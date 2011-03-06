วิธีการทำความสะอาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้เครื่องดูดฝุ่นร่วมกับการเช็ดถูด้วยผ้าหมาด ๆ โดยเริ่มจากใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกออกก่อน เช่น ฝุ่นและเส้นขนสัตว์เลี้ยง จากนั้นเช็ดถูพื้นด้วยผ้าหมาดด้วยไม้ถูพื้น ซักล้างบิดหมาดผ้าที่ใช้บ่อย ๆ เพราะให้พื้นสะอาดมากที่สุด ประการแรก ไม่ควรลืมทำความสะอาดบริเวณขอบของทุกห้องด้วย โดยค่อย ๆ ถูไล่ออกไปทางประตู เพื่อหลีกเลี่ยงรอยย่ำเท้า
ไม้ถูพื้นสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียอยู่เช่นกัน: สำหรับคราบฝังแน่นจะยังคงใช้เวลาในการขจัดออก ด้วยน้ำปริมาณมากในการทำความสะอาด แต่พื้นพื้นจะใช้เวลานานกว่าจะแห้ง
การทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัตโนมัติสะดวกกว่ามาก ใช้น้ำน้อยกว่า โดยเฉพาะรุ่นที่ทำความสะอาดได้หลายโหมด