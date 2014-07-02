Роликовая щетка, жесткая, красная, для CV 38/1, CV 38/2

Жесткая роликовая щетка шириной 356 мм с красной щетиной из полиамида для любых щеточных пылесосов Kärcher серий CV 38/1 и CV 38/2.

Роликовая щетка шириной 356 мм для любых щеточных пылесосов CV 38/1 и CV 38/2. Оснащена жесткой полиамидной щетиной красного цвета длиной 10 мм, прекрасно подходящей, например, для чистки иглопробивных текстильных напольных покрытий. Диаметр щетины 0,30 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Длина щетки (мм) 356
Степень жесткости жесткий
Количество (шт.) 1
Цвет красный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,287
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 356 x 61 x 61

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