staționare de curățat cu presiune cu apă caldă sau rece pot fi operate de mai mulți utilizatori simultan. Configurarea individuală și o gamă largă de accesorii permit adaptarea unităților la nevoile specifice ale utilizatorului. Intervalele de curățare pentru rezervoarele de creștere sunt foarte scurte, la fiecare câteva săptămâni și, deoarece rezervoarele de îngrășare sunt relativ mici, efortul general de curățare este ceva mai redus, deoarece se pot acumula mai puține murdării și resturi în rezervoare din cauza timpului scurt de ocupare a peștilor.

    Curățarea cu presiune

    Sfat - curățați echipamentul mobil cu un dispozitiv de curățat cu presiune:

    Echipamentele mobile din incubator, cum ar fi lopețile, măturile, gălețile sau cuvele, pot fi, de asemenea, tratate cu un aparat de spălat cu presiune și apoi dezinfectate după caz.

    Aparat de curățat cu presiune cu apă caldă

    Aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă funcționează cu o temperatură a apei de până la 155 °C. Datorită temperaturilor ridicate, adăugarea de agenți de curățare poate fi inutilă. Deoarece apa fierbinte nu numai că dizolvă depunerile, ci și reduce semnificativ bacteriile.

    Aparat de curățat cu presiune cu apă rece

    Dacă lucrați cu aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece, este recomandat să utilizați un agent de curățare adecvat, în funcție de tipul și gradul de murdărie.

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Accesorii pentru curățarea cu presiune în incubator: găleată, lance cu spumă și kit de curățare a țevilor

    Utilizarea unui sistem de curățare cu spumă ar putea fi adecvată în incubator. Acest echipament suplimentar facilitează procesul de curățare. Spuma ajută la identificarea vizibilă a zonelor care au fost deja curățate. De asemenea, spuma aderă mai mult timp la suprafețe și poate fi aplicată cu ajutorul unei duze de spumare, care este ideală pentru zonele greu accesibile. Spuma este apoi clătită de sus în jos cu apă curată.

    Pentru curățarea țevilor, se recomandă un set de curățare a țevilor cu propulsie proprie acționată cu apă. Setul de curățare direcționează jetul de apă în țeavă astfel încât să curețe și mișcă simultan furtunul înainte, eliminând murdăria în spate. Furtunul și duza trebuie selectate în funcție de diametrul interior al conductei.

    Curățarea țevilor pe interior

    Curățare cu presiune cu apă rece sau apă caldă? Depinde de tipul de murdărie!

    Sustenabilitatea și protecția mediului devin din ce în ce mai importante nu doar pentru indivizi, ci și pentru întreprinderi. Utilizarea unui aparat de spălat cu presiune în locul unui furtun de apă permite utilizatorului să economisească până la 80 % din apă și energie, ceea ce contribuie la reducerea amprentei de carbon. Există numeroși factori care trebuie luați în considerare atunci când alegeți un dispozitiv cu apă rece sau cu apă caldă, cum ar fi tipul de murdărie care trebuie îndepărtată.

    O scurtă prezentare a beneficiilor echipamentelor de acvacultură:

    Avantaje aparate de curățat cu presiune cu apă rece

    Avantaje aparate de curățat cu presiune cu apă caldă

    Costuri de achiziție mai mici

    Timp de curățare mai scurt

    Fără costuri de energie pentru încălzirea apei

    Efect de reducere a germenilor

    Mai puține componente și un design mai compact

    Timp de uscare mai scurt și protecție a suprafețelor sensibile datorită presiunii mai scăzute

    Întreținere necostisitoare

    Utilizarea redusă a agenților de curățare

    Îndepărtarea fiabilă a murdăriei, cum ar fi praf, pământ, mușchi

    Îndepărtarea fiabilă a murdăriei încăpățânate, cum ar fi uleiul, grăsimea, murdăria

    Sfat:

    Deoarece spațiul este, de obicei, limitat în incubatoare, pentru curățarea podelelor se recomandă un aspirator mic umed-uscat sau un uscător cu freză. În plus, se poate utiliza un aparat de curățat cu aburi pentru rafturi.

    Creșterea și îngrășarea în sistemele de acvacultură cu recirculare: curățarea eficientă cu presiune înaltă

    Sistem de recirculare în acvacultură

    Sistemele recirculante de interior, cunoscute sub denumirea de RAS (sisteme recirculante de acvacultură), sunt utilizate pentru creșterea și îngrășarea peștilor și crustaceelor eclozați anterior în bazine de incubație. Sarcinile de proiectare și de curățare sunt destul de similare: există rezervoare, sisteme de filtrare, conducte și echipamente mobile, cum ar fi cutii de transport, găleți pentru hrană și tuburi de selecție.

    Aparatele de curățat cu presiune staționare sunt utilizate cu precădere în instalațiile de creștere a animalelor, deoarece spațiul disponibil în RAS este de obicei mai mare, ceea ce permite utilizarea comodă a unei unități staționare. Modelele pot fi utilizate cu apă rece sau caldă și de mai mulți utilizatori în același timp. Datorită configurației lor individuale și a gamei largi de accesorii, unitățile sunt foarte adaptabile la nevoile utilizatorului.

    Un alt punct pozitiv al unităților staționare: echipamentele, cum ar fi pistoalele de pulverizare, duzele de spumă, rămân întotdeauna în aceeași zonă. Astfel, nu există riscul de contaminare prin roți sau furtunuri murdare, în comparație cu dispozitivele mobile. Acest lucru economisește, de asemenea, timp, deoarece echipamentele mobile trebuie curățate temeinic. Unitatea centrală de alimentare este instalată, de obicei, în afara zonei sensibile din punct de vedere al igienei și alimentează amplasamentul cu înaltă presiune prin intermediul conductelor. Acest lucru permite, de asemenea, efectuarea lucrărilor de service sau de întreținere fără a intra în încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de creștere.

    Curățarea în acvacultură: curățarea pardoselilor cu o mașină de măturat, un aspirator umed-uscat sau o mașină de frecat-aspirat

    Mașinile mici de frecat-aspirat sau aspiratoarele umed-uscate sunt potrivite pentru curățarea pardoselilor interioare, care sunt în mod normal plane în Europa și sunt adesea realizate din beton sau șapă. În instalațiile de pe continentul american, podelele sunt adesea acoperite cu pietriș sau piatră spartă, iar în Asia podelele pot fi formate din pământ compactat. Utilizarea unei mașini de măturat este o opțiune de curățare convenabilă și eficientă pentru zona exterioară din jurul clădirii.

    Curățarea pardoselilor cu o mașină de spălat pardoseli
    Curățarea pardoselilor cu un aspirator profesional umed-uscat
    Întreținerea mașinilor de curățat

    Zi de zi, aparatele de curățat sunt utilizate pentru a curăța supermarketuri, instalații industriale, depozite sau hoteluri. Acestea adună o cantitate mare de murdărie și ajută la menținerea zonelor curate și igienice. De asemenea, acestea contribuie la păstrarea valorii și evită pericolele de alunecare prin asigurarea rezistenței la alunecare. Cu toate acestea, pentru a obține în permanență performanțele de curățare ridicate obișnuite și pentru a maximiza durata de viață, nu este suficient să goliți pur și simplu recipientul pentru murdărie după terminarea lucrului. Acesta este un ghid privind modul de îngrijire și întreținere a mașinilor de curățat.

    Curățarea habitatelor în acvacultură: dezinfecția în crescătorii

    În prezent, nu există boli fatale în sensul epidemiilor la pești. Bolile emergente, cum ar fi păduchii de mare la somon, împiedică creșterea peștilor, dar nu sunt fatale pentru populația de pești. Ratele de mortalitate mai mari apar, de obicei, ca urmare a schimbărilor din apă, cum ar fi impuritățile sau defectele tehnice. În cazul crustaceelor, cum ar fi creveții, se cunosc epidemii mortale, dar originea nu a fost încă cercetată în detaliu. În Europa și America de Nord, curățenia minuțioasă și așa-numitele concepte alb-negru - adică separarea spațială și vizuală strictă a zonelor, ajută la prevenirea introducerii de germeni în incubator. De asemenea, angajații trebuie să își schimbe pantofii și hainele atunci când se deplasează de la birou la zona de producție.

    Instalațiile de acvacultură trebuie dezinfectate în mod regulat după curățare. Dezinfecția este un proces chimic și fizic care ucide microorganismele și aduce numărul acestora la un nivel care nu este dăunător pentru sănătate. Suprafețele curate din rezervoare și bazine ar trebui să ofere peștilor un început fără germeni în noul lor mediu. Dezinfecția necesită suprafețe curate și uscate. Dacă suprafețele sunt încă umede, dezinfectanții sunt diluați și nu vor putea acționa corect. Dacă se aplică pe apă, cum ar fi o baltă, dezinfectanții nu vor funcționa deloc. Există doar câțiva agenți care permit dezinfecția umed pe umed. După curățarea și dezinfectarea rezervoarelor și bazinelor, echipamentul poate fi pregătit pentru a fi reumplut. Apoi, ciclul de la ou la puiet, cu creșterea și îngrășarea ulterioară în condiții stricte de igienă, poate începe din nou.

    Aparate de curățat cu presiune pentru sisteme de recirculare în aer liber

    Sistemele de acvacultură cu recirculare există și în aer liber și constau în iazuri sau bazine, cu debit de apă controlat. Spre deosebire de RAS din tancuri, cele din iazuri sau bazine necesită un flux constant de apă cu un volum mare de apă. Aparatele de curățat cu presiune mobile sunt utilizate în principal pentru curățarea în aceste instalații. Aparatele de curățat cu presiune staționare nu sunt de obicei posibile din cauza condițiilor locale. În funcție de cerințele de curățare, se recomandă, de asemenea, echipamente suplimentare, cum ar fi un accesroiu de curățare a suprafețelor, lănci și duze speciale sau duze de spumare. Dispozitivele de filtrare sunt, de asemenea, curățate cu echipamente de înaltă presiune. Mașinile de măturat-aspirat sau mașinile de frecat-aspirat sunt, de asemenea, adecvate, în funcție de starea podelei.

    Curățarea împrejmuirilor din plasă în ape deschise

    De obicei, acestea sunt ancorate ferm pe fundul mării și constau din platforme plutitoare și plase: incintele cu plase sunt situate în principal în mare, dar pot fi instalate în principiu în apă sărată, dulce sau sărată. Închiderile de plasă servesc drept habitat pentru pești până când aceștia ajung la mărime. Plasele, indiferent dacă sunt din plastic sau din metal, necesită curățare periodică din cauza diferitelor depuneri, inclusiv a germenilor și bacteriilor. În sectorul offshore, există diverse modalități de a curăța aceste plase mari. Acestea pot fi aduse pe uscat sau pe o platformă și curățate cu sisteme de curățare cu presiune mobile sau staționare sau pot fi curățate în mașini de spălat mari. În plus, există soluții de curățare pentru a curăța plasele mari la fața locului și sub apă cu ajutorul discurilor de curățare rotative.

    Plase maritime

