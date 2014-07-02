Турбонасадка для мягкой мебели

Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.

Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Легко справится с шерстью домашних животных.

Особенности и преимущества
Турбощетка, приводимая в движение воздухом
  • Для удаления стойких загрязнений таких как шерсть животных, волосы
  • Эффективный сбор шерсти домашних животных.
  • Эффективно прочищает средне- и длинноворсные ковры
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,34
Масса (с упаковкой) (кг) 0,423
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 165 x 67
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Обивка
  • Салон автомобиля
  • Автомобильные сиденья