Nu există protecție împotriva graffiti-ului, dar se pot lua măsuri preventive pentru a facilita îndepărtarea ulterioară a vopselei și pentru a proteja suprafețele împotriva deteriorărilor semnificative. Cu toate acestea, chiar și în cazul unei protecții adecvate, este adevărat că, cu cât graffiti-ul este îndepărtat mai repede după ce a fost pulverizat, cu atât este mai ușor de îndepărtat vopseaua.
Pe piață sunt disponibile numeroase opțiuni pentru protecția împotriva graffiti-ului. În esență, se poate face o distincție între sistemele sacrificiale și cele permanente pentru protecția împotriva graffiti.
Sistemele sacrificiale - cunoscute și sub denumirea de protecție semipermanentă - trebuie aplicate din nou după ce graffiti-ul a fost îndepărtat. Prin urmare, stratul superior (stratul de protecție) este "sacrificat". Cu protecția semipermanentă, un al doilea strat rămâne pe suprafață.
Pe de altă parte, straturile de protecție temporară se îndepărtează complet, deoarece sunt formate dintr-un singur strat - de obicei ceară naturală, acrilați sau polizaharide. De obicei, acestea nu conțin solvenți. Dacă este aplicată vopsea, graffiti-ul de pe aceste substraturi poate fi îndepărtat prin curățare cu apă caldă la presiune ridicată.
Sistemele permanente formează filme insensibile la solvenți pe suprafețele tratate și durează până la 10 ani. Graffiti-ul se îndepărtează ușor cu ajutorul agenților de curățare adecvați și al unei cârpe absorbante. Un bonus plăcut este faptul că acoperirea nu numai că facilitează îndepărtarea graffiti-urilor, dar protejează și suprafețele împotriva multor alte tipuri de influențe de mediu, precum și împotriva luminii UV.