Насадка для удаления обоев

Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.

Насадка для легкого отделения обоев и остатков клея с помощью силы пара. Используется с пароочистителями.

Особенности и преимущества
Соединение со скребком и соплом
  • Быстро удаляет обои и обойный клей
Большая площадь выхода пара
  • Быстро удалил обои c большой площади
Пар не выходит по сторонам
  • Пар быстро проникает в структуру обоев
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,357
Масса (с упаковкой) (кг) 0,552
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 220 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Обои
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко