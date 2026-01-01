Dacă un singur animal dintr-o fermă de cai se îmbolnăvește, întreaga turmă se poate infecta rapid. Oricine a trecut vreodată printr-o astfel de experiență, în calitate de proprietar al unei ferme de cai, știe cât de important este să curățați și să dezinfectați întreaga instalație, inclusiv grajdul de cai.

Deși aceste sarcini sunt adesea îndeplinite de proprietarii de cai sau de personal, proprietarii de ferme ar trebui să știe ce trebuie făcut. La urma urmei, ei sunt responsabili pentru a se asigura că ferma este curată și că caii trăiesc în condiții sănătoase. În acest sens, este necesară o prezentare generală a persoanelor care îndeplinesc anumite sarcini și a momentului în care le îndeplinesc.

Deoarece o igienă bună în grajdul de cai promovează sănătatea animalelor și bunăstarea cailor. Cu cât grajdul de cai, padocul, boxa și toate celelalte zone din curte sunt mai curate, cu atât acestea sunt mai puțin potrivite ca habitat pentru virusuri, bacterii și paraziți. Rezultatul este că agenții patogeni se răspândesc mai puțin repede, iar animalele se îmbolnăvesc mai rar.