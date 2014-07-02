Цилиндрическая щетка, средний, красный, 400 мм
Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 400 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.
Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета, длиной 400 мм. Подходит для выполнения любых обычных задач уборки, в том числе для чистки чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|красный
|Длина (мм)
|400
|Степень жесткости
|средний
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,973