Приспособление для чистки солнечных батарей iSolar 800, рассчитанное на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 1100 до 1300 л/ч, отличается большой рабочей шириной (800 мм). Оно оснащено двумя дисковыми щетками, приводимыми во вращение потоком воды. Встречное вращение щеток компенсирует возникающие радиальные усилия и облегчает управление приспособлением. Значительно облегчает работу и шарнирное присоединение приспособления, гарантирующее прилегание щеток к поверхности и ее равномерную очистку. Приспособление отличается высокой производительность по площади, позволяющей эффективно очищать солнечные батареи больших размеров (например, установленные на крышах животноводческих помещений).