Аппарат высокого давления HDS 12/18-4 S

Мощный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 12/18-4 S впечатляет высокой производительностью и оптимизированной технологией нагрева воды, обеспечивающей его экономичную эксплуатацию.

HDS 12/18-4 S – аппарат начального уровня в модельном ряду аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды, относящихся к экстра-классу. Он отличается высокой производительностью, позволяющей даже одновременно выполнять работы двум операторам. Конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю. Аппарат очень удобен в управлении и транспортировке, а режим eco!efficiency, оптимизированная технология нагрева воды и точное дозирование чистящих средств обеспечивают его эффективную и экологичную эксплуатацию. Высочайшая эффективность очистки обеспечивается, в частности, запатентованной конструкцией сопел, 3-поршневым осевым насосом с керамическими поршнями и турбонагнетателем воздуха. Безопасную работу гарантирует система контроля температуры выхлопных газов. Прочное и устойчивое к коррозии шасси рассчитано на сложные условия эксплуатации, а его простая конструкция обеспечивает удобный доступ ко всем компонентам, требующим контроля и технического обслуживания.

Особенности и преимущества
Высокая экономичность
  • В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды.
  • Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Надежность
  • Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
  • Удобно расположенный фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.
  • Возможен запрос эксплуатационных параметров (продолжительности работы и межсервисных интервалов).
Высочайшая эффективность
  • Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
Удобство хранения
  • Вместительный отсек для чистящих средств, перчаток, инструментов и т. д.
  • Удобство для правшей и левшей, возможность работы вдвоем.
Система дозирования чистящего средства
  • Прецизионный дозирующий вентиль гарантирует низкий расход.
  • Простота переключения на отбор чистящих средств из баков 1 и 2.
  • Автоматическая промывка в положении 0.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
  • Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 600 - 1200
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаче 12 °C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч) 7,7
Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 6,2
Потребляемая мощность (кВт) 8,4
Cоединительный кабель (м) 5
Объем бака для котельного топлива (л) 25
Масса (с принадлежностями) (кг) 178
Масса (с упаковкой) (кг) 190
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Long-life
  • Спецификация шланга высокого давления: НД 8, 400 бар
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Автоматическое отключение
  • Опция для работы с 2 струйными трубками
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Система эластичного демпфирования SDS
  • Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
  • 2 бака для чистящих средств
  • Система защиты от недостатка воды
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Очистка машин и механизмов
  • Уборка в мастерских
  • Уборка наружной территории
  • Уборка на АЗС
  • Чистка фасадов
  • Уборка в бассейнах
  • Уборка на спортивных площадках
  • Очистка в процессе производства
  • Очистка производственного оборудования
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.