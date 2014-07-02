Комплект круглых щеток (4шт)

В четырех цветах для разных областей применения.

Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можно применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами, как SV.

Особенности и преимущества
4 разных цвета
  • Работа с соблюением гигиены в разных местах (санитарные помещения, кухни и пр.)
Высокое качество щетины
  • Легкое удаление стойких загрязнений
  • Щетина устойчива к стиранию
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,036
Масса (с упаковкой) (кг) 1,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 30 x 30 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Ванная
  • Сантехническая арматура
  • Сливы
  • Раковины
  • Унитазы
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Рабочие поверхности на кухне