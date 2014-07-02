Комплект круглых щеток (4шт)
В четырех цветах для разных областей применения.
Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можно применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами, как SV.
Особенности и преимущества
4 разных цвета
- Работа с соблюением гигиены в разных местах (санитарные помещения, кухни и пр.)
Высокое качество щетины
- Легкое удаление стойких загрязнений
- Щетина устойчива к стиранию
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,036
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|30 x 30 x 40
Области применения
- Ванная
- Сантехническая арматура
- Сливы
- Раковины
- Унитазы
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Рабочие поверхности на кухне