HDS 12/18-4 S – аппарат начального уровня в модельном ряду аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды, относящихся к экстра-классу. Он отличается высокой производительностью, позволяющей даже одновременно выполнять работы двум операторам. Конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю. Аппарат очень удобен в управлении и транспортировке, а режим eco!efficiency, оптимизированная технология нагрева воды и точное дозирование чистящих средств обеспечивают его эффективную и экологичную эксплуатацию. Высочайшая эффективность очистки обеспечивается, в частности, запатентованной конструкцией сопел, 3-поршневым осевым насосом с керамическими поршнями и турбонагнетателем воздуха. Безопасную работу гарантирует система контроля температуры выхлопных газов. Прочное и устойчивое к коррозии шасси рассчитано на сложные условия эксплуатации, а его простая конструкция обеспечивает удобный доступ ко всем компонентам, требующим контроля и технического обслуживания.