Îndepărtarea delicată a petelor persistente și a murdăriei - iată pentru ce este perfect procesul de sablare cu particule. Acesta este utilizat pentru îndepărtarea mecanică, dar delicată, a graffiti-urilor de pe suprafețe precum piatra naturală și cărămida. În acest proces, aerul comprimat este generat de un compresor (cu o capacitate minimă de 4 m3 pe minut), iar la acesta se adaugă un abraziv dozat cu precizie. Pe piață sunt disponibile peste 2 000 de tipuri de abrazivi, care variază în funcție de material, grad de duritate, dimensiune și formă a granulelor. Gradul de duritate al abrazivului trebuie să fie definit în prealabil prin teste conform scalei Mohs. Adesea, un abraziv dur, dar foarte fin, cu o granulație de 0,2 până la 0,8 mm este cea mai bună alegere. Pe de altă parte, abrazivele grosiere cu o granulație de 0,25 până la 1,4 mm și o duritate Mohs de 6 sau 7 sunt potrivite pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a graffiti-urilor dacă peretele trebuie oricum refăcut.

Tipul și cantitatea corectă de abraziv și nivelul de presiune a aerului pot îndepărta graffiti de pe diferite tipuri de suprafețe. Cu toate acestea, există și materiale care nu se potrivesc unui proces de sablare cu particule. Metalul, sticla sau betonul, de exemplu, vor deveni tulburi sau sparte. Adăugarea unei cantități mici de apă (până la 120 l/h) la duză previne în mare măsură formarea prafului.

Această procedură poate îndepărta adesea o mare parte din graffiti, în special partea care se află pe suprafață. Dacă suprafața este foarte absorbantă, poate fi necesar să se utilizeze ulterior agenți de curățare.