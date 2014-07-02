Вращающаяся щетка WB 100

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных). С заменяемой вращающейся насадкой, щетина которой не повреждает очищаемые поверхности, рукояткой с плавно регулируемым шарниром (180°) для удобной очистки труднодоступных мест, плавной регулировкой частоты вращения и расхода чистящего средства, кольцом для защиты от царапин и накидной гайкой для надежного крепления. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.

Особенности и преимущества
Возможно применение с использованием чистящего средства
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Система дозирования чистящего средства
  • Эффективное применение чистящего средства
Вращающаяся моечная щетка
  • Бережная и эффективная мойка.
Регулировка на 180°
  • Простое использование в труднодоступных местах
Кольцо с защитой от вращений
  • Защита поверхностей от появления царапин.
Мягкая щетина
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,591
Масса (с упаковкой) (кг) 0,702
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 270 x 155 x 160

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Зимние сады
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Гаражные ворота
  • Жалюзи / рольставни
  • Экраны для защиты от посторонних взглядов
  • Подоконники
  • Балконные ограждения
Принадлежности