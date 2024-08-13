Аппарат высокого давления HDS 12/18-4 S
Мощный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 12/18-4 S впечатляет высокой производительностью и оптимизированной технологией нагрева воды, обеспечивающей его экономичную эксплуатацию.
HDS 12/18-4 S – аппарат начального уровня в модельном ряду аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды, относящихся к экстра-классу. Он отличается высокой производительностью, позволяющей даже одновременно выполнять работы двум операторам. Конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю. Аппарат очень удобен в управлении и транспортировке, а режим eco!efficiency, оптимизированная технология нагрева воды и точное дозирование чистящих средств обеспечивают его эффективную и экологичную эксплуатацию. Высочайшая эффективность очистки обеспечивается, в частности, запатентованной конструкцией сопел, 3-поршневым осевым насосом с керамическими поршнями и турбонагнетателем воздуха. Безопасную работу гарантирует система контроля температуры выхлопных газов. Прочное и устойчивое к коррозии шасси рассчитано на сложные условия эксплуатации, а его простая конструкция обеспечивает удобный доступ ко всем компонентам, требующим контроля и технического обслуживания.
Особенности и преимущества
Высокая экономичность
- В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды.
- Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Надежность
- Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
- Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
- Возможен запрос эксплуатационных параметров (продолжительности работы и межсервисных интервалов).
Высочайшая эффективность
- Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
Удобство хранения
- Вместительный отсек для чистящих средств, перчаток, инструментов и т. д.
- Удобство для правшей и левшей, возможность работы вдвоем.
Система дозирования чистящего средства
- Прецизионный дозирующий вентиль гарантирует низкий расход.
- Простота переключения на отбор чистящих средств из баков 1 и 2.
- Автоматическая промывка в положении 0.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|600 - 1200
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12 °C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч)
|7,7
|Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|6,2
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,4
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Объем бака для котельного топлива (л)
|25
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|178
|Масса (с упаковкой) (кг)
|190
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Long-life
- Спецификация шланга высокого давления: НД 8, 400 бар
- Струйная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическое отключение
- Опция для работы с 2 струйными трубками
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования SDS
- Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
- 2 бака для чистящих средств
- Система защиты от недостатка воды
Видео
Области применения
- Мойка автомобилей
- Очистка машин и механизмов
- Уборка в мастерских
- Уборка наружной территории
- Уборка на АЗС
- Чистка фасадов
- Уборка в бассейнах
- Уборка на спортивных площадках
- Очистка в процессе производства
- Очистка производственного оборудования
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.