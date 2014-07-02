Cопла для T-Racer запасные

Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 250, T 300, T 400)

Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
  • Быстрая и удобная замена старых сопел
  • Долговечный и надежный
Плоская струя высокого давления
  • Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
  • Идеально для уборки больших площадей
Эффективная очистка высоким давлением
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,024
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 125 x 30
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: