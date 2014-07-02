Брызговик для грязевой фрезы
Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).
Особенности и преимущества
Брызговик
- Прекрасно подходит для аккуратной очистки в углах и по краям.
Компактность
- Надежно защищает пользователя от брыг и промокания при очистке углов и краевых участков
Высокая производительность
- Очистка грубых поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,221
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,364
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 193 x 176
Области применения
- Лестницы
- Очистка площадей вокрог дома и сада