iSolar 800 Advanced
Принадлежность для эксплуатации с аппаратами высокого давления производительностью 1100–1300 л/ч: приспособление для тщательной очистки солнечных батарей iSolar 800 рабочей шириной 800 мм, оснащенное 2 встречно вращающимися дисковыми щетками и шарниром для удобного выполнения работ.
Приспособление для чистки солнечных батарей iSolar 800, рассчитанное на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 1100 до 1300 л/ч, отличается большой рабочей шириной (800 мм). Оно оснащено двумя дисковыми щетками, приводимыми во вращение потоком воды. Встречное вращение щеток компенсирует возникающие радиальные усилия и облегчает управление приспособлением. Значительно облегчает работу и шарнирное присоединение приспособления, гарантирующее прилегание щеток к поверхности и ее равномерную очистку. Приспособление отличается высокой производительность по площади, позволяющей эффективно очищать солнечные батареи больших размеров (например, установленные на крышах животноводческих помещений).
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|1100 / 1300
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|800
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,7
Области применения
- Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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