    La ce trebuie să fii atent când vine vorba de igiena grajdului

    Proprietarii de ferme de cai știu cât de importantă este curățarea periodică a grajdului de cai. Acest lucru se datorează faptului că o bună igienă a grajdului de cai și condițiile de igienă din întreaga fermă promovează bunăstarea și sănătatea tuturor cailor din fermă. Dezinfectarea grajdului de cai face, de asemenea, parte din buna igienă. Aceasta previne bolile. Există diferite cicluri de curățare de care trebuie să țineți cont, crescând semnificativ eficiența cu ajutorul echipamentului de curățare adecvat.

    Curățarea grajdurilor de cai

    De ce este importantă igiena într-un grajd de cai

    Dacă un singur animal dintr-o fermă de cai se îmbolnăvește, întreaga turmă se poate infecta rapid. Oricine a trecut vreodată printr-o astfel de experiență, în calitate de proprietar al unei ferme de cai, știe cât de important este să curățați și să dezinfectați întreaga instalație, inclusiv grajdul de cai.

    Deși aceste sarcini sunt adesea îndeplinite de proprietarii de cai sau de personal, proprietarii de ferme ar trebui să știe ce trebuie făcut. La urma urmei, ei sunt responsabili pentru a se asigura că ferma este curată și că caii trăiesc în condiții sănătoase. În acest sens, este necesară o prezentare generală a persoanelor care îndeplinesc anumite sarcini și a momentului în care le îndeplinesc.

    Deoarece o igienă bună în grajdul de cai promovează sănătatea animalelor și bunăstarea cailor. Cu cât grajdul de cai, padocul, boxa și toate celelalte zone din curte sunt mai curate, cu atât acestea sunt mai puțin potrivite ca habitat pentru virusuri, bacterii și paraziți. Rezultatul este că agenții patogeni se răspândesc mai puțin repede, iar animalele se îmbolnăvesc mai rar.

    Igiena în grajdurile de cai și în curte

    Avantajele curățării regulate a grajdului de cai (sau curățării acestuia):

    • Distrugerea surselor de viață ale agenților patogeni
    • Reducerea apariției bolilor
    • Mai puțină răspândire a bolilor
    • Creșterea bunăstării și a sănătății cailor
    Curățarea pereților din grajd

    Pentru a obține o bună igienă a grajdului de cai, acesta nu trebuie curățat până la ultimul pai. Cel mai important lucru este îndepărtarea regulată a furajelor grosiere, a așternutului și a excrementelor. Acarienii, sporii de mucegai sau alți agenți patogeni și germeni se pot atașa de acestea.

    De asemenea, dacă gunoiul de grajd și gunoiul de grajd sunt depozitate prea mult timp într-un mediu umed, acestea încep să putrezească. Acest lucru creează amoniacul, un gaz cu miros înțepător și otrăvitor. Ca și prea mult praf, amoniacul irită tractul respirator și membranele mucoase ale cailor. Animalele pot suferi arsuri chimice la nivelul tractului respirator și al esofagului sau pot dezvolta o tuse cronică care le afectează permanent plămânii.

    Dacă amoniacul intră în contact cu urina sau cu apa din troaca de băut, formează amoniac. Această leșie puternică poate ataca cornul copitelor și pielea calului. Curățarea regulată a grajdului de cai și un bun aport de aer proaspăt contracarează formarea amoniacului. Ventilația echilibrată menține aerul din grajdul cailor rece și uscat. Dar aceste particule sunt mereu în mișcare, chiar și cele mai mici particule și praful sunt purtate în afara grajdurilor.

    Igiena grajdurilor include, de asemenea, deparazitarea cailor. Este logic să se introducă un regim de deparazitare comun pentru toate animalele. Ar trebui discutat cu un medic veterinar dacă un concept de deparazitare strategică sau selectivă are mai mult sens.

    O bună igienă a calului protejează împotriva acestor boli

    O bună igienă în ferme și grajduri previne bolile și epidemiile, cum ar fi următoarele:

    • Herpes
    • Druse
    • Gripa
    • Boli fungice
    • Boala africană a calului
    • Virusul West Nile
    • Rabia
    • Virusul Borna
    • Leptospiroza

    Dacă un cal se îmbolnăvește de pesta cabalină africană, virusul West Nile sau rabie, proprietarii de ferme din Europa trebuie să raporteze acest lucru în conformitate cu legislația UE privind sănătatea animală. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882, care este încă aplicabil și în Regatul Unit, arată care sunt bolile animalelor care trebuie, de asemenea, notificate în Europa.

    Igiena previne bolile cailor

    Curățarea și dezinfecțiea grajdurilor de cai: ciclu de curățare

    Curățarea grajdurilor pentru cai este împărțită în lucrări de curățare zilnice, săptămânale și anuale. În funcție de gradul de murdărie, ar trebui, de asemenea, să dezinfectați grajdul de cai. Este important să aveți o decizie și o comunicare clară cu privire la sarcinile care sunt efectuate de către cine. Este logic să documentați munca zilnică, săptămânală și anuală în scopuri de documentare.

    Curățarea zilnică

    Curățați zilnic locurile de joacă și boxele pentru cai. Acest lucru include îndepărtarea excrementelor de cal și a așternutului umed cu o furcă și o roabă; acest lucru se aplică și în grajdul deschis și în padoc. De asemenea, curățați zilnic aleile și manejul de fecale și reziduuri de urină.

    Curățarea dejecțiilor din grajdul cailor

    Sfat - schimbați cărucioarele:

    Folosiți un alt cărucior pentru curățarea grajdului decât pentru hrănirea cu fân. Astfel se asigură că nu ajung germeni în hrana proaspătă.

    Curățarea zonelor de hrănire și adăpare cu un aspirator umed-uscat

    În plus față de curățarea gunoiului, curățarea zilnică a grajdurilor pentru cai include, de asemenea:

    • Verificare poțiuni
    • Verificarea jgheabului pentru cai
    • Verificare rastel
    • Stropire
    • Eventual stropiți din nou salteaua de gunoi de grajd

    În cazul în care există reziduuri uscate de hrană în jgheabul calului, în jgheabul de băut sau în rastel, îndepărtați-le. Apa caldă și un burete sau o perie sunt ideale pentru curățare. Pentru murdăria abundentă se poate utiliza un aspirator umed-uscat. Acest lucru este valabil și pentru instalațiile de hrănire și de băut din grajdul deschis și de pe padoc.

    Dezinfectați jgheaburile de apă și jgheaburile pentru cai dacă este găsit un animal mort în ele. Acest lucru împiedică răspândirea germenilor. După ce bălegarul vechi a fost îndepărtat din boxa calului, podeaua este presărată din nou cu paie, granule de paie, așchii sau rumeguș. De asemenea, saltelele de bălegar trebuie stropite zilnic. Noua așternut asigură că nu se formează amoniac dăunător, iar caii nu trebuie să stea în propriul lor bălegar.

    Curățarea săptămânală

    În plus față de treburile zilnice, există unele lucrări de curățenie pe care proprietarii de grajduri pentru cai ar trebui să le efectueze aproximativ o dată pe săptămână. Acestea includ:

    • Curățarea și dezinfectarea adăpătorii pentru cai
    • Curățarea și dezinfectarea jgheaburilor
    • Curățarea boxelor pentru cai și a coridoarelor

    Măturatul este necesar pentru a curăța periodic grajdul de praf. Aceasta servește igienei de bază a grajdului. Pentru a nu stârni praf suplimentar atunci când măturați cu mătura, umeziți mai întâi podeaua grajdurilor de cai și a coridoarelor.

    Pentru o curățare mai rapidă și mai eficientă, are sens să folosiți un aspirator în locul unei mături. Funcția de aspirare a mașinii asigură că murdăria nu este amestecată, ceea ce înseamnă că nu trebuie să udați podeaua. Acest lucru înseamnă că grajdul poate fi curățat mai rapid și mai ușor..

    Curățarea grajdurilor de cai cu o mașină de măturat cu post de conducere

    O mașină de măturat-aspirat acționată manual este de obicei suficientă pentru fermele mici. O mașină de măturat cu post de conducere este ideală pentru fermele mai mari, permițând curățarea mai rapidă a zonelor mari. Atât mașina de măturat manuală, cât și cea cu post de conducere pot fi echipate cu o perie laterală pentru a ajunge eficient la colțuri.

    După curățarea boxelor pentru cai, verificați dacă nu a rămas umezeală pe zonele aspre și inegale ale podelei. Pentru că altfel acolo se pot forma rapid germeni noi. Apa de curățare rămasă poate fi îndepărtată eficient cu un aspirator umed-uscat, de exemplu. Orice umezeală reziduală trebuie apoi să se usuce de la sine. O bună ventilație ajută.

    În funcție de gradul de murdărie, curățarea săptămânală a grajdului include și:

    • Spălarea păturilor pentru cai
    • Spălarea suporturilor de șa
    • Spălarea bandajelor

    Curățarea anuală

    Curățarea întregului grajd de cai cel puțin o dată pe an este o necesitate. În mod ideal, curățarea ar trebui să aibă loc într-o zi caldă de primăvară sau de vară. Acest lucru se datorează faptului că caii trebuie să poată sta afară timp de cel puțin 24 până la 48 de ore.

    Curățarea boxelor cu un accesoriu pentru curățarea suprafețelor

    Curățarea boxelor și a incintelor pentru cai

    Goliți complet boxele pentru cai și țarcul de joacă. Apoi curățați-le și dezinfectați-le complet, precum și covorașele grajdurilor, cu ajutorul unui aparat de curățat cu presiune.

    De asemenea, curățarea și dezinfectarea boxelor pentru cai fac întotdeauna parte din programul de curățare după ce un cal s-a mutat. La urma urmei, atunci când un cal nou se mută în boxă, aceasta trebuie să fie curată pentru bunăstarea animalului. Dacă trec mai multe săptămâni înainte ca noul cal să se mute, trebuie să curățați și să dezinfectați din nou.

    Curățarea anuală a boxei calului este importantă, deoarece se curăță și pereții despărțitori ai boxei, eliminând paraziții care s-ar fi putut strecura pe pereții de lemn.

    Curățarea grajdului de cai: alte sarcini anuale

    În plus față de grajdul și incinta pentru cai, ar trebui să curățați toate celelalte camere și zone ale fermei de cai în timpul curățeniei anuale:

    Sala de echitatie:

    • Îndepărtați pânzele de păianjen
    • Măturați plăcile
    • Curățați oglinda

    Sfat - utilizarea instrumentelor de curățare potrivite:

    Pânzele de păianjen pot fi îndepărtate rapid și eficient cu un aspirator umed-uscat cu un tub prelungitor. Un aspirator pentru ferestre sau o perie cu role este ideală pentru oglinzi. Aceasta din urmă poate fi conectată la un furtun sau la un aparat de spălat cu presiune.

    Curățarea regulată a padocului

    Gard și padoc:

    • Îndepărtați pietrele
    • Îndepărtați plantele otrăvitoare, dacă este necesar
    • Verificați gardurile și reparați-le dacă este necesa
    Curățarea camerei de tackuri cu un aspirator umed uscat

    Depozitul și camera de tack-uri de călărie:

    • Măturați și curățați
    • Verificați stâlpii, suporturile și alte ustensile
    • Curățați și dezinfectați păturile și șaua de iarnă
    • Curățați materialele de curățenie și cutia de curățare
    Curățarea magaziei de furaje

    Magazie de furaje:

    • Aruncați alimentele expirate
    • Goliți și spălați containerele pentru furaje
    • Curățați bine cu o mătură sau o mașină de măturat

    Curățați terenul de echitație de buruieni. Pentru un aspect curat, este de asemenea o idee bună să revopsiți bordurile, obstacolele și alte elemente.

    Sfat - monitorizați regulat apa din fântână:

    Dacă caii beau apă din fântână, aceasta trebuie testată oficial o dată pe an. Acest lucru garantează că apa nu conține salmonella, bacteria E.coli sau alți agenți patogeni.

    Curățarea grajdului cu un aparat de spălat cu presiune

    Etape detaliate pentru curățarea și dezinfectarea anuală a grajdurilor pentru cai

    Ar trebui să efectuați o curățare anuală majoră a grajdurilor pentru cai în îmbrăcămintea de protecție corectă. În plus, are sens să respectați o procedură predefinită. Acest lucru împiedică efectuarea de două ori a lucrărilor de curățare și asigură curățarea completă a grajdului.

    Îmbrăcăminte pentru curățare și dezinfecție

    Trebuie să purtați îmbrăcăminte adecvată în timpul curățării grajdului. În timpul curățării, următoarele haine de protecție sunt o idee bună:

    • Îmbrăcăminte rezistentă pentru a vă proteja împotriva prafului și a murdăriei
    • Cizme de cauciuc
    • Mănuși de protecție
    • Ochelari de protecție
    • Protecția respirației
    • Protecție auditivă (atunci când se utilizează un aparat de curățat cu presiune)

    În timpul curățării, purtați un costum de protecție complet impermeabil peste hainele solide, inclusiv o glugă. De asemenea, cizmele de cauciuc, protecția respiratorie, ochelarii de protecție și mănușile de protecție nu trebuie să permită trecerea dezinfectantului.

    Procesul de curățare a grajdurilor pentru cai

    Următoarea procedură este recomandată pentru curățarea și dezinfectarea eficientă a grajdului de cai:

    1. Scoaterea cailor din grajd

    Pentru ca proprietarii de cai sau personalul grajdului să curețe grajdul, toți caii trebuie mai întâi aduși în padoc. Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru toate animalele.

    2. Eliminarea gunoiului și măturatul

    Odată ce animalele au ieșit din grajd, îndepărtați mai întâi excrementele de cal și așternutul umed cu o furcă și o roabă, la fel ca în timpul curățeniei zilnice.

    3. Curățarea adăpătoarelor pentru cai

    Este timpul să curățați jgheaburile și adăpătoarele pentru cai. Aici ar trebui să folosiți un aspirator umed-uscat, în special în fermele mari.

    Cu un aspirator umed-uscat, este ușor să aspirați reziduurile de hrană din troacă, indiferent dacă sunt lichide sau solide. După aceea, puteți mătura temeinic boxele și culoarele pentru cai cu o mașină de măturat.

    Scoaterea cailor din grajd
    Măturarea grajdului și eliminarea reziduurilor
    Aspirarea grajdului cu un aspirator umed-uscat
    Spălarea grajdului cu presiune cu un accesoriu pentru curățarea suprafețelor
    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor în acțiune

    4. Curățare umedă

    Curățarea eficientă a grajdului de cai: cu ajutorul unui dispozitiv de curățat cu presiune, grajdurile de cai, locurile de joacă și coridoarele pot fi curățate rapid și ușor.

    Este posibil să curățați boxa calului atât cu un aparat de curățat cu presiune cu apă rece, cât și cu unul cu apă caldă. Apa caldă are avantajul că dizolvă murdăria mai repede. De asemenea, reduce încărcătura de germeni din grajdul pentru cai.

    Este important să curățați temeinic atât podeaua, cât și pereții despărțitori ai boxelor cu aparatul de curățat cu presiune. De asemenea, se recomandă pulverizarea jgheaburilor pentru cai și a jgheaburilor de băut. Utilizați un detergent de suprafață pentru a curăța podeaua. Acest lucru împiedică împrăștierea murdăriei pe pereții sau pereții despărțitori deja curați.

    Utilizați agenți de curățare pentru a îndepărta murdăria abundentă. Agenții de curățare alcalini sau detergenții cu spumă sunt deosebit de eficienți. Acestea dizolvă murdăria insolubilă în apă și îndepărtează reziduurile de fecale și furaje care conțin proteine și grăsimi.

    Sfat: Covorașele de cauciuc pentru grajduri trebuie, de asemenea, curățate anual. Pulverizați-le bine din ambele părți cu un detergent de înaltă presiune.

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    5. Dezinfectați grajdul pentru cai, dacă este necesar

    După ce s-a terminat de umezit și s-au uscat podelele, pereții boxelor, jgheaburile și adăpătoarele, poate începe următorul pas: dezinfectarea grajdului de cai. Purtați hainele de protecție descrise mai sus atunci când faceți acest lucru.

    În plus, asigurați-vă că utilizați un dezinfectant inofensiv pentru cai, astfel de dezinfectanți biodegradabili pot fi găsiți în magazinele specializate.

    Aplicați dezinfectantul în conformitate cu instrucțiunile producătorului în orice loc din grajd cu ajutorul aparatului de spălat cu presiune: podea, pereți despărțitori ai boxelor, jgheaburi, adăpători - și culoarul trebuie, de asemenea, dezinfectat.

    Este important să dezinfectați întregul grajd de cai:

    • În cel mai îndepărtat colț
    • Covoare stabile din ambele părți
    • Unelte precum furcă, mătură și roabă

    După ce toate suprafețele grajdului au fost dezinfectate, clătiți-le bine cu apă. În cazul pereților tencuiți, este recomandabil, de asemenea, să le dați cu var, dacă este necesar. Aceasta acționează, de asemenea, ca un dezinfectant.

    6. Uscarea

    Grajdurile trebuie să fie complet uscate înainte readuceți caii în grajd. Dacă, de exemplu, s-a acumulat apă de curățare în jgheaburi, o puteți îndepărta cu un aspirator umed-uscat. Asigurați-vă că grajdurile sunt ventilate pentru a accelera uscarea. Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea aerului. Alocați aproximativ una până la două zile pentru aceasta.

