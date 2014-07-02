Фильтр HEPA 13 (DS 5800/ DS 6000)

Фильтр HEPA 13 надежно задерживает 99,95 % частиц размером более 0,3 мкм. Этот специальный высокоэффективный фильтр обеспечивает надежную защиту от пыльцы, спор грибков, бактерий и выделений пылевых клещей.

Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher с аквафильтром (DS)
Фильтрация аллергенов, спор грибков, бактерий и пр. аллергенов
Быстрая и простая замена
Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,136
Масса (с упаковкой) (кг) 0,175
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 165 x 111 x 55
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: