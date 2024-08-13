NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

Приспособление iSolar 400, рассчитанное на расход воды 1100 – 1300 л/ч и оснащенное дисковой щеткой диаметром 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, предназначено для очистки солнечных батарей малых и средних размеров (в т. ч. установленных на опорах).

Принадлежность для аппаратов высокого давления производительностью от 1100 до 1300 л/ч: щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой рабочей шириной 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, обеспечивает эффективную очистку солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес приспособления и удобство обращения с ним позволяют быстро и легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1100 / 1300
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 400
Масса (с упаковкой) (кг) 2,5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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