Agriculturaă acvatică și acvacultură - acești termeni reprezintă creșterea controlată a peștilor și crustaceelor. Producția de alimente, și anume pești, crustacee etc., este foarte importantă. Cu toate acestea, cultivarea algelor pentru industria chimică, farmaceutică și alimentară este, de asemenea, o ramură importantă a acvaculturii.
Diferitele instalații de incubație și reproducere a peștilor și crustaceelor diferă în ceea ce privește sarcinile lor: în incubator au loc incubația și creșterea. Aceștia sunt apoi plasați în bazine de acvacultură cu recirculare, unde sunt ținuți pentru îngrășare și creștere ulterioară. Cu toate acestea, toate instalațiile au un lucru în comun: curățarea și dezinfectarea acvariului sunt indispensabile. Procedura trebuie să fie adaptată la diferitele instalații. Acest lucru previne introducerea agenților patogeni și protejează ecosistemul acvatic, asigurând în cele din urmă succesul economic al întreprinderilor de acvacultură.