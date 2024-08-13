iSolar 800 Advanced

Принадлежность для эксплуатации с аппаратами высокого давления производительностью 1100–1300 л/ч: приспособление для тщательной очистки солнечных батарей iSolar 800 рабочей шириной 800 мм, оснащенное 2 встречно вращающимися дисковыми щетками и шарниром для удобного выполнения работ.

Приспособление для чистки солнечных батарей iSolar 800, рассчитанное на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 1100 до 1300 л/ч, отличается большой рабочей шириной (800 мм). Оно оснащено двумя дисковыми щетками, приводимыми во вращение потоком воды. Встречное вращение щеток компенсирует возникающие радиальные усилия и облегчает управление приспособлением. Значительно облегчает работу и шарнирное присоединение приспособления, гарантирующее прилегание щеток к поверхности и ее равномерную очистку. Приспособление отличается высокой производительность по площади, позволяющей эффективно очищать солнечные батареи больших размеров (например, установленные на крышах животноводческих помещений).

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1100 / 1300
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 800
Масса (с упаковкой) (кг) 5,7
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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