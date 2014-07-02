Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Особенности и преимущества
Брызговик
  • Прекрасно подходит для аккуратной очистки в углах и по краям.
Компактность
  • Надежно защищает пользователя от брыг и промокания при очистке углов и краевых участков
Высокая производительность
  • Очистка грубых поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (кг) 0,221
Масса (с упаковкой) (кг) 0,364
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 193 x 176
Области применения
  • Лестницы
  • Очистка площадей вокрог дома и сада