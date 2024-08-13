Принадлежность для аппаратов высокого давления производительностью от 1100 до 1300 л/ч: щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой рабочей шириной 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, обеспечивает эффективную очистку солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес приспособления и удобство обращения с ним позволяют быстро и легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.