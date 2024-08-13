Салфетка для высушивания шерсти
Специальная салфетка из вискозы для высушивания шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.
С помощью высококачественной салфетки из вискозы, собаки и другие животные могут быть просушены после чистки. Салфетка хорошо впитывает влагу и поэтому прекрасно подходит для животных. После использования предотвращается формирование неприятного запаха и ткань быстро высыхает. Размеры 100 × 40 см - достаточно большие, чтобы высушить крупных собак и других животных.
Особенности и преимущества
Специальная микроволоконная салфетка
- Для высушивания шерсти животных после мойки.
микроволокно
- Впитывает большой объем воды и не распространяет неприятных запахов.
Мягкий
- Доставляет животным приятные ощущения.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|80 % полиэстера, 20 % полиамида
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,25
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,271
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1000 x 600 x 5
Области применения
- Домашние животные / собаки