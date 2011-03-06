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    การทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ให้สะอาดถูกสุขอนามัย

    ล้างห้องน้ำให้สะอาดไวและถูกสุขอนามัย ด้วยเคล็ดลับการทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ที่ถูกต้อง ช่วยเปลี่ยนงานยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายในเวลาอันรวดเร็ว

    Tips on cleaning toilets with a Kärcher device

    คราบสกปรกทั่วไป: คราบหินปูนและคราบปัสสาวะ

    คราบหินปูนและคราบปัสสาวะมักสะสมตามขอบและส่วนโค้งของโถสุขภัณฑ์ จนกลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียและคราบเหลืองฝังแน่น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการใช้แปรงขัดเป็นประจำทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลดการก่อตัวของคราบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้าง

    เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบไหน ขจัดคราบหินปูนและคราบปัสสาวะได้

    หากคราบยังฝังแน่น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด (ค่า pH < 7) เพื่อสลายแร่ธาตุและคราบปัสสาวะ โดยเทน้ำยาทิ้งไว้ ขัดด้วยแปรงให้ทั่ว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งจนคราบหมดไป

    Kärcher tip: Cleaning the toilet with detergent
    Kärcher tip: Cleaning the toilet with detergent and a brush

    ข้อควรระวัง

    ยกฝาและที่นั่งโถสุขภัณฑ์ขึ้นขณะทำความสะอาด เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเด็นติดพื้นผิว

    ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้วยของใช้ในบ้าน

    เราสามารถทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้วยของใช้ในบ้านได้ เช่น ผงซักฟอก ก็เป็นที่นิยม ซึ่งทำงานได้ดีมากในขจัดคราบหินปูนและคราบปัสสาวะ เนื่องจากมีสารปรับน้ำอ่อนและสารฟอกขาวรวมอยู่ด้วย วิธีใช้คือ เพียงแค่โรยผงซักฟอกลงในโถสุขภัณฑ์ด้านใน ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นทำความสะอาดด้วยแปรงขัดโถสุขภัณฑ์ สุดท้าย ล้างน้ำให้สะอาด และโถสุขภัณฑ์ของคุณก็จะเงางามเหมือนใหม่

    ของใช้ในบ้านอีกอย่างที่ได้รับความนิยมคือ น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา โดยเทน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรและเบกกิ้งโซดา 2-3 ช้อนโต๊ะลงในโถสุขภัณฑ์ แล้วเกลี่ยให้ทั่ว หรือใช้น้ำส้มสายชู 100 ml หรือผงฟู แทนเบกกิ้งโซดาได้ ปล่อยให้ส่วนผสมทำปฏิกิริยาประมาณ 15 นาที จากนั้นขัดด้วยแปรงเพื่อกำจัดคราบหินปูนและคราบปัสสาวะ น้ำอัดลมโคล่า หรือเม็ดทำความสะอาดฟันปลอม ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน แต่จะต้องปล่อยให้ของใช้ในบ้านเหล่านี้ทำปฏิกิริยานานขึ้นประมาณ 30 นาที

    Kärcher tip: Cleaning the toilet with household remedies

    ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอ่อนโยนก็เพียงพอ

    ทำความสะอาดฝาและที่นั่งด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอ่อนโยนและผ้าหมาด หลีกเลี่ยงน้ำยาฤทธิ์กรดหรือคลอรีนเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและคราบเหลือง การเช็ดทำความสะอาดสม่ำเสมอ คือหัวใจสำคัญในการรักษาความสะอาดระยะยาว

    Kärcher tips for cleaning toilet exteriors

    วิธีป้องกันโถสุขภัณฑ์อุดตันที่ได้ผลจริง

    เศษอาหาร, เส้นผม, และผ้าอนามัยไม่ควรถูกทิ้งลงในโถสุขภัณฑ์ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้ง่าย กระดาษทิชชูและกระดาษเช็ดมือในครัวก็ไม่ควรทิ้งลงในโถสุขภัณฑ์เช่นกัน เนื่องจากไม่ละลายในน้ำเหมือนกับกระดาษชำระ หากท่อระบายน้ำอุดตัน คุณจำเป็นต้องใช้ลูกยางปั๊ม หรือลวดทะลวงท่อ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจต้องพึ่งพาความช่วยเหลือราคาแพงจากช่างผู้เชี่ยวชาญ

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Kärcher: PC 15 pipe cleaning kit

    ชุดทำความสะอาดท่อ

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