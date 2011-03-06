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    การทำความสะอาดพื้น PVC และเสื่อน้ำมัน

    พื้น PVC และเสื่อน้ำมันเป็นวัสดุปูพื้นที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยทั่วไปแล้ววัสดุปูพื้นเหล่านี้ทำความสะอาดได้ง่ายมาก แต่มีบางจุดที่ควรใส่ใจทำความสะอาดเป็นพิเศษอยู่

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    การทำความสะอาดวัสดุปูพื้นที่มีความยืดหยุ่นสูง

    มีวัสดุที่ใช้ปูพื้นอีกประเภทหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นสูง และเมื่อมองแวบแรก ก็ยากที่จะแยกความแตกต่างระหว่างพีวีซีปูพื้น เสื่อน้ำมัน วัสดุปูพื้นจะมีวิธีทำความสะอาดและการดูแลรักษาคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันที่การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ

    Kärcher tips for cleaning PVC floors

    พื้น PVC

    พื้น PVC ประกอบด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ และมีจำหน่ายทั้งแบบแผ่น กระเบื้อง หรือกระเบื้องแบบ click-in วัสดุนี้มีความทนทานเป็นพิเศษและทนต่อสภาพความเป็นด่างและสารเคมี แต่หากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีความเป็นกรดสูงอาจทำให้สีด่างได้ ต้องใช้ความระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยง เช่น ยาขัดรองเท้า เขม่า รอยจากปากกาสักหลาด ฯลฯ อาจซึมเข้าเนื้อ PVC วัสดุนี้มีความไวต่อประกายไฟ

    Kärcher tips for cleaning linoleum

    เสื่อน้ำมัน

    เสื่อน้ำมัน เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนพื้นพีวีซี เนื่องจากวัสดุนี้ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น น้ำมันลินสีด ไม้ก๊อกหรือแป้งไม้ และเรซินธรรมชาติ แผ่นพื้นจะคลายความร้อนได้ช้ามาก ทำให้รู้สึกอุ่นใต้ฝ่าเท้า ตรงกันข้ามกับ PVC เสื่อน้ำมันมีความไวต่อสารทำความสะอาดที่เป็นด่างอย่างแรง (ค่า pH >10) และเคมีเข้มข้น เสื่อน้ำมันมีคุณสมบัติในการเก็บกักความชื้น

    Kärcher tips for cleaning elastomer floor coverings

    พื้นยาง

    พื้นยาง มักไม่ค่อยพบในพื้นที่ส่วนตัว แต่มักใช้ในพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร เช่น บันไดและห้องซักรีด วัสดุปูพื้นมีความทนทานสูง แต่ไวต่อสารทำความสะอาดที่เป็นด่างอย่างแรง (ค่า pH >10) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นกรดอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสี แต่วัสดุปูพื้นที่เป็นยางค่อนข้างทนทาน

    ใช้คลิปหนีบกระดาษทดสอบแยกประเภทวัสดุพื้น

    หากไม่แน่ใจว่าพื้นบ้านทำมาจากวัสดุอะไร สามารถทดสอบด้วยคลิปหนีบกระดาษให้ทดสอบบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ใช้ไฟแช็คลนที่ปลายคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกตรงแล้วให้ร้อน ประมาณ 5 วินาที แล้วนำไปกดปลายโลหะร้อนลงบนพื้น ใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีแล้วดึงออก และให้สังเกตุจากกลิ่น และลักษณะของรูที่ถูกเจาะ

    Kärcher tips: Paper clip test for PVC and linoleum

    พื้น PVC

    • ปลายคลิปกระดาษจะจมเข้าไปในเนื้อได้ง่ายกว่า
    • PVC จะเริ่มเผาไหม้จากผิวด้านบน
    • ปริเวณปากหลุมจะปูดขึ้น
    • เมื่อร้อนด้ายสามารถดึงออกได้
    • ปลายคลิปกระดาษจะมีลักษณะจับเขม่า
    • มีกลิ่นฉุน

    เสื่อน้ำมัน

    • ปลายคลิปกระดาษจะจมเข้าไปในเนื้อได้ง่ายกว่า
    • เสื่อน้ำมันจะไม่มีการเผาไหม้จากผิวด้านบน
    • ปากรูจะไม่บวมเมื่อถูกความร้อนแต่มีรอยเผาไหม้
    • มีกลิ่นคล้ายฟืนไฟ หรือกลิ่นน้ำมัน

    พื้นยาง

    • ปลายคลิปกระดาษจะจมเข้าไปในเนื้อได้ยากกว่า
    • พื้นยางจะไม่เผาไหม้
    • จะมีกลิ่นเผาไหม้ออกมาแต่ไม่ปูดบวม
    • มีกลิ่นเผาไหม้ยาง
    Wet-cleaning PVC and linoleum with a Kärcher mop

    พื้นสะอาดขึ้นได้ใน 2 ขั้นตอน

    วิธีการทำความสะอาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้เครื่องดูดฝุ่นร่วมกับการเช็ดถูด้วยผ้าหมาด ๆ โดยเริ่มจากใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกออกก่อน เช่น ฝุ่นและเส้นขนสัตว์เลี้ยง จากนั้นเช็ดถูพื้นด้วยผ้าหมาดด้วยไม้ถูพื้น ซักล้างบิดหมาดผ้าที่ใช้บ่อย ๆ เพราะให้พื้นสะอาดมากที่สุด ประการแรก ไม่ควรลืมทำความสะอาดบริเวณขอบของทุกห้องด้วย โดยค่อย ๆ ถูไล่ออกไปทางประตู เพื่อหลีกเลี่ยงรอยย่ำเท้า

    ไม้ถูพื้นสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียอยู่เช่นกัน: สำหรับคราบฝังแน่นจะยังคงใช้เวลาในการขจัดออก ด้วยน้ำปริมาณมากในการทำความสะอาด แต่พื้นพื้นจะใช้เวลานานกว่าจะแห้ง

    การทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัตโนมัติสะดวกกว่ามาก ใช้น้ำน้อยกว่า โดยเฉพาะรุ่นที่ทำความสะอาดได้หลายโหมด

    ทำความสะอาดได้เร็วกว่าด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    อีกทางเลือกที่ทันสมัยคือไม้ถูพื้นไฟฟ้า เช่น กลุ่มสินค้า Kärcher FC ลูกกลิ้งทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์หมุนด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาทีช่วยขจัดคราบสกปรกฝังแน่นได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งได้เปรียบบนพื้น PVC มีถังเก็บน้ำสกปรกแยกจากน้ำดีเพื่อให้น้ำสะอาดอยู่เสมอ

    Cleaning more quickly with Kärcher floor cleaners

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์เหมาะสำหรับพื้น PVC เสื่อน้ำมัน และพื้นยาง เพราะอุปกรณ์ใช้น้ำเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์จึงเพียงพอแล้ว แนะนำให้ถูตามทางยาว

    Cleaning PVC with a steam cleaner

    การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    การเช็ดทำความสะอาดด้วยไอน้ำเพื่อสุขอนามัย สามารถใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำแทนการเช็ดถูปกติได้ เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจะผลิตไอน้ำร้อนและเพื่สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียและไวรัส ได้สูงถึง 99.99% ด้วยอุณหภูมิที่สูง จึงไม่ต้องง้อสารเคมีในการทำความสะอาดเลย เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เนื่องจากไอน้ำที่ได้เป็นไอน้ำบริสุทธ์ จะไม่ทิ้งคราบตะกรันหรือริ้วรอยหลังจากทำความสะอาด และแห้งเร็วกว่าปกติ

    ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ออกแบบสำหรับทำความสะอาดพื้น ช่วยให้เคลื่อนหัวฉีดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วพร้อมปล่อยไอน้ำ เพื่อช่วยให้คราบสิ่งสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น แนะนำให้ถูในแนวทแยงเพื่อทำความสะอาดลึกลงไป คุณควรเปลี่ยนผ้าเป็นประจำเพื่อสุขอนามัย

    ขจัดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นได้บ่อยบนพื้น PVC เสื่อน้ำมันและพื้นยาง

    การเช็ดถูทั่วไป

    หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดมากเกินไปกับผ้าที่ชุ่ม เมื่อเวลานานไปคราบสกปรกอาจจับตัวขึ้นซึ่งทำให้มีลักษณะที่ไม่น่าดู วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดคราบด้วยการเช็ดถูคือการใช้ไม้ถูพื้นไฟฟ้าและน้ำร้อน (สูงสุด 60 °C) โดยถูตามยาวซ้ำ ๆ หลายครั้งโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดใด ๆ จนหมดโฟม

    การทำความสะอาดบริเวณอาคาร

    สำหรับห้องที่ทาสีหรือปรับปรุงใหม่ จะต้องขจัดคราบที่หลงเหลือจากการเก็บงานก่อสร้างออก โดยมากก็มีคราบดินสอทำเครื่องหมายวางแนว ซึ่งสามารถลบออกได้อย่างง่ายดายด้วยยางลบ คราบสีหลังทาสีสามารถขจัดออกได้ด้วยการเซาะออกหรือโดยการใช้น้ำอุ่นและฟองน้ำสีขาวที่นุ่มเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน คราบวานิชและคราบกาวสามารถขจัดออกจากเสื่อน้ำมันและพื้นยางโดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แต่หากเป็นพื้น PVC ควรทดสอบก่อน

    Kärcher tip: Removing migration on PVC

    ขจัดคราบสีตก

    เป็นปัญหาหลักบนพื้น PVC เช่นคราบน้ำยาขัดรองเท้า รอยขีดจากปากกาเมจิกหรือสีจากเศษอาหารที่อาจซึมเข้าไป สามารถขจัดคราบออกอย่างระมัดระวังโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์อาจผสมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ลงไปนิดหน่อยหากคราบฝังลึกและออกยาก

    Kärcher tip: Removing wax stains on PVC

    การขจัดคราบแว็กซ์

    แต่ละคราบมีความแตกต่าง อาจทำให้พื้นดูหมองลงไม่สดใส และจะต้องจัดการด้วยวิธีที่แตกต่างกัน คราบแว็กซ์สามารถละลายและดูดซับออกได้ด้วยผ้าหรือราดน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผมหรือใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ ข้อควรระวัง: ควรทำการทดสอบในบริเวณที่ใช้งานน้อยก่อน

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher floor cleaner

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่น

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