HEPA-фильтр
Высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9 % частиц размером свыше 0,3 мкм.
Решение для аллергиков и вообще для всех, кому важна чистота воздуха: высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Благодаря надежной фильтрации пыли и аллергенов выпускаемый пылесосом воздух становится чище комнатного. Фильтр задерживает 99,9 % частиц размерами свыше 0,3 мкм, что гарантирует соблюдение высоких требований гигиены.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
- Надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.
- Эффективная фильтрация пыли и аллергенов.
Идеальное решение для аллергиков
- Фильтрация 99,9 % аллергенных частиц размерами свыше 0,3 мкм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,067
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,107
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|158 x 105 x 22