Вращающаяся щетка WB 100
Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.
Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных). С заменяемой вращающейся насадкой, щетина которой не повреждает очищаемые поверхности, рукояткой с плавно регулируемым шарниром (180°) для удобной очистки труднодоступных мест, плавной регулировкой частоты вращения и расхода чистящего средства, кольцом для защиты от царапин и накидной гайкой для надежного крепления. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.
Особенности и преимущества
Возможно применение с использованием чистящего средства
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Система дозирования чистящего средства
- Эффективное применение чистящего средства
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
Регулировка на 180°
- Простое использование в труднодоступных местах
Кольцо с защитой от вращений
- Защита поверхностей от появления царапин.
Мягкая щетина
- Бережная очистка чувствительных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,591
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,702
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 155 x 160
Видео
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Подоконники
- Балконные ограждения