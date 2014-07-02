HEPA-фильтр

Высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9 % частиц размером свыше 0,3 мкм.

Решение для аллергиков и вообще для всех, кому важна чистота воздуха: высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Благодаря надежной фильтрации пыли и аллергенов выпускаемый пылесосом воздух становится чище комнатного. Фильтр задерживает 99,9 % частиц размерами свыше 0,3 мкм, что гарантирует соблюдение высоких требований гигиены.

Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
  • Надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.
  • Эффективная фильтрация пыли и аллергенов.
Идеальное решение для аллергиков
  • Фильтрация 99,9 % аллергенных частиц размерами свыше 0,3 мкм.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,067
Масса (с упаковкой) (кг) 0,107
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 158 x 105 x 22
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: