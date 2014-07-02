Роликовая щетка, жесткая, красная, для CV 38/1, CV 38/2
Жесткая роликовая щетка шириной 356 мм с красной щетиной из полиамида для любых щеточных пылесосов Kärcher серий CV 38/1 и CV 38/2.
Роликовая щетка шириной 356 мм для любых щеточных пылесосов CV 38/1 и CV 38/2. Оснащена жесткой полиамидной щетиной красного цвета длиной 10 мм, прекрасно подходящей, например, для чистки иглопробивных текстильных напольных покрытий. Диаметр щетины 0,30 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина щетки (мм)
|356
|Степень жесткости
|жесткий
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|красный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,287
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|356 x 61 x 61
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