เราสามารถทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้วยของใช้ในบ้านได้ เช่น ผงซักฟอก ก็เป็นที่นิยม ซึ่งทำงานได้ดีมากในขจัดคราบหินปูนและคราบปัสสาวะ เนื่องจากมีสารปรับน้ำอ่อนและสารฟอกขาวรวมอยู่ด้วย วิธีใช้คือ เพียงแค่โรยผงซักฟอกลงในโถสุขภัณฑ์ด้านใน ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นทำความสะอาดด้วยแปรงขัดโถสุขภัณฑ์ สุดท้าย ล้างน้ำให้สะอาด และโถสุขภัณฑ์ของคุณก็จะเงางามเหมือนใหม่
ของใช้ในบ้านอีกอย่างที่ได้รับความนิยมคือ น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา โดยเทน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรและเบกกิ้งโซดา 2-3 ช้อนโต๊ะลงในโถสุขภัณฑ์ แล้วเกลี่ยให้ทั่ว หรือใช้น้ำส้มสายชู 100 ml หรือผงฟู แทนเบกกิ้งโซดาได้ ปล่อยให้ส่วนผสมทำปฏิกิริยาประมาณ 15 นาที จากนั้นขัดด้วยแปรงเพื่อกำจัดคราบหินปูนและคราบปัสสาวะ น้ำอัดลมโคล่า หรือเม็ดทำความสะอาดฟันปลอม ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน แต่จะต้องปล่อยให้ของใช้ในบ้านเหล่านี้ทำปฏิกิริยานานขึ้นประมาณ 30 นาที