    ÎNDEPĂRTAREA EFICIENTĂ A GRAFFITI-URILOR

    Există multe metode de îndepărtare a graffiti-urilor. De la curățarea cu apă caldă cu presiune la diferite metode de sablare, metoda adecvată este selectată în funcție de aspecte precum tipul de vopsea graffiti, materialul substratului și reglementările locale și legale. În plus, există opțiuni preventive, astfel încât graffiti-urile nedorite să poată fi îndepărtate mai convenabil și mai delicat data viitoare.

    Îndepartarea graffiti-ului de pe pereții clădirilor

    Aproape că nu există un subiect în care granița dintre artă și vandalism să fie atât de îngustă ca în cazul graffiti-ului. Deși situația juridică variază în întreaga lume, picturile murale ilegale provoacă daune de milioane de euro în fiecare an în multe țări. Există numeroase metode de îndepărtare a graffiti-urilor. Alegerea metodei adecvate depinde de mulți factori. Cu toate acestea, pot fi luate și măsuri preventive pentru a proteja suprafețele, astfel încât graffiti-ul să poată fi îndepărtat mai ușor și mai delicat data viitoare.

    Îndepartarea graffiti-ului cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Cei mai importanți parametri în îndepărtarea graffiti-ului

    Tipul și timpul de expunere al vopselei graffiti joacă un rol decisiv în modul în care vopseaua poate fi îndepărtată. Cu cât vopseaua aderă mai puțin timp la substrat, cu atât mai bine poate fi îndepărtată. Tipul, porozitatea și capacitatea de absorbție a substratului sunt, de asemenea, foarte importante - deoarece cu cât vopseaua pătrunde mai adânc, cu atât este mai greu să o scoți din nou. Cu alte cuvinte, cu cât suprafața este mai închisă, cu atât este mai ușor de îndepărtat graffiti-ul. Reglementările locale și legale joacă, de asemenea, un rol. De exemplu, dacă graffiti-ul se află pe fațada unei clădiri clasate, anumite metode chimice de curățare nu pot fi utilizate pentru îndepărtare, în funcție de politica locală.

    Aspecte pentru îndepărtarea graffiti-ului

    • Tipul de graffiti
    • Vechimea graffiti-ului
    • Tipul, porozitatea și capacitatea de absorbție a substratului
    • Reglementări locale și legale

    Tipuri și componente ale vopselelor graffiti pentru îndepărtare

    Compoziția vopselelor graffiti este la fel de diversă ca și celelalte opțiuni disponibile pe piață. Componentele care fac îndepărtarea mai dificilă decât orice altceva sunt uleiurile, lianții, agenții de propulsie, solvenții și diferiți pigmenți. Primele 3 tipuri de graffiti utilizate sunt vopseaua spray și lacurile, markerele și stilourile de pâslă și spray-ul cu bitum. Vopseaua spray și lacurile pot fi identificate prin faptul că sunt de obicei aplicate pe o suprafață largă, marginile fiind ușor mai subțiri decât zona centrală. Markerele și stilourile cu vârf de pâslă tind să fie aplicate uniform. Deoarece sunt foarte subțiri, acestea pătrund adânc în suprafața desenată. Spray-ul de bitum, numit și strat de acoperire, este foarte lipicios și una dintre cele mai încăpățânate forme atunci când vine vorba de îndepărtare.

    Vechimea graffiti-ului

    Cele mai bune rezultate ale îndepărtării graffiti sunt obținute atunci când graffiti-ul este îndepărtat imediat după aplicare. În plus, îndepărtarea promptă poate preveni eventuale alte graffiti.

    Tipuri și componente ale vopselelor graffiti

    Tipuri de baze

    Graffiti pot fi găsite pe tot felul de materiale. Pereții caselor, fațadele și zidurile de protecție de pe autostrăzi, de exemplu, sunt realizate din ipsos, beton sau gresie. Trenurile, trenurile suburbane și stațiile de transport sunt, de asemenea, ținte populare - atât ferestrele din sticlă și plastic, cât și băncile din lemn sau plastic. În plus, materiale precum metalul, vopseaua sau asfaltul sunt, de asemenea, folosite ca bază pentru graffiti, de exemplu în semnele de circulație, mașini sau drumuri.

    Reglementări locale și legale

    Pentru îndepărtarea graffiti-urilor trebuie respectate reglementările locale. Aceasta se referă în primul rând la utilizarea agenților de curățare. În special în cazul protejării clădirilor clasate, trebuie acordată o atenție sporită acestui aspect. În cazul clădirilor clasate, se întâmplă adesea ca numai anumite substanțe chimice (sau chiar deloc) să poată fi utilizate pentru îndepărtarea graffiti-urilor.

    Graffiti pe diverse suprafețe
    Curățarea și restaurarea monumentelor

    Curățarea și restaurarea monumentelor este o sarcină care prezintă un set unic de provocări. Unul dintre considerentele cheie este riscul de a deteriora aceste obiecte prețioase și istorice prin proceduri incorecte. Pentru a determina tehnicile de curățare adecvate, este necesară o analiză aprofundată a materialelor, a tipului și nivelului de murdărie, precum și a formelor și structurilor implicate. Aceasta implică adesea testarea posibilelor metode de curățare pe suprafețe de probă pentru a se asigura eficacitatea și siguranța acestora. Unele dintre opțiunile disponibile pentru curățarea restaurării includ sablarea cu particule la presiune joasă, curățarea cu apă fierbinte la presiune înaltă cu o etapă de abur, sablarea cu gheață carbonică, sau chiar tehnologia laser.

    Cum să îndepărtați graffiti

    Modul corect de îndepărtare a graffiti-ului se bazează pe considerentele menționate mai sus. În plus, concentrația și timpul de expunere ale agenților adecvați (chimici) de îndepărtare a graffiti-urilor, dacă sunt utilizați, joacă un rol important. Agenții au, de obicei, un conținut ridicat de solvent și trebuie utilizați individual, în concentrația și secvența corecte, pentru a obține un rezultat reușit. Aceștia dizolvă liantul din vopseaua graffiti, astfel încât aceasta să poată fi apoi spălată de pe fațadă. Utilizarea detergenților chimici convenționali necorespunzători poate duce la deteriorarea suprafețelor sau chiar la pătrunderea vopselei mai adânc în substrat. Acest lucru se poate întâmpla și dacă nu sunt utilizate corect. Ca toți agenții de curățare, agenții de îndepărtare a graffiti-urilor au un interval de temperatură țintă în care funcționează cel mai bine. Pentru mulți agenți de îndepărtare a graffiti-urilor, aceasta este între 10 și 15 °C.

    Sfat 1 - Întotdeauna testați mai întâi

    Înainte de a începe îndepărtarea efectivă a graffiti-ului, unealta aleasă și dispozitivul de îndepărtare a graffiti-ului trebuie testate pe o secțiune mică, într-un loc adecvat.

    Sfat 2 - Îndepărtați mecanic cât mai mult posibil

    Dacă materialul și mediul de lucru permit acest lucru, curățarea prealabilă manuală este ideală. De asemenea, din motive de mediu, este logic să se îndepărteze mecanic cât mai multă vopsea pentru a utiliza cât mai puține substanțe (chimice) de îndepărtare a graffiti-urilor.

    Îndepărtare graffiti cu aparate de spălat cu înaltă presiune

    Curățare cu înaltă presiune cu apă caldă

    Curățarea cu presiune este o metodă importantă în îndepărtarea graffiti-urilor. În special pentru piatra artificială sau cărămidă, apa caldă sub înaltă presiune este un mijloc eficient. Are avantajul consumului redus de apă și al puterii ridicate de curățare. De regulă, lucrările se efectuează la o temperatură cuprinsă între 60 și 80 °C. Acest lucru face ca produsele (chimice) de îndepărtare a graffiti-urilor să acționeze mai rapid și mai eficient.

    Dacă graffiti-ul trebuie îndepărtat dintr-un loc în care nu se poate ajunge ușor nici la electricitate, nici la rețeaua de apă, soluția ideală este un aparat portabil cu presiune cu apă caldă. Aceasta funcționează autosuficient datorită rezervoarelor de apă și combustibil încorporate și este proiectată pentru utilizare mobilă.

    Îndepărtare graffiti prin sablare cu particule abrazive

    Procesul de sablare cu particule abrazive

    Îndepărtarea delicată a petelor persistente și a murdăriei - iată pentru ce este perfect procesul de sablare cu particule. Acesta este utilizat pentru îndepărtarea mecanică, dar delicată, a graffiti-urilor de pe suprafețe precum piatra naturală și cărămida. În acest proces, aerul comprimat este generat de un compresor (cu o capacitate minimă de 4 m3 pe minut), iar la acesta se adaugă un abraziv dozat cu precizie. Pe piață sunt disponibile peste 2 000 de tipuri de abrazivi, care variază în funcție de material, grad de duritate, dimensiune și formă a granulelor. Gradul de duritate al abrazivului trebuie să fie definit în prealabil prin teste conform scalei Mohs. Adesea, un abraziv dur, dar foarte fin, cu o granulație de 0,2 până la 0,8 mm este cea mai bună alegere. Pe de altă parte, abrazivele grosiere cu o granulație de 0,25 până la 1,4 mm și o duritate Mohs de 6 sau 7 sunt potrivite pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a graffiti-urilor dacă peretele trebuie oricum refăcut.

    Tipul și cantitatea corectă de abraziv și nivelul de presiune a aerului pot îndepărta graffiti de pe diferite tipuri de suprafețe. Cu toate acestea, există și materiale care nu se potrivesc unui proces de sablare cu particule. Metalul, sticla sau betonul, de exemplu, vor deveni tulburi sau sparte. Adăugarea unei cantități mici de apă (până la 120 l/h) la duză previne în mare măsură formarea prafului.

    Această procedură poate îndepărta adesea o mare parte din graffiti, în special partea care se află pe suprafață. Dacă suprafața este foarte absorbantă, poate fi necesar să se utilizeze ulterior agenți de curățare.

    Curățare graffiti cu gheață carbonică

    Curățare cu gheață carbonică

    Sablarea cu gheață carbonică este ideală pentru îndepărtarea graffiti-urilor de pe suprafețe sensibile. Metoda de sablare cu gheață carbonică este cunoscută pentru modul său delicat de operare - și poate fi utilizată în consecință pe acele suprafețe unde metodele de sablare cu particule ar fi prea abrazive. Dacă există graffiti pe sticlă, metal sau gresie, acestea pot fi îndepărtate eficient în acest mod. Sablarea cu gheață carbonică este foarte ecologică, deoarece nu există ape reziduale, substanțe chimice sau reziduuri de materiale de sablare după procesare. Doar substanțele sablate trebuie îndepărtate de pe pardoseală.

    Agentul de sablare este gheața carbonică granulată. Adică, granule de CO2 înghețate cu o temperatură de -79 °C. Granulele lovesc suprafața fațadei cu mai mult de 150 m/s, iar stratul de graffiti devine fragil din cauza diferenței mari de temperatură. Acesta devine friabil și se fisurează. În același timp, granulele de gheață carbonică pătrund în crăpăturile create în stratul de vopsea, unde se transformă imediat în gaz CO2 și spulberă literalmente particulele.

    Sfat - Utilizați întotdeauna gheață carbonică proaspătă

    După doar o zi, eficacitatea peletelor de gheață carbonică scade cu până la 20% - prin urmare, este recomandat să folosiți întotdeauna gheață carbonică proaspătă pentru îndepărtarea graffiti-ului.

    Nu se recomandă soluții DIY sau experimentare

    În cazul în care graffiti-ul trebuie îndepărtat, trebuie întotdeauna apelat la ajutor profesional. Există companii specializate în acest domeniu care știu ce unelte și echipamente să folosească. Încercările de a îndepărta graffiti-ul folosind o soluție de bricolaj merg de obicei prost, iar vopseaua se împrăștie sau este doar împinsă mai departe în substrat. De asemenea, graffiti-ul nu trebuie pur și simplu vopsit peste fără a-l îndepărta mai întâi. Acest lucru poate duce la o așa-numită "sângerare prin" a graffiti-ului vopsit, astfel încât cel puțin nuanțele să se vadă după o perioadă scurtă de timp.

    Îndepărtarea graffiti-urilor și protejarea mediului

    Prima veste proastă: Îndepărtarea graffiti fără utilizarea de substanțe chimice nu funcționează întotdeauna. Metodele menționate sunt, totuși, ecologice. Curățarea cu înaltă presiune economisește apă - în comparație cu utilizarea unui furtun de apă convențional. Substanțele (chimice) de îndepărtare a graffiti-urilor trebuie utilizate în cantități cât mai mici. În cazul sablării cu particule și cu gheață carbonică, nu se folosesc deloc substanțe chimice și nu se produc aproape deloc materiale reziduale. Cel mai dificil factor de mediu în îndepărtarea graffiti-ului este vopseaua însăși. Prin urmare, particulele produse sau apele reziduale trebuie colectate și eliminate sau reciclate în mod corespunzător.

    Prevenirea folosind protecția adecvată împotriva graffiti-ului

    Nu există protecție împotriva graffiti-ului, dar se pot lua măsuri preventive pentru a facilita îndepărtarea ulterioară a vopselei și pentru a proteja suprafețele împotriva deteriorărilor semnificative. Cu toate acestea, chiar și în cazul unei protecții adecvate, este adevărat că, cu cât graffiti-ul este îndepărtat mai repede după ce a fost pulverizat, cu atât este mai ușor de îndepărtat vopseaua.

    Pe piață sunt disponibile numeroase opțiuni pentru protecția împotriva graffiti-ului. În esență, se poate face o distincție între sistemele sacrificiale și cele permanente pentru protecția împotriva graffiti.

    Sistemele sacrificiale - cunoscute și sub denumirea de protecție semipermanentă - trebuie aplicate din nou după ce graffiti-ul a fost îndepărtat. Prin urmare, stratul superior (stratul de protecție) este "sacrificat". Cu protecția semipermanentă, un al doilea strat rămâne pe suprafață.

    Pe de altă parte, straturile de protecție temporară se îndepărtează complet, deoarece sunt formate dintr-un singur strat - de obicei ceară naturală, acrilați sau polizaharide. De obicei, acestea nu conțin solvenți. Dacă este aplicată vopsea, graffiti-ul de pe aceste substraturi poate fi îndepărtat prin curățare cu apă caldă la presiune ridicată.

    Sistemele permanente formează filme insensibile la solvenți pe suprafețele tratate și durează până la 10 ani. Graffiti-ul se îndepărtează ușor cu ajutorul agenților de curățare adecvați și al unei cârpe absorbante. Un bonus plăcut este faptul că acoperirea nu numai că facilitează îndepărtarea graffiti-urilor, dar protejează și suprafețele împotriva multor alte tipuri de influențe de mediu, precum și împotriva luminii UV.

