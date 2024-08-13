NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
Приспособление iSolar 400, рассчитанное на расход воды 1100 – 1300 л/ч и оснащенное дисковой щеткой диаметром 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, предназначено для очистки солнечных батарей малых и средних размеров (в т. ч. установленных на опорах).
Принадлежность для аппаратов высокого давления производительностью от 1100 до 1300 л/ч: щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой рабочей шириной 400 мм, приводимой во вращение потоком воды, обеспечивает эффективную очистку солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес приспособления и удобство обращения с ним позволяют быстро и легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|1100 / 1300
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|400
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,5
Области применения
- Очистка солнечных батарей
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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