Грязевая фреза DB 180 для К 7

Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления К 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.

Грязевая фреза с роторным соплом формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха. Для аппаратов высокого давления К 7.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Эффективно удаляет даже стойкие загрязнения с чувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
  • Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Повышенная на 100 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
  • Для эффективной и быстрой чистки.
Байонетное соединение
  • Очень удобна в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,167
Масса (с упаковкой) (кг) 0,306
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох