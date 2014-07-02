Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можно применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами, как SV.